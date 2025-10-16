Valeriu Munteanu (deputat AUR): „Dacă doamna Buzoianu nu are nimic de ascuns, atunci să publice urgent declarația de avere”

„Este revoltător să vezi cum unii politicieni care predică zilnic despre transparență și moralitate refuză să aplice aceleași principii în propriul lor caz.

Doamna Diana Buzoianu, care se prezintă drept o voce a noii generații din politică și un promotor al reformei instituționale, are metehnele vechilor politicieni și refuză să își facă publică declarația de avere. În timp ce în public cere transparență, ministrul Buzoianu pare să considere că regulile transparenței nu se aplică și pentru ea, în ciuda funcției la cel mai înalt nivel în statul român, pe care o deține.

Această dublă măsură este esența ipocriziei politice. Nu poți cere în fiecare zi ‘curățenie în politică’, dar să te ascunzi când vine vorba de propriile tale venituri și interese. Un ministru tânăr ar trebui să fie primul care oferă un exemplu personal de integritate și deschidere, nu să se ascundă în spatele unor justificări ridicole sau tăceri convenabile.

Este nepermis și faptul că Purtătorul de Cuvânt al Guvernului în încercarea de a o salva pe doamna ministru a dat vina pe funcționarii publici, susținând că a fost o eroare de manevrare. Desigur că niciun angajat al Ministerului Mediului sau al Guvernului nu uita să-i urce tocmai declarațiile doamnei ministru, dar cel mai simplu este să dai vina pe oamenii care chiar muncesc.

Românii s-au săturat de această falsă moralitate a celor de la USR, afișată doar în fața camerelor tv. Dacă doamna Buzoianu nu are nimic de ascuns, atunci să publice urgent declarația de avere, pentru că transparența nu se proclamă, se demonstrează”, a declarat deputatul AUR Valeriu Munteanu.