Ministrul Mediului pune la dispoziția Gărzii de Mediu drone pentru monitorizarea poluării

Ministrul Mediului, Diana Buzoianu, a anunțat într-o postare pe Facebook că Ministerul va pune la dispoziția Gărzii Naționale de Mediu zeci de drone echipate cu senzori pentru măsurarea poluanților din aer, o măsură menită să eficientizeze controlul mediului și să protejeze sănătatea publică.

Contractul pentru achiziționarea dronelor a fost semnat recent, iar echipamentele vor fi folosite de Garda Națională de Mediu în acțiuni de control și monitorizare.

”O veste bună de zilele astea: am semnat contractul prin care Ministerul Mediului pune la dispoziţia Gărzii Naţionale de Mediu zeci de drone pe care să le folosească de urgenţă în acţiunile de control! Este vorba de drone dotate cu senzori prin care se vor putea măsura poluanţii din aer”, a transmis Diana Buzoianu pe Facebook

Ministrul a precizat că aceste echipamente vor sprijini identificarea rapidă a surselor de poluare și intervențiile eficiente în caz de incidente.

Dronele sunt dotate cu senzori performanți și pot opera inclusiv pe timp de noapte, ceea ce va crește eficiența intervențiilor. Achiziția a fost finanțată prin fonduri POIM și PDD, iar scopul este de a întări capacitatea de control a Gărzii Naționale de Mediu și de a preveni poluările.

Personalul Gărzii Naționale de Mediu va putea, astfel, să identifice cu precizie sursele potențiale de emisii în cazul în care stațiile Rețelei Naționale de Monitorizare a Calității Aerului (RNMCA) înregistrează creșteri anormale ale concentrațiilor de poluanți.

Ministrul Mediului a explicat că, pe scurt, autoritățile întăresc controlul și se asigură că infractorii nu mai scapă cu una cu două, în timp ce pun în pericol sănătatea publică.

Dronele vor sprijini prioritizarea intervențiilor și vor crește transparența și eficiența acțiunilor de control. Dronele vor fi utilizate și pentru poluările accidentale, mai ales în zonele rurale fără stații de monitorizare, asigurând o acoperire mai largă și mai eficientă.