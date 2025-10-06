Diana Buzoianu vrea reformă la Romsilva: Legea salarizării unitare și fără bonusuri de pensionare

Ministrul Mediului, Diana Buzoianu, a declarat că reducerea inechităților salariale la Romsilva reprezintă o prioritate. „A fost o discuție cu actualul director al Romsilva, care a menționat, în mod expres, că vrea să reducă practic din inechități. Noi avem astăzi discrepanțe foarte mari între salarii, nu doar la Romsilva”, a spus ministrul a declarat ministrul la emisiunea în Prim Plan de la TVR Info.

În foarte multe instituții din subordinea ministerului sunt niște diferențe uriașe între oameni care lucrează la București, în birouri, și oamenii care, de fapt, duc munca reală, pe teren. Și evident că asta creează niște frustrări și evident că asta creează niște instituții total ineficiente, a declarat Diana Buzoianu.

Diana Buzoianu a precizat că soluția pentru reducerea acestor discrepanțe trebuie să vină la pachet cu o lege a salarizării unitare: „Va trebui să fie regândit, dacă mă întrebați pe mine, trebuie să vină la pachet și cu o lege a salarizării unitare. Pentru că legea salarizării unitare este un instrument, de fapt va aduce dreptate și justiție în absolut toate instituțiile.”

Ministrul a dat exemple concrete privind inechitățile salariale și a reiterat că primele de pensionare la Romsilva trebuie să dispară: „Vă dau un exemplu. La Ministerul Mediului, este un minister care are printre cele mai mici salarii dintre toate celelalte ministere. Vrei să-ți aduci un jurist bun sau un contabil bun sau orice alt om. Tu ai un concurs și ești în competiție directă cu alte ministere unde uneori s-ar putea să ai chiar de 2 ori salariul din celelalte ministere. Unde va alege să meargă juristul bun, contabilul bun? Unde va fi plătit mai bine. Nu unde simte că are o menire sau o misiune mai mare”.

„Acum există discrepanțe atât de mari între aceste instituții și între funcțiile din interiorul instituțiilor încât la final, de fapt, discuția nu mai este una în care să fie răsplătită munca reală. Eu îmi doresc să fac asta, sper să fie această discuție cât mai rapid și la Romsilva. Voiau să lege inițial cele două discuții de salarizare și cu bonusul de pensionare și atunci au zis că e nevoie de mult mai mult timp. Dar le-am explicat că bonusurile de pensionare trebuie să dispară acum, nu peste 7 luni”, a mai declarat ministrul Mediului.

Diana Buzoianu a afirmat că activitatea sa în minister „deranjează foarte tare” și că măsurile luate afectează interesele unor investitori sau persoane care urmăresc obținerea avizelor de mediu „oricum”.

„Eu cred că supăr foarte mult! Eu cred supără foarte mult că la Ministerul Mediului se întâmplă lucuri, în momentul de față. Când sunt foarte mulți șmecheri care-și dau mâna și încep să zică: Dom’le, ce rău este la Ministerul Mediului…

Când am început să supărăm un pic și șmecherii din Romsilva, când nu am fost de acord cu șmecheriile care se făceau la Apele Române, când am început să punem întrebări în Delta Dunării: de ce arată planurile de management cum arată… când am început să ne uităm și la cum sunt cheltuiți banii… Am început să întrebăm instituțiile din subordine cum își recuperează creditele… toate lucrurile astea supără”.