Chiria pentru sediul Administrației Apelor Române a fosr redusă

Ministrul Mediului, Diana Buzoianu, a declarat că Administrația Apelor Române nu vor mai plăti chiria uriaşă de 54.000 de euro lunar pentru sediu, aceasta fiind redusă la 29.000 de euro în urma renegocierii contractului.

Ministrul USR al Mediului, Diana Buzoianu, a explicat că reducerea chiriei a fost posibilă datorită implicării noului director al „Apele Române”, numit recent în funcţie. Acesta a reanalizat contractul existent și a constatat că nu este necesar ca instituţia să ocupe întreaga suprafaţă a sediului, reducând astfel costurile aproape la jumătate.

„La acelaşi sediu, dar cu suprafeţe mai mici şi birouri mai puţine, s-a reuşit aproape înjumătăţirea sumei plătite, la o chirie de 29.000 de euro pe lună. A trebuit doar să vină cineva care să vadă concret cum stau lucrurile, să negocieze şi să ceară ferm pentru instituţie o reprezentare corectă”, a declarat Diana Buzoianu.

Diana Buzoianu a declarat încă de la preluarea mandatului intenția de a elimina aceste cheltuieli nejustificate, iar actuala renegociere demonstrează că risipa poate fi stopată, iar fondurile publice gestionate cu responsabilitate sporită, se arată în comunicatul oficial.

Clădirea Union, situată în Piața Revoluției, lângă Ministerul de Interne, pe strada Ion Câmpineanu nr. 11, găzduiește sediul Administrației Naționale „Apele Române” (ANAR). Spațiul a fost ocupat de instituție în baza unui contract de închiriere care prevedea plata unei chirii lunare de 54.000 de euro.

Conducerea instituției a precizat că este vorba despre o prelungire temporară a unui contract încheiat inițial acum 13 ani, iar demersurile pentru achiziționarea unui sediu propriu au fost blocate de lipsa resurselor financiare și de prevederile unei ordonanțe guvernamentale.

În luna septembrie, ministrul Mediului, Diana Buzoianu, l-a demis din funcție pe directorul Administrației Naționale „Apele Române”, Sorin Lucaci.

Ministrul a justificat decizia prin faptul că România a pierdut peste 300 de milioane de euro din PNRR, resurse esențiale pentru protecția împotriva inundațiilor.