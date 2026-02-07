Politica

Dan Dungaciu: Raportul Congresului SUA nu vizează România. George Simion cere alegeri anticipate

Comentează știrea
Dan Dungaciu: Raportul Congresului SUA nu vizează România. George Simion cere alegeri anticipateDan Dungaciu. Sursa foto: Instagram
Din cuprinsul articolului

Dan Dungaciu, prim-vicepreședinte AUR, a declarat că raportul Congresului SUA invocat în dezbaterea politică din România este un document general privind libertatea de exprimare și nu vizează în mod special situația din țară, într-un context în care liderul partidului, George Simion, a cerut alegeri anticipate, iar o poziție similară a fost exprimată și de președintele Nicușor Dan.

Dan Dungaciu despre raportul Congresului SUA

Dan Dungaciu a declarat că documentul invocat în spațiul public este un „Majority Staff Report”, realizat de instituția Majority Staff din cadrul Congresului SUA, precizând că raportul nu este asumat sau votat și că procedura permite întocmirea unui document alternativ.

Prim-vicepreședintele AUR a afirmat că democrații nu vor redacta un raport alternativ, deoarece nici aceștia nu susțin cenzura, subliniind că documentul nu este despre România, ci despre fenomenul cenzurii la nivel european.

George Simion cere alegeri anticipate, Nicușor Dan susține că România nu este subiectul raportului

George Simion a anunțat că AUR solicită organizarea de alegeri parlamentare anticipate, după publicarea raportului Congresului SUA referitor la anularea alegerilor prezidențiale din România, afirmând că partidul său cere „revenirea la votul poporului” și este dispus să asigure guvernarea interimară, susținând totodată că adevărul este ascuns cetățenilor și că acuzațiile privind influența rusească nu sunt dovedite.

Satul construit pe 23 de cascade care fascinează Europa. Se află aproape de România
Satul construit pe 23 de cascade care fascinează Europa. Se află aproape de România
Tribunalul București a respins cererea DNA de arestare a trei șefi din Primăria Sectorului 5. Update
Tribunalul București a respins cererea DNA de arestare a trei șefi din Primăria Sectorului 5. Update
Fabian Radu, Dan Dungaciu, Daniel Fried și George Simion

Fabian Radu, Dan Dungaciu, Daniel Fried și George Simion. Sursa foto: Facebook/Dan Dungaciu

Președintele României, Nicușor Dan, a declarat că România nu este subiectul Raportului preliminar al Comitetului Judiciar al Camerei Reprezentanților din Congresul SUA, precizând că referirile la alegerile din 2024 sunt strict contextuale și descriptive, bazate parțial pe poziția unei singure companii, TikTok, care a admis în rapoarte publice identificarea și eliminarea unor rețele de influență și a unor conturi false.

Dan Dungaciu: raportul Congresului SUA vizează cenzura din Europa, cu accent pe România

Dan Dungaciu a declarat că documentul invocat este un „Majority Staff Report”, realizat de instituția Majority Staff din Congresul SUA, explicând că acesta nu este votat sau asumat formal și că procedura permite întocmirea unui „Minority Staff Report” de către democrați, pe care însă nu îl anticipează, deoarece nici aceștia nu susțin cenzura.

Prim-vicepreședintele AUR a mai afirmat că raportul nu este dedicat explicit României, ci analizează cazuri de cenzură din mai multe state europene, inclusiv Olanda, Irlanda, Polonia, Marea Britanie și alegerile pentru Parlamentul European, precizând că României îi sunt alocate cele mai multe pagini, iar documentul evaluează situații considerate incompatibile cu democrațiile occidentale, în contextul în care ingerința rusă nu ar fi demonstrată.

1
Ne puteți urmări și pe Google News

Stiri calde

22:04 - Ea a pus tricolorul românesc în Alpii Elveției
21:55 - Rică Răducanu, despre starea de sănătate a lui Mircea Lucescu. Cine ar putea să-l înlocuiască la Naționala României
21:47 - Tiraspolul acuză din nou Chişinăul: nu mai vrea să cumpere energie de la Cuciurgan
21:39 - Nicușor Dan, invitat de Donald Trump la prima reuniune a Consiliului pentru Pace
21:30 - Insula unde aeroportul este închis zilnic din cauza mareei
21:23 - De ce broccoli este considerat unul dintre cele mai sănătoase alimente. Argumentele unui medic

HAI România!

Acord sau război? Trump testează limitele Iranului
Acord sau război? Trump testează limitele Iranului
Maria Bălan, Mata Hari de România: Femeia care a păcălit un imperiu și a dansat cu moartea 🕵️‍♀️🇷🇴
Maria Bălan, Mata Hari de România: Femeia care a păcălit un imperiu și a dansat cu moartea 🕵️‍♀️🇷🇴
Scandal la Antena 3 între Mirel Curea și Mugur Ciuvică, rapoarte din SUA și noua gafă a lui Țoiu
Scandal la Antena 3 între Mirel Curea și Mugur Ciuvică, rapoarte din SUA și noua gafă a lui Țoiu

Proiecte speciale