Economie

Cum vor retrage românii bani în Bulgaria de la 1 ianuarie 2026. Schimbări importante la bancomate

Cum vor retrage românii bani în Bulgaria de la 1 ianuarie 2026. Schimbări importante la bancomate
Bulgaria trece la euro de la 1 ianuarie 2026: ATM-urile vor oferi euro încă din prima zi, iar depozitele în leva vor fi convertite automat, potrivit Novinite.  Nikola Bakalov, director al unei bănci importante și membru al Consiliului de Administrație al Asociației Băncilor din Bulgaria, a confirmat că, încă din prima dimineață a anului viitor, cetățenii bulgari și turiștii vor putea retrage euro direct de la ATM-uri.

De asemenea, Bakalov a precizat că cei care dețin sume mari de leva în numerar le pot depozita gratuit în conturile lor. De Revelion, aceste depozite vor fi convertite automat în euro, la rata oficială de schimb de 1,95583 leva per euro, fără niciun efort suplimentar din partea deținătorilor.

Până pe 31 decembrie 2025, leva rămâne moneda oficială

Bakalov a explicat că, deși procesul de conversie a început gradual, în următoarele 50 de zile se așteaptă o creștere semnificativă a depunerilor, pe măsură ce oamenii se pregătesc pentru schimbarea automată a monedei.

El a avertizat că după 1 ianuarie 2026, deși conversia rămâne gratuită și la un nivel fix, mulți cetățeni ar putea încerca să schimbe banii în ultimul moment, ceea ce poate provoca aglomerație și dificultăți. Oficialul a recomandat populației să-și facă planurile în avans pentru a evita congestia la ghișee și ATM-uri.

Până la 31 decembrie 2025, leva rămân moneda oficială a Bulgariei, iar toate plățile se vor efectua în siguranță în leva.

Cum vor arăta monedele euro bulgare

Bancnote euro Bulgaria.

Bancnote euro Bulgaria. Sursă foto: X.com

Săptămâna trecută, Banca Națională a Bulgariei (BNB) a prezentat materiale informative despre designul monedelor euro bulgare, care vor intra în circulație la 1 ianuarie 2026. Aceasta face parte dintr-o campanie mai amplă de informare publică privind adoptarea monedei unice.

BNB a lansat două videoclipuri: unul prezintă aspectul monedelor, iar celălalt oferă detalii audio și vizuale despre design, simboluri și specificațiile monedelor. Monedele euro vor avea o față comună și o față națională.

-Moneda de 1 euro îl va reprezenta pe Sf. Ioan de la Rila;

-Celelalte monede vor prezenta Călărețul din Madara;

-Monedele mici de 1, 2 și 5 eurocenți (stotinki) vor păstra nuanța galbenă, iar cele de 10, 20 și 50 de eurocenți vor avea o nuanță argintie;

Seturile de început și accesul populației

Vânzarea seturilor de început, care conțin monede euro cu partea națională bulgară, va începe pe 1 decembrie 2025. Seturile sunt disponibile atât pentru persoane fizice, cât și pentru entități juridice:

-Persoane fizice: 20 de leva

-Persoane juridice: 200 de leva

Acestea pot fi achiziționate de la centrele de numerar ale BNB, de la băncile comerciale și, pentru persoanele fizice, de la anumite filiale ale Poștei din Bulgaria.

