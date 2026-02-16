Cum pregătești cele mai fragede fursecuri cu fulgi de ovăz și cafea. Gustarea ideală pentru diminețile reci

Dacă vrei să îți începi ziua cu o gustare perfectă, aceste fursecuri cu fulgi de ovăz și cafea sunt alegerea perfectă. Se prepară ușor și sunt gata în doar 25 de minute, însă este recomandat să le lași să se răcească timp de două ore înainte de servire.

Ingredientele necesare pentru această rețetă:

170 g făină

85 g fulgi de ovăz

⅔ linguriță bicarbonat de sodiu

½ linguriță sare

½ linguriță scorțișoară

170 g unt topit

50 g zahăr brun

60 g zahăr pudră

1 ou

1½ linguriță esență de vanilie

2 ½ linguri cafea instant

75 g nuci tocate (opțional)

Pentru început, cuptorul se preîncălzește la 180 de grade Celsius. Într-un bol separat se amestecă făina, fulgii de ovăz, bicarbonatul de sodiu, sarea și scorțișoara, iar într-un alt bol se combină untul topit cu zahărul brun și zahărul pudră, până rezultă o compoziție omogenă.

Se adaugă oul și esența de vanilie, iar cafeaua instant dizolvată într-o lingură de apă fierbinte se încorporează în compoziția umedă.

Ingredientele uscate se adaugă treptat peste cele umede, amestecând până la omogenizare. La final se pot integra nucile tocate, pentru un plus de savoare.

Din aluat se formează biluțe, care se așază pe tavă, lăsând spațiu între ele, și se aplatizează ușor. Fursecurile se coc 12–15 minute, până capătă o ușoară aurire.

Pentru o variantă mai sofisticată a fursecurilor clasice cu ovăz și cafea, poți adăuga ciocolată albă.

