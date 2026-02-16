Cum pregătești cele mai fragede fursecuri cu fulgi de ovăz și cafea. Gustarea ideală pentru diminețile reci
Dacă vrei să îți începi ziua cu o gustare perfectă, aceste fursecuri cu fulgi de ovăz și cafea sunt alegerea perfectă. Se prepară ușor și sunt gata în doar 25 de minute, însă este recomandat să le lași să se răcească timp de două ore înainte de servire.
Fursecuri cu ovăz și cafea. Rețeta explicată pas cu pas
Ingredientele necesare pentru această rețetă:
- 170 g făină
- 85 g fulgi de ovăz
- ⅔ linguriță bicarbonat de sodiu
- ½ linguriță sare
- ½ linguriță scorțișoară
- 170 g unt topit
- 50 g zahăr brun
- 60 g zahăr pudră
- 1 ou
- 1½ linguriță esență de vanilie
- 2 ½ linguri cafea instant
- 75 g nuci tocate (opțional)
Pentru început, cuptorul se preîncălzește la 180 de grade Celsius. Într-un bol separat se amestecă făina, fulgii de ovăz, bicarbonatul de sodiu, sarea și scorțișoara, iar într-un alt bol se combină untul topit cu zahărul brun și zahărul pudră, până rezultă o compoziție omogenă.
Se adaugă oul și esența de vanilie, iar cafeaua instant dizolvată într-o lingură de apă fierbinte se încorporează în compoziția umedă.
Modul de preparare
Ingredientele uscate se adaugă treptat peste cele umede, amestecând până la omogenizare. La final se pot integra nucile tocate, pentru un plus de savoare.
Din aluat se formează biluțe, care se așază pe tavă, lăsând spațiu între ele, și se aplatizează ușor. Fursecurile se coc 12–15 minute, până capătă o ușoară aurire.
Pentru o variantă mai sofisticată a fursecurilor clasice cu ovăz și cafea, poți adăuga ciocolată albă.
Fursecuri cu ciocolată albă și cafea
Într-un bol separat se pun făina, fulgii de ovăz, bicarbonatul de sodiu, sarea și scorțișoara și se amestecă bine. În alt bol, untul topit se mixează împreună cu zahărul brun și zahărul pudră, până când rezultă o compoziție cremoasă și omogenă. Peste acest amestec se adaugă oul și esența de vanilie.
Cafeaua instant se dizolvă într-o lingură de apă fierbinte și se încorporează în compoziția umedă. Din aluat se formează biluțe, care se așază pe tavă, lăsând spațiu între ele, și se presează ușor pentru a obține forma clasică. Coacerea durează între 12 și 15 minute, până când marginile capătă o nuanță ușor aurie.
