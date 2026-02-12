Rețeta veche de salam de biscuiți, reinterpretată. Ingredientele care îl transformă într-un desert fabulos
12 februarie 2026, 09:07
Salamul de biscuiți se numără printre deserturile preferate ale românilor, fiind pregătit de majoritatea gospodinelor de sărbători sau l‐a evenimentele speciale. Deși varianta clasică este iubită pentru gustul echilibrat de cacao și rom, această rețetă poate fi ușor reinventată, adăugând ingrediente precum fistic, ciocolată albă sau fructe confiate.
Salam de biscuiți cu fistic și ciocolată albă
Ingredientele necesare pentru această rețetă:
- 300 g biscuiți simpli, fără umplutură
- 100 g ciocolată albă rasă
- 150 g unt
- 50 ml rom de calitate
- 50 g fistic mărunțit
- semințele din 1 păstaie de vanilie
- 50 ml lapte (aproximativ, ajustați după nevoie)
Pentru început, biscuiții se sfărâmă fin, astfel încât să nu rămână bucăți mari. Aceștia se amestecă apoi cu ciocolata albă rasă, pentru a se distribui uniform dulceața și aroma în compoziție.
Se adaugă untul moale, romul și semințele de vanilie, amestecând constant până când se obține o pastă omogenă și cremoasă.
Pas important
Fisticul mărunțit se încorporează treptat, astfel încât să se distribuie uniform în întreaga compoziție, adăugând o textură crocantă și o aromă aparte. Dacă pasta pare prea densă, se poate adăuga treptat puțin lapte, până când consistența devine suficient de maleabilă pentru a fi modelată.
Amestecul rezultat se modelează sub formă de salam și se învelește bine în folie alimentară. Se lasă la frigider cel puțin 3-4 ore, timp în care desertul se întărește și aromele se întrepătrund. După ce s-a întărit suficient, salamul de biscuiți se taie felii groase sau subțiri, în funcție de preferință, și se servește alături de o cafea bună sau chiar de înghețată.
Rețeta veche de salam de biscuiți cu rom
Ingrediente:
- 300 g biscuiți simpli, fără umplutură
- 3 linguri cacao (dulce sau amară, după preferință)
- 150 g unt
- 50 ml rom de calitate
- 50 g ciocolată amară rasă
- semințele din 1 păstaie de vanilie
- 50 ml lapte (aproximativ, ajustați după necesitate)
- 50 g nuci sau stafide înmuiate în rom (opțional)
Biscuiții simpli se sfărâmă, isr deasupra lor se prepară cele trei linguri de cacao.
Se adaugă untul moale și ciocolata rasă, împreună cu vanilia, și se amestecă până când se obține o pastă cremoasă și omogenă. Romul se toarnă treptat, iar laptele se adaugă puțin câte puțin, până când compoziția capătă consistența potrivită pentru modelare.
Dacă se dorește, se pot încorpora nucile sau stafidele înmuiate în rom, pentru a adăuga textură și aromă. Pasta obținută se modelează sub formă de salam și se învelește în folie alimentară. Desertul se lasă la frigider câteva ore pentru a se întări.
