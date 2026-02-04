Social

Cum pregătești cea mai gustoasă pâine fără făină albă. Patru rețete de încercat acasă

Cum pregătești cea mai gustoasă pâine fără făină albă. Patru rețete de încercat acasăPâine. Sursa foto: Freepik
Tot mai mulți români aleg să renunțe la făina albă și să încerce făina integrală, de ovăz, hrișcă sau năut. Prepararea este simplă, iar aluatul se poate modela după preferințe, adăugând semințe sau ierburi aromatice. Pâinea obținută are o crustă aurie și un miez moale, potrivită pentru sandvișuri, mic dejun sau gustări rapide.

Rețeta de pâine integrală clasică

Ingrediente:

  • 500 g făină integrală de grâu
  • 300 ml apă călduță
  • 10 g drojdie uscată
  • 1 linguriță sare
  • 2 linguri ulei de măsline

Drojdia se dizolvă în apă călduță și se lasă 10 minute. Se amestecă făina cu sarea, apoi se adaugă apa cu drojdia și uleiul.

Se frământă aluatul până devine elastic și nelipicios. Se lasă la dospit 1-2 ore într-un loc cald, acoperit cu un prosop. Se modelează pâinea și se coace 35-40 minute la 200°C.

Varianta cu ovăz și semințe

Ingredientele necesare pentru această rețetă sunt următoarele:

  • 200 g făină de ovăz
  • 100 g făină integrală de grâu
  • 250 ml lapte sau apă călduță
  • 1 linguriță drojdie uscată
  • 1 linguriță sare
  • 2 linguri semințe de floarea-soarelui
  • 1 lingură semințe de in

Se începe prin a combina toate tipurile de făină cu sarea și semințele, amestecând bine pentru ca ingredientele uscate să fie distribuite uniform.

În paralel, drojdia se dizolvă în lapte cald, lăsând-o câteva minute să se activeze și să devină spumoasă. Această compoziție lichidă se toarnă treptat peste amestecul de făină, iar ingredientele se frământă energic timp de 5-10 minute, până când aluatul devine omogen, elastic și nelipicios.

După frământare, aluatul se acoperă cu un prosop curat și se lasă la dospit într-un loc călduț, timp de aproximativ o oră, până își dublează volumul. Odată dospit, aluatul se modelează sub forma dorită, se așază într-o tavă tapetată cu hârtie de copt și se presară deasupra câteva semințe pentru decor. Pâinea se coace apoi în cuptorul preîncălzit la 190°C timp de 30-35 de minute, până capătă o crustă aurie și o aromă plăcută, păstrând în interior un miez moale și pufos.

paine fara gluten

Pâine fără gluten. Sursa foto: Freepik

Pâine din hrișcă (fără gluten)

Ingrediente:

  • 300 g făină de hrișcă
  • 100 g făină de ovăz
  • 1 linguriță drojdie uscată
  • 1 linguriță sare
  • 350 ml apă călduță
  • 2 linguri ulei de măsline

Mod de preparare

Ingrediente uscate, inclusiv sarea, se amestecă într-un bol încăpător. Drojdia se dizolvă în apă călduță, pentru a se activa rapid, apoi se adaugă peste ingredientele uscate împreună cu uleiul.

Aluatul se frământă ușor până devine omogen, după care se acoperă cu un prosop curat și se lasă la dospit timp de aproximativ o oră, până își dublează volumul.

După dospire, se toarnă într-o tavă unsă cu ulei, pentru a preveni lipirea și a obține o crustă aurie. Pâinea se coace în cuptorul preîncălzit la 200°C timp de 35-40 de minute, până devine rumenă și aromată.

Năutul, ingredientul cheie

Ingrediente:

  • 200 g făină de năut
  • 100 g făină de secară
  • 1 linguriță drojdie uscată
  • 1 linguriță sare
  • 1 linguriță miere
  • 300 ml apă călduță
  • 2 linguri ulei

Făina se combină cu sarea într-un bol, pregătind baza pentru un aluat pufos. Drojdia se dizolvă în apă călduță, amestecată cu miere, pentru a activa procesul de dospire și a obține un gust ușor dulceags

Această mixtură se încorporează în făină împreună cu uleiul, apoi aluatul se frământă până devine omogen și elastic. Aluatul se lasă la dospit timp de o oră, până își dublează volumul și devine aerat. La final, acesta se coace în cuptorul încins la 200°C timp de 30-35 de minute.

