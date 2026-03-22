Cum arată noul tanc Abrams al SUA, fără echipaj în turelă și mult mai ușor

Statele Unite au dezvăluit prototipul viitorului tanc principal de luptă, M1E3 Abrams. Acesta se remarcă printr-o turelă complet automatizată, fără echipaj la bord, un sistem de propulsie hibrid și o configurare a compartimentului pentru echipaj complet reproiectată, menită să îmbunătățească supraviețuirea și eficiența, informează united24media.com.

Armata Statelor Unite a anunțat o schimbare majoră în strategia sa de modernizare a tancurilor Abrams, abandonând planurile de upgrade ale modelului M1A2 în favoarea dezvoltării unui sistem complet nou, denumit M1E3. Programul M1E3 este coordonat de General Dynamics Land SystemsGeneral Dynamics Land Systems, sub supravegherea Biroului Programului Sisteme de Luptă Terestră al Armatei, cu sediul la Arsenalul din Detroit.

Noul design arată o schimbare semnificativă față de modelele precedente prin adoptarea unei turele complet neechipate. În acest sistem, toți cei trei membri ai echipajului, comandantul, mitraliorul și șoferul, sunt mutați într-o capsulă blindată integrată în carcasă, reducând expunerea la amenințările tradiționale care vizează turela.

Potrivit Army Recognition, M1E3 va fi echipat cu un tun cu țeavă lisă de 120 mm, derivat din familia M256, asociat unui sistem automat de încărcare. Această configurație elimină necesitatea unui încărcător uman și asigură o cadență de tragere mai constantă, reducând totodată dimensiunile turelei.

În plus, tancul este proiectat pentru a integra o stație de armament la distanță, dotată cu un lansator automat de grenade de 40 mm, o mitralieră de 7,62 mm și un lansator de rachete antitanc FGM-148 JavelinFGM-148 Javelin, sporind astfel flexibilitatea și capacitatea ofensivă a vehiculului pe câmpul de luptă.

Armata Statelor Unite se află în plin proces de modernizare a tancului M1, urmărind ca viitoarea versiune M1E3 să fie mai ușoară și mai eficientă din punct de vedere al consumului de combustibil. Potrivit publicației The War Zone, obiectivul este ca greutatea vehiculului să scadă la aproximativ 60 de tone, comparativ cu cele circa 78 de tone ale modelului M1A2 SEPv3.

US Army JUST unveiled the new M1E3 Abrams Main Battle Tank at the Detroit Auto Show! What do we think? pic.twitter.com/yWeukoGtFM — Christopher Wipper (@SGTWipper1Each) January 16, 2026

O schimbare majoră va fi adoptarea unui sistem de propulsie hibrid, care înlocuiește motorul clasic cu turbină pe gaz. „Va fi hibrid. Nu va fi complet electric”, a declarat Dr. Alex Miller, directorul tehnic al Armatei SUA.

El a explicat că o platformă complet electrică nu ar fi practică în contextul operațiunilor militare, din cauza lipsei infrastructurii pentru încărcare pe câmpul de luptă și a necesității de combustibil lichid pentru a furniza puterea necesară.

Conform primelor estimări, noul sistem hibrid ar putea crește eficiența energetică cu aproximativ 40% față de configurațiile actuale, reprezentând un pas semnificativ către o platformă mai mobilă și mai economică în termeni de consum.

Tancul M1E3 beneficiază de un blindaj modular și multistrat, cu opțiuni ce includ protecție cu uraniu sărăcit. Forma carenei în V este concepută pentru a reduce impactul minelor și al dispozitivelor explozive improvizate, iar supraviețuirea echipajului este sporită prin scaune cu atenuare a exploziilor și sisteme interne de stingere a incendiilor.

Platforma este pregătită pentru integrarea sistemelor avansate de protecție activă, cum ar fi Trophy și Sistemul Modular de Protecție Activă (MAPS) al Armatei SUA, menite să neutralizeze rachetele antitanc ghidate și munițiile de atac de sus. Totodată, tancul include un radar care permite detectarea și monitorizarea dronelor pe 360 de grade, oferind posibilitatea de contracarare direct din vehicul.

În ceea ce privește armamentul, integrarea rachetelor Javelin ridică provocări practice. Sistemul necesită reîncărcare manuală, ceea ce poate obliga echipajul să părăsească vehiculul sau să intervină asupra componentelor externe, diminuând astfel avantajele oferite de turela fără echipaj.

Ucraina a testat un Leopard 1A5 modernizat, echipat cu turela fără pilot belgiană Cockerill 3105, care introduce capacități de foc indirect și permite reducerea echipajului la trei persoane. Evaluările preliminare au fost pozitive, iar o unitate ucraineană care operează tancul se pregătește să-l deplaseze spre zona de conflict.