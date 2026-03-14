Challenger 3, considerat cel mai performant tanc din lume, suspus testatelor

Primele imagini ale tancului Challenger 3, considerat cel mai performant din lume, au fost dezvăluite în timp ce vehiculul blindat se afla în faza testelor. Modernizat pentru a răspunde celor mai exigente standarde militare, Challenger 3 integrează tehnologii avansate și sisteme de armament de ultimă generație, informează The Sun.

Marea Britanie își testează cel mai recent tanc de luptă, Challenger 3, într-o demonstrație impresionantă desfășurată în Scoția, oferind o privire rară asupra capacităților sale militare avansate. Testele efectuate urmăresc evaluarea capacităților sale operaționale în diverse scenarii, pregătind astfel intrarea în dotarea trupelor britanice.

Experții militari apreciază că această versiune reprezintă un salt semnificativ față de modelele anterioare, atât din punct de vedere al protecției, cât și al mobilității și preciziei. Publicația The Sun a obținut acces exclusiv pentru o analiză detaliată a vehiculului de luptă, care și-a arătat puterea devastatoare în timpul exercițiilor.

Testele vin într-un context global tensionat, în care oficialii militari britanici avertizează că forțele armate, aflate sub presiune, ar putea fi chemate să intervină în orice moment. Până în prezent, doar câteva unități Challenger 3 au fost produse și sunt supuse unor evaluări riguroase înainte de a intra oficial în serviciu anul viitor.

Tancul ar putea fi utilizat inclusiv pentru a contracara forțele ruse în Ucraina, dacă situația o va cere. Challenger 3 se remarcă prin tunul său principal de 120 mm, care oferă o viteză mai mare a proiectilelor și lovituri mult mai letale comparativ cu modelele existente, marcând astfel un salt semnificativ în capacitățile de luptă ale armatei britanice.

Ministerul Apărării a lăudat tancul Challenger 3, descriindu-l drept un „lunetist” de 66 de tone, capabil să lovească cu precizie ținte aflate la cinci kilometri distanță. Trupele care au participat la testele de tragere susțin că acest model este „fără egal” în prezent.

„Cel mai bun tanc din lume? Fără îndoială. Susțin asta 100%”, a declarat subofițerul Max Belton, din Regimentul Regal de Tancuri.

Cele 148 de tancuri noi, evaluate la șase milioane de lire sterline fiecare, sunt realizate de BAE Systems Land prin transformarea modelelor Challenger 2 mai vechi, care vor fi retrase din serviciu. Costul total al flotei se apropie de un miliard de lire sterline.

Challenger 3 poate atinge 60 km/h pe drumuri asfaltate, iar motorul diesel de 1.200 CP îi permite să parcurgă peste 480 km fără realimentare. Printre îmbunătățirile majore se numără o turelă și un blindaj complet noi, o suspensie îmbunătățită, detectoare laser pentru amenințări și sisteme de protecție activă israeliene, oferind apărare completă la 360 de grade împotriva rachetelor și grenadelor.

Cea mai importantă schimbare este tunul Rheinmetall L55A1, produs în Germania, capabil să străpung blindaje inamice la viteze aproape de cinci ori mai mari decât sunetul. Muniția a fost de asemenea modernizată: tancul folosește acum cartușe „dintr-o singură piesă”, eliminând vechile încărcătoare separate.

Contractorii de la RBSL au efectuat teste de siguranță purtând măști de gaze pentru a verifica prezența vaporilor toxici și a reziduurilor explozive în interiorul turelei după fiecare tragere. Jude Priestley, șeful departamentului de inginerie, a apreciat testele ca fiind „un succes imens”.

Maiorul Colin Macintyre, veteran al tancurilor cu 44 de ani de serviciu și experiență în ambele războaie din Irak, a spus: „Oferim țării un tanc de talie mondială”.

Criticii susțin însă că tancurile ar fi depășite în fața dronelor, argument bazat pe pierderile de vehicule blindate în războiul din Ucraina, inclusiv cel puțin două Challenger 2 britanice donate de Marea Britanie în 2023.

Totuși, trupele care vor opera Challenger 3 se declară mai în siguranță în interiorul blindatelor decât ca infanteriști. Caporalul Bradley Robertson, încărcător de tancuri din Regimentul Husarilor Regali ai Reginei, a afirmat: „Sunt încrezător că voi avea echipamentul necesar pentru a supraviețui și a prospera pe câmpul de luptă”.

În prezent, Ministerul Apărării deține 288 de tancuri Challenger 2, dar doar o parte sunt complet operaționale. Din acestea, 148 vor fi modernizate pentru a forma noua flotă Challenger 3.