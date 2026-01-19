Pierderi masive pentru Rusia. Peste 1.000 de soldați și 981 de echipamente militare într-o zi

Potrivit datelor publicate luni de Statul Major General al Forțelor Armate Ucrainene, armata rusă a înregistrat pierderi semnificative în ultimele 24 de ore, cu peste 1.020 de soldați uciși sau răniți și 981 de arme și echipamente militare distruse, informează Ukrainska Pravda.

Armata Rusă a mai pierdut, potrivit acelorași date, două tancuri, trei blindate, 39 de sisteme de artilerie și un sistem de lansare a rachetelor. De asemenea, au fost distruse 765 de drone tactice operaționale, conform informațiilor publicate de Ukrainska Pravda.

În bilanțul prezentat sunt incluse și 170 de vehicule și cisterne de combustibil, precum și un vehicul special și alte tipuri de echipamente militare. Datele au fost transmise de Statul Major General al Forțelor Armate Ucrainene.

Încă de la începutul invaziei și până în prezent, pierderile armatei ruse sunt estimate la aproximativ 1.228.460 de soldați. Bilanțul mai indică pierderea a 11.573 de tancuri, 23.922 de vehicule blindate de luptă, 36.333 de sisteme de artilerie și 1.617 sisteme de rachete cu lansare multiplă, precum și 1.278 de sisteme de apărare aeriană.

Datele mai arată pierderea a 434 de aeronave cu aripi fixe, 347 de elicoptere, 110.215 drone tactice, 4.163 rachete de croazieră, 28 de nave și două submarine. De asemenea, au fost distruse 74.876 de vehicule și cisterne de combustibil, precum și 4.044 de vehicule speciale și alte tipuri de echipamente.

Potrivit Direcției Principale de Informații din cadrul Ministerului Apărării ucrainean, armata rusă ar pregăti lovituri asupra unor obiective considerate esențiale pentru funcționarea rețelei energetice a Ucrainei. Vizate ar fi în special stațiile de transformare care asigură alimentarea centralelor nucleare, elemente-cheie pentru stabilitatea sistemului energetic.

Într-un mesaj publicat pe canalul oficial de Telegram, GUR a transmis că Rusia ia în calcul atacarea acestor obiective strategice pentru a forța Ucraina să accepte cereri de capitulare considerate inacceptabile în vederea încheierii războiului. Informațiile se referă explicit la stațiile de transformare care alimentează centralele nucleare ucrainene.