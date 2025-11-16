Cum a murit, de fapt, Rasputin, „călugărul nebun” 

De mai bine de un secol, Grigori Efimovici Rasputin a devenit subiectul fascinant al istoriei ruse, chiar și după moartea sa învăluită în mister. Figura sa continuă să stârnească curiozitate: unii îl văd ca pe un profet sau un om ales de divinitate, în timp ce alții îl consideră un șarlatan. Cert este că Rasputin, un confident de încredere al familiei Romanov, rămâne una dintre cele mai controversate și enigmatice personalități ale începutului secolului XX, scrie Express.

Moartea lui Grigori Rasputin, celebrul „călugăr nebun”, continuă să stârnească controverse chiar și la peste un secol de la moartea sa. Figura sa, notorie pentru relațiile amoroase și influența asupra familiei imperiale ruse, a fost adesea asociată cu declinul dinastiei Romanov, iar abilitatea sa de a impresiona și convinge a alimentat legendele despre puterile sale supranaturale.

Originar dintr-o modestă familie de țărani din îndepărtata localitate siberiană Pokrovskoye, Rasputin a devenit una dintre cele mai influente și controversate personalități din istoria Rusiei. Tată a șapte copii, el și-a câștigat treptat reputația de „sfânt” în comunitățile locale, datorită presupuselor sale daruri vindecătoare și carismei neobișnuite.

La începutul secolului XX, Rasputin s-a mutat la Sankt Petersburg, unde a reușit să intre în cercurile clericale influente. În 1906, își câștigase deja accesul în casa imperială, devenind consilier și îngrijitor al tânărului prinț moștenitor Alexei Nicolaevici, afectat de hemofilie. Boala, caracterizată prin sângerări prelungite în urma rănilor, l-a transformat pe Rasputin într-o figură indispensabilă pentru familia imperială, care credea în puterile sale de a calma suferința printr-o presupusă magie vindecătoare.

Chiar și astăzi, istoricii sunt nesiguri asupra modului exact în care Rasputin reușea să amelioreze afecțiunea fiului țarului. Această percepție a consolidat însă încrederea împărătesei Alexandra Feodorovna, iar odată cu debutul Primului Război Mondial, Rasputin a devenit unul dintre cei mai apropiați consilieri ai familiei imperiale.

Influența sa în creștere nu a fost însă lipsită de tensiuni. Rasputin a intrat în conflict cu alte figuri marcante din cercurile politice și aristocratice rusești, care vedeau cu suspiciune apropierea lui de monarhie.

Zvonurile îl prezentau ca pe un strateg ocult, implicat în planificarea tacticilor militare ale Rusiei, transmițând sfaturi secrete țarului prin intermediul împărătesei. În același timp, viața sa personală era obiect de speculații: se vorbea despre relații cu femei din înalta societate, iar unii chiar îl acuzau de o legătură cu Alexandra, acuzație niciodată dovedită.

Pentru oponenții săi, însă, Rasputin nu era decât un țăran impostor, care se pretindea om sfânt. Frustrarea acumulată a dus la un complot care viza eliminarea sa, atingând apogeul în toamna anului 1916.

În noaptea de 29 decembrie 1916, Grigori Rasputin a fost atras la Palatul Moika din Sankt Petersburg de către Felix Iusupov și alți membri ai aristocrației. Conspiratorii l-au condus într-o pivniță, unde pe o masă fuseseră aranjate produse de patiserie și vin, toate contaminate cu o doză mortală de cianură de potasiu.

Spre surprinderea tuturor, Rasputin a consumat mâncarea și băutura fără a părea afectat. Iusupov, vizibil panicat, a strigat: „Nu funcționează! Nu funcționează!” și a recurs ulterior la un gest extrem: a tras asupra călugărului direct în piept, provocându-i moartea în pivniță.

Într-un episod aproape incredibil, Rasputin ar fi reușit să se târască până în curte, unde conspiratorii l-au urmărit și au deschis focul de mai multe ori, înainte de a-i transporta cadavrul și a-l arunca în apele înghețate ale râului Neva.

Cercetările ulterioare indică faptul că plămânii săi nu conțineau apă, ceea adâncește misterul. Evenimentele sumbre ce au marcat sfârșitul lui Rasputin au precedat revoluției care urma să zguduie imperiul: la mai puțin de un an, regimul bolșevic al lui Lenin a instaurat comunismul în întreaga Uniune Sovietică, iar țarul Nicolae al II-lea și familia sa au fost executați brutal de revoluționari în anul următor.