Horoscopul lui Dom’ Profesor, 16 octombrie 2025. Polonia și-a atins limita

Pe 16 octombrie s-au născut David Ben-Gurion, Noah Webster, Eugen O’Neill, Dino Buzzati, Angela Lansbury, Mihail Sorbul, Gheorghe Ionescu-Siseşti, Alexandru Proca, Mircea David.

Pe 16 octombrie este, în calendarul creștin-ortodox, Sf.Mc Longhin, sutașul. Centurionul Cornelius Longinus, cel care, acesta este adevărul, a scurtat, din milă, chinul Mântutorului răstignit pe Cruce împungând cu lancea lui partea dreaptă a lui Iisus, de a ”țâșnit sânge și apă” (limfă). Dacă sângele a țâșnit, înseamnă că inima mai bătea! Lancea, consacrată și sfințită astfel, a purtat numele de Lancea Destinului, un obiect, o relicvă de extrem de mare putere. V-am mai povestit și altădată istoria Lăncii Destinului, sunt multe cărți și câteva filme, ba chiar și jocuri PC, pe această temă.

"Evenimentul Zilei" din 16 octombrie 1978 a fost că, la Roma, cardinalul polonez Karol Wojtyla (1920-2005) a fost ales papă, sub numele de Ioan Paul al II-lea; a urcat în Scaunul Pontifical la 22 octombrie1978; alegerea sa ca papă a fost considerată un eveniment de excepţie, fiind vorba de primul papă neitalian începând din anul 1522 (când a fost desemnat olandezul Hadrian al VI-lea); pontificatul său de 26 ani (octombrie 1978 – aprilie 2005) este considerat al treilea ca lungime din istoria Bisericii Catolice, în urma Sfântului Petru (estimat între 34 şi 37 ani) şi a lui Pius al IX-lea (31 ani). A fost sanctificat în anul 2014. Așa, alegând papi ne-romani, se respectă profeția Sf. Malachia, ”Prophetia Sancti Malachiae Archiepiscopi, de Summis Pontificibus” făcută în secolul XII. Sursă: ”The Book of Days”.

Am mai pomenit și altădată, dar îmi face plăcere să repet, repetiția este mama învățăturii. Repet recomandarea să vedeți, sau, să revedeți, un film de excepție: ”The Shoes of the Fisherman” o ecranizare din anul 1968 a romanului lui Morris West sub regia lui Michael Anderson și cu o distribuție de vis: Anthony Quinn, Laurence Olivier, Vittorio De Sica, Oskar Werner și mulți alții.

Filmul arată așteptările Occidentului de la un papa din Est. Cu zece ani mai înainte, istoria papei Ioan-Paul al II-lea fusese, deja, scrisă!

Tot în Polonia Mare, tot într-o zi de 16 octombrie, dar în anul 1886, într-o regiune alipită ulterior de Rusia țaristă, s-a născut şi David Ben-Gurion, (Grün) "Leul", arhitectul restaurării statului Israel. Poate, cel mai important om politic evreu, cel care a întregit şi consolidat Israelul printr-o stratagemă pe care o găsiţi, puţin mai târziu, în timp, unde credeţi? În "Fundaţia" lui Isaac Asimov!

Periodic, peste ani, recitesc aceleaşi cărţi, ca un diagnostic şi verificare a evoluţiei mele, dar și o tehnică de energizare. "Fundaţia" lui Asimov este una dintre cărţile care m-a tulburat cel mai mult şi pe care o recitesc mereu.

Vedeţi, la fel ca şi H.G.Wells sau Jules Verne, Asimov foloseşte pretextul dat de romanul ştiinţifico-fantastic pentru o critică necruţătoare socială şi politică. În definitiv SF este un gen minor, pentru adolescenţi, nu?

Aşa marii scriitori ai planetei şi-au arătat frustrările şi acidul dezaprobării faţă de societatea în care trăiau, în cheie fantastică, urmând bunul mers al moralei și eticii mic burgheze. În care morală, dacă doreai să faci o ”prostie”, îți luai un nume fals, erai incognito!

Nimic nu este ceea ce pare a fi!

O notă speciale pentru Angela Brigid Lansbury, irlandeza-britanica-americanca care astăzi ar fi implinit 100 de ani, dacă nu ne-ar fi părăsit acum trei ani, fiind persoana, din toată istoria cunoscută, cu cea mai lungă carieră artistică.

Cred că o să revăd, în noaptea aceasta, câteva episoade din ”Murder, She Wrote!” un serial simpatic și plin de morala mic burgheză, ”cei buni câștigă întotdeauna, cei răi sunt demascați și suferă consecințele infracțiunilor comise”.

Serialul ”Verdict, crimă!” așa a fost tradus titlul în limba română, nu este o adaptare rea, are mereu câte un reprezentant al legii, care caută ajutorul, sau este în concurență cu autoarea de romane polițiste. În jocul ei din serial, Angela spune că a avut-o ca model pe Agatha Christie, rol pe care l-a interpretat perfect, serialul a fost printre cele mai apreciate, de exemplu în SUA a fost distribuit mai mult de 20 de ani și este, pe micile ecrane, și în prezent, în unele state. Angela Lansbury a jucat în aproape o sută de filme, cam tot atâtea piese de teatru și seriale de televiziune. Nu mai punem la socoteală prezențele în emisiunile de radio și tv.

Angela a primit două premii ale Academiei de film, fiind egalată de Hilary Swank. A fost ultima supraviețuitoare a perioadei de aur a Hollywood-ului și cea mai în vârstă persoană laureată a premiilor Oscar.

Destinul a fost bun cu Angela Lansbury, iată, a avut, așa cum spun vulcanienii din Star Trek, ”o viață lungă și prosperă”. A avut și ea, necazurile, încurcăturile ei, dar a trecut peste ele, pentru că știa, ca și domniile voastre, că mâine este o altă zi!

În altă ordine de idei, sau în aceiași iată un articol scris de Thomas Brooke în ”REMIX News”, organul V4. Despre Polonia.

Polonia și-a atins capacitatea maximă de a primi refugiați ucraineni și trebuie să se concentreze pe integrarea celor care locuiesc deja în țară, a declarat Marcin Przydacz, șeful Biroului Prezidențial pentru Afaceri Internaționale al Poloniei.

„Polonia nu poate accepta în mod constant refugiați ucraineni, deoarece Varșovia ar trebui să se concentreze pe integrarea și adaptarea persoanelor care deja locuiesc în Polonia”, a declarat Przydacz într-un interviu acordat RMF24 .

În prezent, aproximativ 1,5 milioane de cetățeni ucraineni locuiesc în Polonia, dar doar 26.000 au primit cetățenia poloneză în ultimii cinci ani. El a avertizat despre capacitatea Poloniei de a integra nou-veniții este la înălțime și că deja se formează „districte separate pentru migranți”.

„Când amploarea depășește capacitatea de integrare, încep problemele. Nu vrem astfel de probleme în Polonia. Cred că am ajuns deja la limită – nu mai putem accepta”, a adăugat Przydacz.

Un nou studiu publicat săptămâna aceasta de Institutul Ifo din Germania a subliniat provocarea cu care se confruntă națiunile europene care au acceptat un număr mare de ucraineni, sondajele arătând că o mică parte (3%) dintre cei care intenționează în mod realist să se întoarcă acasă după conflict.

Un nou studiu avertizează că marea majoritate a refugiaților ucraineni care trăiesc în Europa s-ar putea să nu se mai întoarcă niciodată acasă dacă Ucraina nu își recapătă teritoriul și nu își asigură garanțiile de securitate occidentale.

Studiul a constatat că doar 3% dintre refugiații ucraineni din Europa s-ar întoarce în țara lor de origine în cel mai pesimist scenariu postbelic, respondenții considerând integritatea teritorială și garanțiile de securitate drept factorii cei mai decisivi atunci când își iau decizia.

Deși aproape jumătate dintre refugiați (46,5%) s-ar întoarce dacă Ucraina și-ar restabili complet granițele din 1991, ar adera la NATO, ar reduce corupția și ar crește veniturile, această ipoteză nu este realistă din punct de vedere politic. Doar 2,7% ar face acest lucru dacă Rusia ar păstra majoritatea teritoriilor ocupate, nu ar fi semnat niciun acord de pace, nu ar exista garanții de securitate și economia s-ar înrăutăți.

Przydacz a îndemnat, de asemenea, NATO să își consolideze postura de descurajare ca răspuns la provocările rusești de pe flancul estic. El a spus că reacția alianței de până acum a fost „adecvată”, dar a cerut mai multe trupe și echipamente avansate, „în special echipamente anti-drone”.

Referindu-se la relatările despre „omuleții verzi” de la granița ruso-estonă, Przydacz a avertizat că Moscova „ne va testa constant reacția și coeziunea internă” și a spus că incidente similare ar putea avea loc la frontiera polono-belarusă, unde un zid de frontieră construit de guvernul anterior s-a dovedit eficient.

România găzduiește aproape două sute de mii de refugiați ucrainieni, față de mai mult de 11 milioane care au trecut granița României și s-au stabilit în alte țări. Știu că ospitalitatea este una dintre calitățile poporului român și este foarte bine că am primit refugiați albi, creștini, europeni. Dar… cred că am atins de mult timp plafonul de găzduire. Sunt cheltuieli pe care UE nu le mai rambursează, așa cum a promis și afectează direct nivelul de trai al poporului, nivel și așa atacat nemilos de măsurile propriului guvern. ”Foaie verde de dudău / O să fie și mai… bine !”

După cum am mai spus, mai sus, mâine este o altă zi !

BERBECUL Trebuie să te concentrezi astăzi pe problemele urgente care te pot face să pierzi bani. Sună prietenii, ca să vezi ce mai fac, nu uita că şi ei au probleme urgente şi facturi de plătit. Trebuie să reflectezi un pic. Să te sfătuieşti cu cel mai bun prieten al tău. Adică cu tine însuţi. Ai multe pe suflet, aşa este? Chiar dacă nu recunoşti, tot aia e! Trăirea asta cam profundă şi complicată, ca să nu mai punem la socoteală efortul intelectual, te va consuma cam toate orele de lumină ale zilei, în care nu vei face altceva decât planuri de viitor şi procese de conştiinţă.

TAUR Ai o mare capacitate de concentrare a atenţiei, dar pe termen scurt. Deci, poţi să speri astăzi în rezolvarea favorabilă a problemelor tale tactice, fie profesionale, fie sentimentale. Cruţă-ţi forţele, nu intra la uzură nici fizică şi nici mentală. Eforturile pe care le faci, din ambiţie şi mândrie te sleiesc de putere şi te fac vulnerabil(ă). Totuşi, planeta Venus, chiar afectată, poate să iţi aducă o oportunitate neşteptată. Care prilej trebuie analizat pe îndelete - nu te repezi, ca de obicei. Nu te grăbi, dar nici nu refuza!

GEMENI O zi bună, care trece repede, aşa sunt lucrurile plăcute. Îndreaptă-ţi atenţia către profesia, meseria ta. Cere ce ţi se cuvine. Dar nu uita ce se cuvine familiei, prietenilor, celor dragi! Astăzi poţi reuşi ceva mai bine în activităţi legate de mărfuri şi bunuri de consum. Foloseste-ţi cu isteţime resursele pe care le ai şi nu împrumuta bani. Atenţie la deciziile importante, mai ales la asocierea cu noi parteneri, atât în afaceri cât şi în dragoste. Nu lua bârfele şi zvonurile în serios. Lucrurile devin mai serioase, ascultă cu atenţie, descifrează sensul ascuns al lucurilor. Fi selectiv şi reţinut în promisiuni, mai ales nu promite nimic pe termen lung.

RAC În limite acceptabile, astăzi poţi să reuşeşti în mai tot ce faci, deoarece ai o conjunctură favorabilă. Profită de bunăvoinţa stelelor şi avansează pe drumul intereselor tale imediate. Este bine să dai dovadă de prudenţă la tot ceea ce înseamnă uniune, asociaţie, adunare. Poţi să primeşti o veste despre nişte realizări mici, dar care pot să te bucure mult. De asemenea supravegheaza-ti timpul, programarea timpului, să nu intrii în criză, să nu întârzii!

LEU Domeniul avantajat de conjunctura astrologică este cel al comunicării, dar nimeni nu e profet în ţara lui! Dacă ai de convins pe cineva, poate pe mai mulţi, trebuie să fii foarte elocvent! Ai o idee, un proiect, sau important, sau la care ţii foarte mult, deci este important sentimental, şi nu ştii dacă eşti pe drumul cel mai bun. Ei bine, stelele spun că eşti! Horoscopul tau indica astazi relatii armonice cu cei nascuti in semne de foc si aer si nefavorabile cu semnele de pamant si apa. Pentru o buna parte din nativii din zodia de foc a Leului, veselia, entuziasmul si buna dispozitie sunt coordonatele zilei de astazi.

FECIOARA E bine să ai mai multă ambiţie, dar să nu exagerezi cu efortul spre gloria şi banii altora. Astăzi trebuie să te mobilizezi mai mult, să vrei să te simţi neapărat bine şi ziua trece repede! Venus, bine aspectat, îţi spune să fii mai drăguţ şi mai generos. Zâmbeşte mult şi vorbeşte rar, foarte rar. Este o realitate şi trebuie s-o iei ca atare! Zi placută si favorabila pentru mai toate activitatile! Aspectele horoscopului tău nu contrazic direcţia generală de dezvoltare a viitorului. Pare o zi lipsită de griji, plăcută, fără evenimente, fapte sau gesturi importante notabile – şi de aceea va trece repede, ca orice zi favorabilă!

BALANŢA Dimineaţa, la serviciu sau acasă, eşti plin de glume şi vesel, dar eşti acceptat pentru că ai haz. La prânz, posibilă schimbare de program, care ascunde altceva, dar, se pare, nimic negativ! Evită intervenţiile bruşte şi deciziile pripite. Investiţiile pe termen lung în relaţiile sentimentale făcute astăzi se vor dovedi, paradoxal, foarte profitabile... Leagă-te la cap pentru ca o să te doara! Ceva migrene astazi din cauza unor tensiuni neaşteptate in anturaj. Le rezolvi cu diplomatie si treci mai departe. Nu te repezi sa tragi concluzii dupa barfe, zvonuri si intrigi!

SCORPION Poţi să te grăbeşti încet, ai talentul acesta! Cu toate că eşti în criză de timp, astăzi reuşeşti mai întotdeauna să te găseşti la locul potrivit şi la momentul indicat, salvând situaţiile. Astăzi - nu e rău deloc... Se poate spune, dupa configuratia astrologică, ca te bucuri de o zi întreagă de influenţe favorabile in sensul ca nu o sa ai nici un necaz mare! De ceva timp incerci sa faci fata unei enervari fară motiv. Probabil este doar presiunea atmosferica, toamna cea schimbătoare, vremea şi vremurile grele...

SĂGETĂTOR Atenţie la unul dintre păcatele tale, vanitatea, astăzi eşti vulnerabil la linguşeală. Şi iei de bun ce spune primul venit! Mai multă prudenţă, mai multă capacitate de discernământ! Eşti relativ tare la fabule, nu am ce zice, în special la cea cu ursul păcălit de vulpe! Primesti o veste… total lipsita de sens. Poate unde ziua este slab aspectata astrologic, sau cam aşa ceva. Sau poate unde peste tot este haos şi nepăsare. Interesul poartă fesul. Viaţa e o permanenta infruntare de interese, aşa incât trebuie să ai şi puţin noroc în promovarea scopurilor. Astăzi, ai multe pe cap. Nu vei reusi sa le faci pe toate, dar eşti aproape de o soluţie pentru o problema sentimentală...

CAPRICORN Astăzi eşti optimist şi ai o mare putere de muncă, dar te apasă unele griji nefondate, inutile. Tot azi caută să primeşti un răspuns pentru una dintre problemele la care te gândeşti de mult... O zi agitată şi încordată, de fapt, pana la urma, pentru un lucru de nimic. Seara plăcută şi romantică. Bioritmul este bunicel, in faza, dar din nefericire negativ. Nu este o zi critica, dar in general iti este lene si nu prea ai chef de vitejii importante. Nimic foarte rau, nimic foarte bun. Dulcele şi auritul drum de mijloc!

VĂRSĂTOR Ai o problemă care te obsedează dar astăzi există o conjunctură favorabilă şi parcă împotriva logicii, printr-o abordare directă şi iscusită poţi avea câştig de cauză, sau să progresezi! O zi obositoare pe total, dar foarte plăcută. Nu ai ce să-ţi reproşezi ! Seară deosebită în compania celor dragi. Favorurile stelelor se îndreaptă spre cumpărături şi cadouri. Noile asociaţii, pe termen scurt, sunt favorizate. Perioada zilei este caracterizata de mici intarzieri si incidente. De aceea, viteza este de evitat. Nu te grabi inutil!

PEŞTI Domeniul favorizat de stele este cel emoţional. Nu te grăbi, nu te repezi, în delicata zonă a sentimentelor trebuie să faci scenarii complete, planuri bine întocmite, fără să uiţi nimic! Se întâmplă lucruri, care te avantajează pe termen lung. Nu lua decizii importante, nu intra în jocul altora, impune-ţi propriile regului, dar nu juca de unul singur. Întotdeauna trebuie să existe ceva ascuns, neexplicabil, tainic, chiar un partener imaginar. Eşti obosit şi ai nevoie de un răgaz. Oferă-ţi seara acesta ca să te relaxezi. Competiţia este bună, te motivează, dar nu trebuie să stoarcă din tine ultima picătură de energie.