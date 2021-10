HOROSCOPUL LUI DOM’ PROFESOR   16,17 octombrie 2021.  Cornelius Longinus, Karol Wojtyla, David Ben-Gurion, Angela Lansbury și un Raport intern UE

16, 17 octombrie

Pe 16 octombrie s-au născut David Ben-Gurion, Noah Webster, Eugen O’Neill, Dino Buzzati, Angela Lansbury, Mihail Sorbul, Gheorghe Ionescu-Siseşti, Alexandru Proca, Mircea David. Pe 17 octombrie s-au născut Arthur Miller, Rita Hayworth, contele de Saint-Simon, Viktor Tretiakov, Eminem, Tarkan, Dragoş Protopopescu, Ştefania Velisar-Teodorescu, Maria Vicol, Alexandru Dima.

Pe 16 octombrie este, în calendarul creștin-ortodox, Sf.Mc Longhin, sutașul. Centurionul Cornelius Longinus, cel care, acesta este adevărul, a scurtat, din milă, chinul Mântutorului răstignit pe Cruce împungând cu lancea lui parte dreaptă a lui Iisus, de a țâșnit sânge și apă (limfă). Dacă sângele a țâșnit, înseamnă că inima mai bătea! Lancea, consacrată și sfințită astfel, a purtat numele de Lancea Destinului, un obiect, o relicvă de extrem de mare putere. V-am mai povestit și altădată istoria Lăncii Destinului, sunt multe cărți și câteva filme, ba chiar și jocuri PC, pe această temă.

Pe 17 octombrie sunt Sfinții Prooroc Oseea și Andrei Criteanul.

„Evenimentul Zilei„ din 16 octombrie 1978 a fost că, la Roma, cardinalul polonez Karol Wojtyla (1920-2005) a fost ales papă, sub numele de Ioan Paul al II-lea; a urcat în Scaunul Pontifical la 22 octombrie1978; alegerea sa ca papă a fost considerată un eveniment de excepţie, fiind vorba de primul papă neitalian începând din anul 1522 (când a fost desemnat olandezul Hadrian al VI-lea); pontificatul său de 26 ani (octombrie 1978 – aprilie 2005) este considerat al treilea ca lungime din istoria Bisericii Catolice, în urma Sfântului Petru (estimat între 34 şi 37 ani) şi a lui Pius al IX-lea (31 ani). A fost sanctificat în anul 2014. Așa, alegând papi ne-romani, se respectă profeția Sf. Malachia, ”Prophetia Sancti Malachiae Archiepiscopi, de Summis Pontificibus” făcută în secolul XII. Sursă: ”The Book of Days”.

Am mai pomenit și altădată, dar îmi face plăcere să repet, repetiția este mama învățăturii. Repet recomandarea să vedeți, sau, să revedeți, un film de excepție: ”The Shoes of the Fisherman” o ecranizare din anul 1968 al romanului lui Morris West sub regia lui Michael Anderson și cu o distribuție de vis: Anthony Quinn, Laurence Olivier, Vittorio De Sica, Oskar Werner și mulți alții.

Filmul arată așteptările Occidentului de la un papa din Est. Cu zece ani mai înainte, istoria papei Ioan-Paul al II-lea fusese, deja, scrisă!

David Ben-Gurion Tot în Polonia Mare, tot într-o zi de 16 octombrie, dar în anul 1886, într-o regiune alipită ulterior de Rusia țaristă, s-a născut şi David Ben-Gurion, (Grün) „Leul”, arhitectul restaurării statului Israel. Poate, cel mai important om politic evreu, cel care a întregit şi consolidat Israelul printr-o stratagemă pe care o găsiţi, puţin mai târziu, în timp, unde credeţi? În „Fundaţia” lui Isaac Asimov!

Periodic, peste ani, recitesc aceleaşi cărţi, ca un diagnostic şi verificare a evoluţiei mele, dar și o tehnică de energizare. „Fundaţia” lui Asimov este una dintre cărţile care m-a tulburat cel mai mult şi pe care o recitesc mereu.

Vedeţi, la fel ca şi H.G.Wells sau Jules Verne, Asimov foloseşte pretextul dat de romanul ştiinţifico-fantastic pentru o critică necruţătoare socială şi politică. În definitiv SF este un gen minor, pentru adolescenţi, nu?

Aşa marii scriitori ai planetei şi-au arătat frustrările şi acidul dezaprobării faţă de societatea în care trăiau, în cheie fantastică, urmând bunul mers al moralei și eticii mic burgheze. În care morală, dacă doreai să faci o ”prostie”, îți luai un nume fals, erai incognito!

Nimic nu este ceea ce pare a fi!

Angela Lansbury O notă speciale pentru Dame Angela Brigid Lansbury CBE, irlandeza-britanica-americanca care astăzi împlinește 96 de ani, fiind persoana, din toată istoria cunoscută, cu cea mai lungă carieră artistică. Un ”La Mulți Ani!”, din toată inima. Cred că o să revăd, în noaptea aceasta, câteva episoade din ”Murder, She Wrote!” un serial simpatic și plin de morala mic burgheză, cei buni câștigă întotdeauna, cei răi sunt demascați și suferă consecințele infracțiunilor comise.

Serialul ”Verdict, crimă!” așa a fost tradus titlul în limba română, nu este o adaptare rea, are mereu câte un reprezentant al legii, care caută ajutorul, sau este în concurență cu autoarea de romane polițiste. În jocul ei din serial, Angela spune că a avut-o ca model pe Agatha Christie, rol pe care l-a interpretat perfect, serialul a fost printre cele mai apreciate, de exemplu în SUA a fost distribuit în mai mult de 20 de ani și este, pe micile ecrane, și în prezent, în unele state. Angela Lansbury a jucat în aproape o sută de filme, cam tot atâtea piese de teatru și seriale de televiziune. Nu mai punem la socoteală prezențele în emisiunile de radio și tv.

Angela a primit două premii ale Academiei de film, Oscar adică, fiind egalată de Hilary Swank. Este ultima supraviețuitoare a perioadei de aur a Hollywood-ului și cea mai în vârstă persoană laureată a premiilor Oscar.

Destinul a fost bun cu Angela Lansbury, iată, are cum spun vulcanienii din Star Trek, ”o viață lungă și prosperă”. A avut și ea, necazurile, încurcăturile ei, dar a trecut peste ele, pentru că știa, ca și domniile voastre, că mâine este o altă zi!

Dar iată ce am primit de la Bruxelles și sunt sigur că nu o să mai apară și în altă parte, pare a fi FYEO, este într-un dosar aparte, dar nu este pe pelur roz, așa că este liber la publicare:

In Franta, dar si in Ungaria, Bulgaria, Grecia si in alte state europene, independenta si pluralismul media se degradeaza din ce in ce mai mult în timpul distopiei sanitare, potrivit unui raport intern al Parlamentului European. In toate statele membre ale UE, companiile cu forta lor economica si puterea politica se aliaza pentru a exercita presiuni asupra mediei care este foarte slabita din cauza dificultatilor culturale si financiare provocate de măsurile aberante ale guvernelor în încercarea de a gestiona gripa chinezească. Urmarea este ca media are dificultati tot mai mari in exercitarea rolului sau de observator independent.

Raportul a fost cerut de Comisia pentru libertati civile, justitie si afaceri interioare (LIBE) din P.E. Intre concluzii, se afirma că, in Franta, de exemplu, peisajul mediatic s-a modificat radical din cauza proliferarii mediei online, care a modificat conceptele de proprietate si pluralism. Inserate din ce in ce mai mult in sectorul media, companiile de telecomunicatii incearca sa controleze continuturile de pe platformele online. Pe de alta parte, se mentioneaza in raport, legaturile dintre politic si media, in Franta, sunt foarte puternice. Cele mai multe canale media sunt detinute chiar de companii sau au legaturi cu statul prin participatia lor la pietele publice. De exemplu, Bouygues, care detine TF1 este implicata in contracte pe piata constructiilor. Dassault, proprietara cotidianului Le Figaro este un actor major in industria franceza de aparare. Serge Dassault a fost multi ani politician de dreapta, desi nu a facut parte din guvern. In aceeasi categorie se inscriu Martin Bouygues si Arnaud Lagardère, foarte apropiati de oameni politici aflati la conducerea statului. In aceste conditii, sigur ca se ridica problema conflictelor de interese, deoarece ar fi complicat pentru Le Figaro, de exemplu, sa mediatizeze in mod obiectiv activitatile grupului Dassault in legatura cu vanzarile de avioane militare.

In ceea ce priveste Romania, raportul a fost intocmit de funcționari ai Reprezentanței UE, de pe strada Batiștei, și prezinta peisajul media drept unul relativ transparent, cu oameni politici implicati in actionariatul media, dar si cu oameni de afaceri influenti care incearca sa dea directii în politica. Astfel, proprietarii media s-au lansat in politica, dar unii se afla in anchete penale, iar altii déjà in inchisoare pentru santaj, evaziune fiscala,etc. Pluralismul peisajului mediatic din Romania exista doar la suprafata, se spune in raport. Desi exista un numar impresionant de posturi radio si tv, marea majoritate a publicului se concentreaza doar pe câteva. Printul a fost aproape abandonat (din nefericire) si majoritatea ziarelor si-a pierdut rolul pe care il juca în politică. Marile companii de telecomunicatii, Telekom, de exemplu, joacă și un rol important pe piata energiei.

Pentru acest raport al P.E au fost studiate 7 state membre : Bulgaria, Franta, Grecia, Ungaria, Italia, Polonia si Romania. In studiile precedente, unele dintre respectivele tari fusesera déjà catalogate « cu risc mare » in ce priveste pluralismul media care se refera la mai multe criterii : actionariat diversificat, independenta fata de presiunile politice si economice, observarea eticii jurnalistilor si a calitatilor lor profesionale, stabilitatea financiara, diversitatea culturala si politica a continutului, diversitatea geografica si independenta autoritatilor de reglemetare.

Concluzia raportului este ca niciunul dintre statele studiate nu indeplineste aceste criterii.

Pentru mine weekendul acesta este un reper în pregătirile de iarnă, o să tai și o să sparg lemnele – apoi o să le stivuiesc cu artă, în jurul casei și a magaziei, cum am văzut în Finlanda, dincolo de Cercul Polar! În magazie se păstrează doar o câtime din lemnul uscat, cam 30% restul are rol de izolare termică. Și, este mai aproape de sobă, doar deschid ferestra și iau câte lemne am nevoie!

Așa o să mai treacă o zi, poate două, sper cu bine, pentru că, mâine, este, în definitiv, o altă zi!

HOROSCOP 16,17 octombrie 2021

BERBEC Sâmbătă informaţiile contradictorii creează dileme. Configuratia astrologică iţi indică sa nu te repezi sa tragi concluzii greşite, să ai suficientă răbdare, pentru ca lucrurile se vor lămuri, ca de la sine. Cu dragostea stai bine dar poţi sta şi mai bine dacă eviţi reproşurile şi discuţiile în contradictoriu. Duminică, lucruri aproape fără importanţă, detalii cotidiene iţi vor arăta că eşti un norocos şi un rasfăţat în cursa vieţii. Sigur, dacă nu iei în consideraţie mofturile capricioase ale… unor persoane, ştii tu care! Pe total, însă, aproximativ doua zile bune.

TAUR Primeşti nişte veşti contradictorii, mai aşteptă până se limpezesc apele. Da, dar astăzi poţi să ai şi o veste bună pe care o aşteptai şi o seară relaxantă şi plăcută, poate la un spectacol. Weekendul te ajută să te înţelegi mai bine cu cei apropiaţi. Cu rudele, de exemplu. O veste te influenţează mult. Afacerile personale şi sentimentale sunt aspectate favorabil. Nu da crezare tuturor zvonurilor, mai ales dacă se referă la prieteni.

GEMENI Astăzi trebuie să fii punctual şi politicos, se pare că faci sau primeşti vizite. Poate este mai bine să stai acasă? Dă cu banul… Este, de asemenea, o perioadă favorabilă pentru afacerile şi reuniunile de familie. Singurul aspect negativ se referă la risc – atenţie la incidente, poate chiar accidente. Duminică, din nou ai de ales între mai multe posibilităţi si ca intotdeauna te pierzi in amănunte, în analize şi reacţionezi superficial.

RAC Din nou, probleme sentimentale? Cine nu are! Stelele spun, în acest weekend, că este bine să asculţi sfatul unei persoane cu experienţă. Chiar dacă nu eşti foarte încântat, măcar ascultă! Unele persoane au probleme cu discernământul! O veste bună urmată de o pierdere, sau mai curând rătăceşti un lucru, sau ai impresia că ai uitat ceva. Atenţie la cumpărături. Limitează cheltuielile la strictul necesar. Duminică poate la un film, pe net. Nu da crezare tuturor zvonurilor, mai ales dacă se referă la prieteni! Duminică seara se poate să ai de luat o decizie. Atenţie, însă, aparenţele trebuie intotdeauna salvate, este regula jocului pe care trebuie să o respecţi daca vrei să fii apreciat mereu de anturajul tău, de familie, prieteni şi colegi.

LEU În acest weekend e momentul să iei atitudine, să-ţi aperi interesele şi ideile. Să-ţi delimitezi teritoriul, să prevalezi, după obiceiul puternicelor feline. Haide, haide, eşti Leu, nu cine știe ce mâță leșinată! Sâmbătă poti finalizeza în condiţii bune promisiunile care ţi-au dat atâta bătaie de cap. Poziţia lui Venus indică prieteni noi şi petreceri reuşite. In acest weekend probabil că trebuie să faci ceva cumpărături. Veşti de departe, vezi de e-mail-ul, reţeaua de socializare sau mai prozaica cutie de scrisori. Duminică, posibile schimbări în anturaj şi veşti plăcute de departe. În registrul mediu spre neinteresant. Nimic foarte important nu pare că se întâmplă în această perioadă, dar păzeşte-ţi teritoriul!

FECIOARA Fie că eşti pe drum de weekend, fie acasă, astăzi dai prea multă atenţie amănuntelor, detaliilor, după năravul zodiei. Trebuie să te concentrezi mai mult pe esenţial, nu-ţi mai face griji! Sâmbătă ai ocazia să-ţi îndeplineşti o dorinţă mai veche. Dorinţele tale sunt la fel de legitime ca şi ale celor din jur, ale prietenilor şi familiei. Eşti puţin mai încăpăţânat decăt de obicei, dar asta poate fi şi o dovadă de personalitate. Duminică întâlneşti pe cineva, aproape din întâmplare, o nouă relaţie de dragoste sau reprinderea unei legături mai vechi.

BALANŢA Relaxare! La cumpărături, sau la film, acasă, pe net! Sunt doua locuri unde prin definiţie poţi să te simţi bine şi să-ţi reîncarci bateriile cam uzate. Weekendul acesta este un prilej de recuperare. Sâmbăta îţi este favorabilă, dar nu trebuie să-ţi supraapreciezi forţele. Stai acasă sau învârteşte-te prin apropiere. Perioada este, de asemenea, favorabilă pe plan emoţional pentru începerea unor proiecte saurelaţii noi, dar numai după un bilanţ adevărat, mai ales în faţa oglinzii. Duminică este dedicată micilor aranjamente în camera, căminul, apartamentul, peştera, casa, vila, palatul tău. Unde locuieşti. Puţină curăţenie şi puţină ordine… atât, restul, odihnă şi relaxare!

SCORPION Ai multă energie astăzi şi în tot weekendul, de fapt. Vremea încă caldă te invită la drum şi la distracţie. Poate faci şi nişte cumpărături de toamnă şi aşa uneşti plăcutul cu utilul! Sâmbătă, probabil una sau câteva surprize plăcute. Sufletul tău bun te împinge azi spre facerea de bine şi ajutorarea prietenilor. Este şi aşa bine, dar fii generos cu cine merită. Ei, în general eşti zgârcit şi zgârie-brânză aşa că nu te sfătuiesc eu ce să faci! Duminică, norocul iti este prietenul cel mai bun, care te ajuta să treci peste obstacole si dificultaţi fara sa faci prea mult efort. Dar atenţie la ce-ti doreşti!

SĂGETĂTOR Conjunctură favorabilă în domeniul sentimental. O zi liniştită, poate întreg weekendul, pentru majoritatea nativilor. Poţi ameliora confortul vieţii zilnice, fără să renunţi la odihnă! Sâmbătă, armonia si echilibrul Cosmosului te ajuta sa-ti intelegi mai exact propria personalitate, limitele, calitaţile şi drumul pe care sa-l urmezi. Duminică – lasă totul în trecut, nu-ţi mai bate capul astăzi degeaba – rezolvarea nu stă în puterea ta. Te întrebi degeaba ce să faci! Distrează-te sau odihneşte-te, nu te mai tortura cu gânduri fixe şi păguboase.

CAPRICORN Astăzi eşti prea expansiv, prea vorbăreţ, contrar obiceiului. Nu mai bate pe toată lumea la cap, nu o să obţii nimic în acest weekend. Concentrează-te şi vorbeşte mai puţin, fii mai precis! Sâmbătă nu te împărţi în mai multe direcţii odată. Stabileşte o ordine de priorităţi şi respect-o! Duminică ideile tale sunt constructive şi chiar au un sâmbure de entuziasm şi optimism. Nu pleca urechea la scenariile catastrofice şi la pesimiştii de serviciu!

VĂRSĂTOR În acest weekend ai probleme financiare şi sentimentale. Ia-le pe rând! Astăzi termină ce ai început şi ia în serios sfaturile familiei, prietenilor. Se pare că îţi vor doar binele! Proiectele începute în această perioadă vor aduce rezultate excelente. Sâmbătă îţi stăpâneşti bine pornirile şi emoţiile. O veste sau o întâlnire îţi aduce aminte de un episod nu prea plăcut din trecut. Amintirile dor, uneori, dar constaţi că nu aşa de tare şi reflectezi că şi emoţiile se cicatrizează. Duminică eşti foarte generos. Eşti mulţumit de bucuria pe care o faci celor din jur, nu ai nevoie de prea mult ca să te simţi bine.

PEŞTI Cu toate că astăzi pari absent şi îngrijorat, nu trebuie să-ţi fie frică, păstrează speranţa şi porţile evenimentelor bune sunt larg deschise pentru tine. Nimic foarte rău în acest weekend! În această perioadă, mai ale sâmbătă, trebuie să dai dovadă de o oarecare hotărîre în ceea ce spui şi mai ales în ceea ce faci. Duminică, stelele te favorizeaza in achizitionarea unor obiecte de imbrăcaminte de sezon pe care o să le porţi cu placere, pentru că îţi stau bine. Neapărat să fie din lână de calitate, evită porcăriile din plastic.