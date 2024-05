Propaganda rusă a scăpat de sub control. Preoțiii vorbesc de soldați înviați pe front

Propaganda rusă la un alt nivel. Scenariștii de la Hollywood ar fi invidioși pe cei care ghidează aparatul propagandistic al Moscovei. Într-o emisiune televizată, un anume preot a declarat că soldații ruși care luptă pe frontul din Ucraina sunt invincibili, din categoria zeilor.

La o emisiune cu temă religioasă, propaganda Kremlinului a fost reluată de unul dintre urmașii lui „Rasputin”. Un duhovnic a precizat că militarii ruși angrenați în lupta din Ucraina nu pot fi uciși, deși statisticile indică altceva.

Delirul „propăvăduit” de propaganda rusă nu se oprește aici, fața bisericească a declarat națiunii ruse că frontul din Ucraina este un „tărâm al minunilor”, unde se petrec miracole mai ceva ca cele din Biblie.

A Russian priest shared a story of how a Chinese man was killed in a "special military operation" but resurrected.

Doesn't seem to work for Russians, though? pic.twitter.com/HcLdt371m2

— Anton Gerashchenko (@Gerashchenko_en) May 29, 2024