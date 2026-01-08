Politica

Cristian Diaconescu, despre avionul folosit de Nicușor Dan: Ar trebui să ieșim din ipocrizie

Comentează știrea
Cristian Diaconescu, despre avionul folosit de Nicușor Dan: Ar trebui să ieșim din ipocrizieCristian Diaconescu, Sursa foto. EVZ
Din cuprinsul articolului

Fostul ministru de Externe și consilier prezidențial Cristian Diaconescu a comentat, într-un interviu exclusiv pentru Digi24, folosirea avioanelor militare pentru deplasările oficiale ale președintelui României. Subiectul a revenit în atenție după ce Nicușor Dan a folosit un avion Spartan pentru a participa la summitul „Coaliției de Voință” de la Paris.

Diaconescu, despre avioanele militare

Diaconescu a recunoscut că experiența unui astfel de zbor nu este tocmai confortabilă și a subliniat că aceste aeronave reprezintă mai degrabă o soluție de avarie decât un mijloc ideal de transport. „Nu”, a răspuns el tranșant, întrebat dacă experiența este plăcută, amintindu-și propriile zboruri oficiale în perioada în care a ocupat funcții înalte.

Avion militar Alenia Spartan

Avion militar Alenia Spartan. Sursa foto Wikipedia

Fostul ministru a atras atenția asupra necesității unui mijloc de transport oficial adecvat, potrivit pentru toate misiunile externe ale demnitarilor români.

„Cred că ar trebui să ieșim din ipocrizie”

„Cred că ar trebui să ieșim, la nivel statal, dintr-un anume tip de ipocrizie. Din acest punct de vedere, da, sigur, statul este într-o situație foarte complicată, cetățenii nu mai vorbim...

Aurul care își cere tributul în sânge. Roșia Montana ascunde blesteme și legende care se spun doar în șoaptă
Aurul care își cere tributul în sânge. Roșia Montana ascunde blesteme și legende care se spun doar în șoaptă
Marketing prezidențial în Rusia. Cum a devenit atenția lui Vladimir Putin o monedă economică
Marketing prezidențial în Rusia. Cum a devenit atenția lui Vladimir Putin o monedă economică

Dar ideea de a avea totuși un mijloc de transport adecvat, nu numai pentru președinte, sigur, ci pentru toți cei care se află în misiuni oficiale... cred că nu este un cost prea mare”, a explicat Diaconescu.

Nicușor Dan

Nicușor Dan. Sursa foto: Captură video Youtube

Ce soluție are Diaconescu

Referindu-se la avionul Spartan, fostul ministru a subliniat că există posibile limitări legate de capacitatea de survol, funcționare și comunicații, menționând totodată că respectă rolul aeronavei ca mijloc militar folosit în principal pentru antrenamente și misiuni specifice.

„Indiferent dacă ne place sau nu, un anumit tip de «standing» al celui care reprezintă statul în exterior contează”, a adăugat Diaconescu, evidențiind că utilizarea aeronavelor militare pentru deplasări oficiale poate fi o soluție de economie, dar nu și una ideală din punct de vedere al imaginii externe.

Întrebat dacă folosirea unor astfel de aeronave ar putea să afecteze imaginea României la nivel internațional, fostul ministru a răspuns concis: „Suntem diferiți”.

Ne puteți urmări și pe Google News

Stiri calde

23:57 - Aurul care își cere tributul în sânge. Roșia Montana ascunde blesteme și legende care se spun doar în șoaptă
23:45 - Marketing prezidențial în Rusia. Cum a devenit atenția lui Vladimir Putin o monedă economică
23:39 - Vechiul „par-impar” care limita mașinile în comunism, luat în calcul din nou
23:31 - Georgiana Lobonț închide gura răutăcioșilor. Ce le-a transmis cântăreața
23:21 - Generații diferite, obiectiv comun. Când experiența întâlnește agilitatea tinerilor
23:12 - Cristian Diaconescu, despre avionul folosit de Nicușor Dan: Ar trebui să ieșim din ipocrizie

HAI România!

Gelu Voican Voiculescu: Adevărul crud despre execuția Ceaușeștilor și jocul Securității
Gelu Voican Voiculescu: Adevărul crud despre execuția Ceaușeștilor și jocul Securității
Voican: „Am văzut agenții ruși plecând!” Adevărul despre spionii din ’89
Voican: „Am văzut agenții ruși plecând!” Adevărul despre spionii din ’89
Armata și Securitatea - rolurile principale. Istoria Secretă a Revoluției din 1989. Episodul 2
Armata și Securitatea - rolurile principale. Istoria Secretă a Revoluției din 1989. Episodul 2

Proiecte speciale