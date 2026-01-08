Cristian Diaconescu, despre avionul folosit de Nicușor Dan: Ar trebui să ieșim din ipocrizie

Fostul ministru de Externe și consilier prezidențial Cristian Diaconescu a comentat, într-un interviu exclusiv pentru Digi24, folosirea avioanelor militare pentru deplasările oficiale ale președintelui României. Subiectul a revenit în atenție după ce Nicușor Dan a folosit un avion Spartan pentru a participa la summitul „Coaliției de Voință” de la Paris.

Diaconescu a recunoscut că experiența unui astfel de zbor nu este tocmai confortabilă și a subliniat că aceste aeronave reprezintă mai degrabă o soluție de avarie decât un mijloc ideal de transport. „Nu”, a răspuns el tranșant, întrebat dacă experiența este plăcută, amintindu-și propriile zboruri oficiale în perioada în care a ocupat funcții înalte.

Fostul ministru a atras atenția asupra necesității unui mijloc de transport oficial adecvat, potrivit pentru toate misiunile externe ale demnitarilor români.

Referindu-se la avionul Spartan, fostul ministru a subliniat că există posibile limitări legate de capacitatea de survol, funcționare și comunicații, menționând totodată că respectă rolul aeronavei ca mijloc militar folosit în principal pentru antrenamente și misiuni specifice.

„Indiferent dacă ne place sau nu, un anumit tip de «standing» al celui care reprezintă statul în exterior contează”, a adăugat Diaconescu, evidențiind că utilizarea aeronavelor militare pentru deplasări oficiale poate fi o soluție de economie, dar nu și una ideală din punct de vedere al imaginii externe.

Întrebat dacă folosirea unor astfel de aeronave ar putea să afecteze imaginea României la nivel internațional, fostul ministru a răspuns concis: „Suntem diferiți”.