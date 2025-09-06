Social Copiii celor ce au mers pe jos sau cu bicicleta la școală le-ar putea urma exemplul







Dacă mergeați la școală cu bicicleta este posibil ca și copiii dumneavoastră să facă același lucru. Un studiu realizat de Universitatea din Jyväskylä, Finlanda, publicat în European Journal of Public Health, a descoperit o legătură generațională între obiceiurile părinților și ale copiilor în ceea ce privește deplasarea la școală. Transportul activ la școală este o metodă simplă și practică de a face mai multă mișcare, spun cercetătorii.

Copiii și adolescenții pot face mișcare zilnic mergând pe jos sau cu bicicleta la școală. Părinții influențează activitatea fizică a copiilor lor, în special mersul la școală. Generația următoare moștenește adesea obiceiurile de stil de viață, cum ar fi activitatea fizică.

Acest studiu a comparat mersul la școală al părinților în anii 1980 cu mersul la școală al copiilor lor în 2018.

„Am descoperit o legătură pozitivă între generații în ceea ce privește deplasarea activă a părinților și a copiilor lor la școală”, spune Tuuli Suominen, cercetător la Universitatea Jyväskylä.

Studiul a inclus distanța până la școală, clasa, regiunea de domiciliu, sexul, educația părinților și venitul familiei în analiza factorilor care determină deplasarea la școală.

„Experiențele și atitudinile părinților față de mersul pe jos sau cu bicicleta la școală influențează modul în care aceștia susțin și încurajează deplasarea fizică activă a copiilor lor”, spune Suominen.

„Dacă sunt familiarizați cu mersul pe jos sau cu bicicleta la școală și au o părere pozitivă despre acest lucru, sunt mai predispuși să transmită acest obicei generației următoare.”

În această etapă, deplasarea fizică activă este prevalentă în toate generațiile. Cercetări anterioare au indicat că părinții au un impact mai mare asupra activității fizice și comportamentului dedeplasare al copiilor atunci când aceștia sunt mai mici. Pe măsură ce copiii cresc și devin mai independenți, influența părinților se estompează, iar influența colegilor crește.

„Creșterea activității fizice zilnice prin mersul pe jos sau cu bicicleta la școală este simplă și fezabilă”, subliniază Suominen. „Este important să se promoveze deplasarea activă prin numeroase tehnici, având în vedere inactivitatea juvenilă.

Susținerea și facilitarea deplasării fizice active poate ajuta generațiile prezente și viitoare să trăiască mai sănătos și mai durabil.”

Cercetarea privind riscul cardiovascular la tinerii finlandezi (YFS), începută în 1980, a fost extinsă la o analiză pe trei generații în 2018. Acest studiu a utilizat date din sondaje pe două generații privind deplasarea la școală și factorii determinanți ai acesteia, pentru copii cu vârste între 7 și 20 de ani.

Datele au inclus 660 de perechi părinte-copil. A fost examinată deplasarea la școală a subiecților inițiali în 1980-1986 și a copiilor lor în 2018, luând în considerare distanța până la școală, clasa școlară, sexul, regiunea de reședință, educația părinților și venitul familiei, informează medicalxpress.com.