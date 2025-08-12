International Domeniul lui Viktor Orban aruncă Ungaria într-o dispută națională. Cum arată reședința premierului maghiar







În Ungaria a izbucnit un nou scandal politic, după ce deputatul independent Ákos Hadházy a publicat imagini care ar surprinde o reședință nedezvoltată aparținând premierului Viktor Orban. Potrivit acestuia, proprietatea ar include o grădină de palmieri și chiar o mică grădină zoologică, elemente ce au stârnit controverse în rândul opiniei publice.

Imaginile au fost realizate în zona Hatvanpuszta și, conform ministrului Gergely Gulyás, responsabil de coordonarea activității Cancelariei Prim-ministrului, este vorba doar despre o fermă. Premierul însuși a declarat că ar fi vorba despre o fermă aflată în proprietatea tatălui său și care se află încă în proces de renovare.

Deputatul Hadházy a făcut publice inclusiv fotografii mai vechi ale locului, realizate în urmă cu aproximativ patru ani. El susține că acestea provin de la un fost angajat care ar fi lucrat pentru scurt timp pe șantier, dar care a renunțat rapid, motivând că a fost „dezgustat” de ceea ce a găsit acolo.

Tot Hadházy afirmă că accesul muncitorilor la telefoane este restricționat pe timpul lucrului, iar aceștia ar fi fost amenințați la intrarea în incintă, în încercarea de a păstra discreția asupra lucrărilor.

Deputatul independent Ákos Hadházy a publicat recent pe rețelele sociale imagini și informații despre ceea ce a descris ca fiind o „fermă neobișnuită”, aflată în localitatea Hatvanpuszta. Potrivit acestuia, fotografiile ar demonstra existența unor elemente care depășesc specificul unei ferme obișnuite, cum ar fi un sistem de încălzire instalat sub pavajul unei alei, despre care afirmă că ar fi devenit astfel „cel mai scump pavaj posibil”.

„Dacă aceasta este o fermă, atunci este una foarte ciudată”, a scris Hadhazy pe contul său de socializare.

Ferma atribuită tatălui premierului Viktor Orbán are un aspect de conac în stil baroc. Printre elementele semnalate se numără o bibliotecă, o alee de promenadă, o capelă, o seră cu palmieri, o centrală solară, mai multe fântâni, un garaj subteran, un iaz și o grădină zoologică privată.

Mai mulți jurnaliști maghiari au comparat presupusa reședință rurală a premierului Viktor Orban, cu momentul în care, în 2014, protestatarii din Ucraina au pătruns în vila fostului președinte Viktor Ianukovici pentru a verifica dacă zvonurile despre luxul exagerat, inclusiv o toaletă placată cu aur, erau reale.

Conform surselor media, numărul mare de animale exotice, printre care zebre, antilope și bivoli, a pus la încercare măsurile de securitate: diguri ridicate în grabă, pază polițienească, garduri mobile și ATV-uri.

Totodată, în investigațiile jurnalistice se menționează că, pentru construirea complexului, ar fi fost demolate clădiri de patrimoniu arhitectural, fapt care a alimentat și mai mult suspiciunile legate de natura acestui proiect.

În ciuda declarațiilor oficiale repetate din partea guvernului și a lui Viktor Orban, conform cărora proprietatea ar fi doar o fermă aparținând tatălui prim-ministrului, documente obținute de parlamentar sugerează altceva: a fost solicitat un certificat energetic oficial pentru o clădire cu destinație rezidențială.

Peter Magyar, liderul formațiunii de opoziție Tisza și principalul adversar politic al lui Orban în perspectiva viitoarelor alegeri, a anunțat că, în cazul în care va ajunge la guvernare, va dispune un audit general asupra averilor tuturor foștilor și actualilor membri ai guvernului, dar și ale apropiaților acestora, pentru perioada ultimelor două decenii.

El a mai scris că că investigația va include și proprietatea din Hatvanpuszta, despre care susține că trebuie verificată în detaliu. De asemenea, a mai subliniat că toate pozele au fost facute de un muncitor care a lucrat acolo. A abandonat totul pentru că era dezgustat, a concluzionat Peter Magyar în postarea sa.