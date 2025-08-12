Ce le-a transmis Nicușor Dan lui Trump și Putin înainte de summitul din Alaska
- Alex Ichim
- 12 august 2025, 15:28
Mesajul lui Nicușor Dan către Donald Trump
România a semnat Declarația UE pentru Ucraina
Președintele României a mai comunicat că a semnat declarația comună a liderilor europeni, pentru susținerea Ucrainei.
Declarația UE privind Ucraina
Liderii statelor membre UE - cu excepția Ungariei - au semnat o declarație comună privind Ucraina. Documentul a fost publicat marți, cu trei zile înaintea întâlnirii din Alaska între președintele Donald Trump și omologul său rus, Vladimir Putin.
Oficialii europeni salută „eforturile președintelui Trump cu privire la încheierea războiului de agresiune al Rusiei contra Ucrainei”. Ei speră „la realizarea unei păci juste și durabile, la securitate pentru Ucraina”.
„O pace justă și durabilă care aduce stabilitate și securitate trebuie să respecte dreptul internațional. Principiile independenței, suveranității, integrității teritoriale și acela că frontierele internaționale nu trebuie să fie schimbate prin forță. Calea către pace în Ucraina nu poate fi decisă fără Ucraina”, mai arată textul declarației.
Semnatarii promit că UE, în coordonare cu SUA și alți parteneri, vor continua să furnizeze Kievului sprijin politic, financiar, economic, umanitar, militar și diplomatic. ”Ucraina își exercită dreptul său intrinsec de autoapărare”, subliniază documentul.
