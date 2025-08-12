Politica

Ce le-a transmis Nicușor Dan lui Trump și Putin înainte de summitul din Alaska

Nicușor Dan și Donald Trump. Sursa foto: Președintele României/Facebook
Președintele României, Nicușor Dan, salută eforturile Statelor Unite de a contribui la încheierea războiului din Ucraina, în contextul summitului din Alaska. El a mai anunțat că a semnat, în numele României, Declarația UE privind Ucraina, în care se cere ”o pace cu respectarea suveranității și integrității teritoriale”.

Mesajul lui Nicușor Dan către Donald Trump

Președintele României a transmis un mesaj public, în contextul summitului SUA - Rusia, din Alaska.
„Salut eforturile președintelui Donald Trump de a contribui la încheierea războiului ilegal declanșat de Rusia împotriva Ucrainei și de construi o soluție de pace justă și durabilă”, a afirmat Nicușor Dan.
El mai subliniază importanța unei negocieri de pace „cu respectarea suveranității și integrității teritoriale a Ucrainei”.

România a semnat Declarația UE pentru Ucraina

Președintele României a mai comunicat că a semnat declarația comună a liderilor europeni, pentru susținerea Ucrainei.

„Am semnat, împreună cu ceilalți lideri europeni, declarația noastră comună care afirmă fără echivoc: pacea nu se poate construi fără Ucraina, fără respectarea suveranității și integrității teritoriale a acesteia și fără ca poporul ucrainean să își decidă liber viitorul”, a precizat Nicușor Dan. Președintele a mai spus că România va continua să susțină Ucraina „pentru un viitor sigur, stabil și democratic în regiune”.

Declarația UE privind Ucraina

Liderii statelor membre UE - cu excepția Ungariei - au semnat o declarație comună privind Ucraina. Documentul a fost publicat marți, cu trei zile înaintea întâlnirii din Alaska între președintele Donald Trump și omologul său rus, Vladimir Putin.

Oficialii europeni salută „eforturile președintelui Trump cu privire la încheierea războiului de agresiune al Rusiei contra Ucrainei”. Ei speră „la realizarea unei păci juste și durabile, la securitate pentru Ucraina”.

„O pace justă și durabilă care aduce stabilitate și securitate trebuie să respecte dreptul internațional. Principiile independenței, suveranității, integrității teritoriale și acela că frontierele internaționale nu trebuie să fie schimbate prin forță. Calea către pace în Ucraina nu poate fi decisă fără Ucraina”, mai arată textul declarației.

Semnatarii promit că UE, în coordonare cu SUA și alți parteneri, vor continua să furnizeze Kievului sprijin politic, financiar, economic, umanitar, militar și diplomatic. ”Ucraina își exercită dreptul său intrinsec de autoapărare”, subliniază documentul.

