Social Consumul de fructe și legume, îmbunătățit într-un oraș american







Cercetările Universității din Washington indică faptul că programul Fresh Bucks al orașului Seattle poate îmbunătăți consumul de fructe și legume și securitatea alimentară în rândul populației cu venituri mici, oferind sprijin financiar pentru achiziționarea de alimente sănătoase.

Programul, care colaborează cu parteneri locali pentru a ajuta locuitorii să aibă acces la alimente sănătoase, acceptă cereri de la gospodării cu venituri sub 80% din media zonei. Beneficiarii pot utiliza ajutorul de 40 de dolari pe lună pentru a cumpăra fructe și legume de la peste 40 de puncte de vânzare din Seattle, inclusiv piețe agricole, magazine Safeway și magazine alimentare independente.

Studiul publicat în JAMA Network Open arată că gospodăriile Fresh Bucks beneficiază de o securitate alimentară cu 31% mai mare și consumă cel puțin trei porții zilnice de fructe și legume cu 37% mai des decât cele înscrise pe lista de așteptare a programului.

Insecuritatea alimentară, adică lipsa accesului la alimente adecvate din punct de vedere nutrițional, este asociată cu gospodăriile cu venituri mici și este frecvent legată de un aport nutrițional deficitar, diabet și hipertensiune.

Calitatea dietei, inclusiv consumul de fructe și legume, influențează riscul de invaliditate prematură și deces din cauza bolilor cardiometabolice, cancerului și altor afecțiuni. Studiul ajută la înțelegerea modului în care programul Fresh Bucks al orașului Seattle se reflectă în deciziile zilnice ale gospodăriilor participante.

De asemenea, arată că programul de acces la alimente sănătoase are un impact tangibil asupra clienților, crescând semnificativ securitatea alimentară și consumul de fructe și legume. Totuși, efectele programului nu se mențin fără finanțare.

Fresh Bucks diferă de alte programe de beneficii alimentare sănătoase prin mai multe aspecte: înscrierea concentrată în gospodăriile afectate în mod disproporționat de insecuritatea alimentară și de bolile cronice asociate alimentației, renunțarea la condiția de a fi înscris în programul SNAP, posibilitatea ca participanții să valorifice beneficiile atât în marile lanțuri de magazine alimentare, cât și în magazinele locale mai mici, precum și lipsa cerinței de cheltuieli corespunzătoare.

Studiul subliniază necesitatea resurselor financiare sau materiale pentru a pune în aplicare acest tip de schimbare alimentară, după cum arată creșterea consumului de fructe și legume atunci când oamenii primesc beneficiul, dar și scăderea aproape simetrică atunci când acesta este pierdut, potrivit medicalxpress.com.