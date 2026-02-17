Consumul de antidepresive, în creștere în Republica Moldova. Aproape 1,3 milioane de cutii, vândute într-un an

Republica Moldova. Importul și consumul de medicamente antidepresive sunt în creștere în Republica Moldova, pe fondul majorării numărului de persoane diagnosticate cu depresie și anxietate. Potrivit datelor oficiale, anul trecut în farmaciile din țară au fost vândute aproape 1,3 milioane de cutii, cu 17 la sută mai multe decât în 2024. Specialiștii spun că tendința este moderată și nu reprezintă, deocamdată, un motiv de alarmă.

Potrivit informațiilor furnizate de Agenția Medicamentului și Dispozitivelor Medicale, în 2024 au fost importate 1,79 milioane de cutii de antidepresive, iar în 2025 – 1,26 milioane. În același timp, datele privind vânzările arată că în farmacii au fost comercializate aproape 1,3 milioane de cutii anul trecut, cu 17% mai mult comparativ cu anul precedent.

Constantin Nedelea, director adjunct al instituției, susține că această evoluție trebuie privită în context.

„Dacă ne luăm după datele statistice, se înregistrează o creștere în valoare de 17 procente”„Probabil nu avem motive de îngrijorare. Nu putem să vă explicăm care ar fi motivul acestor variații.”, a declarat oficialul.

Reprezentanții Agenției menționează că fluctuațiile pot fi influențate de mai mulți factori, de la accesul mai larg la servicii medicale și creșterea gradului de diagnosticare, până la schimbări în stocurile farmaceutice.

Specialiștii din domeniul sănătății mintale afirmă că depresia și tulburările de anxietate rămân printre cele mai frecvente diagnostice la nivel național. Creșterea adresabilității către medici psihiatri și psihologi, dar și diminuarea stigmatizării problemelor de sănătate mintală, contribuie la identificarea mai multor cazuri și, implicit, la prescrierea tratamentelor medicamentoase.

Antidepresivele pot fi eliberate doar în baza unei prescripții medicale și sunt încadrate în categoria medicamentelor cu regim special. De regulă, acestea sunt utilizate în tratamentul depresiei majore, însă pot fi recomandate și în alte situații, cum ar fi tulburările de anxietate, atacurile de panică, anumite forme de durere cronică sau tulburările de somn.

Medicii atrag atenția că administrarea trebuie făcută strict conform indicațiilor specialistului. Întreruperea bruscă a tratamentului sau utilizarea necorespunzătoare poate provoca reacții adverse și simptome de sevraj. De asemenea, monitorizarea periodică este esențială pentru ajustarea dozelor și evaluarea eficienței terapiei.

În Republica Moldova, autoritățile califică evoluția drept una moderată. Deși cifrele indică o creștere de două cifre procentuale, oficialii susțin că nu este vorba despre o explozie atipică a consumului, ci despre o tendință care urmează dinamica diagnosticărilor.

Datele statistice arată că numărul persoanelor înregistrate cu tulburări psihologice este în creștere, ceea ce explică, cel puțin parțial, majorarea cererii pentru tratamente antidepresive. Specialiștii insistă însă că medicația reprezintă doar o componentă a terapiei, iar în multe cazuri este recomandată în paralel cu psihoterapia și alte forme de suport.

Creșterea consumului de antidepresive nu este un fenomen specific doar Republicii Moldova. Potrivit datelor publicate de Organizația Mondială a Sănătății, la nivel global peste 280 de milioane de persoane suferă de depresie, iar tulburările de anxietate afectează alte sute de milioane de oameni. În multe state europene și nord-americane, utilizarea antidepresivelor a crescut constant în ultimul deceniu, pe fondul unei mai bune diagnosticări și al accesului sporit la tratament.

Experții internaționali subliniază că majorarea consumului de medicamente poate reflecta atât o creștere reală a incidenței tulburărilor psihice, cât și o deschidere mai mare a societății față de solicitarea ajutorului specializat.