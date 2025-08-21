Social Consumatorii vulnerabili pot solicita voucherele pentru energie. Unde se depun solicitările







Începând de joi, 21 august, consumatorii vulnerabili pot depune cereri pentru obținerea voucherelor în valoare de 50 de lei, destinate exclusiv achitării facturilor la energie electrică. Aceste vouchere pot fi utilizate până la data de 31 martie 2026, când se încheie schema actuală de plafonare a tarifelor la energie electrică și gaze naturale, informează Medifax.

Persoanele cu venituri reduse, care se încadrează în criteriile legale pentru acordarea sprijinului de stat, pot accesa aplicația electronică dedicată, începând de miercuri, de la ora 13:00. Platforma, denumită EPIDS (sistemul informatic pentru distribuirea voucherelor de energie), a fost dezvoltată de Serviciul de Telecomunicații Speciale (STS), instituție care a confirmat pentru Mediafax că aplicația este complet funcțională. Aceasta reprezintă singura modalitate prin care solicitanții pot accesa ajutorul financiar de 50 de lei.

Guvernul a aprobat recent o Ordonanță de Urgență care introduce un nou mecanism de sprijin destinat consumatorilor casnici aflați în sărăcie energetică. Potrivit ministrului Energiei, Bogdan Ivan, beneficiarii vor primi vouchere în valoare de 50 de lei, iar procedura de accesare a acestora va fi una digitalizată.

Pentru a intra în posesia voucherelor, persoanele eligibile vor putea utiliza o aplicație online dezvoltată de Serviciul de Telecomunicații Speciale (STS). În sprijinul celor care nu au acces la mijloace digitale sau nu se descurcă cu acestea, autoritățile locale și Poșta Română vor oferi suport tehnic și asistență.

Inițiativa legislativă a fost elaborată de Ministerul Energiei, în colaborare cu Ministerul Muncii și Solidarității Sociale. Măsura face parte din eforturile guvernamentale de combatere a sărăciei energetice și de sprijinire a categoriilor vulnerabile în fața costurilor crescute la energie electrică.

Conform prevederilor actului normativ, Serviciul de Telecomunicații Speciale (STS) a avut un termen de 60 de zile de la data intrării în vigoare a ordonanței de urgență pentru a preda platforma, demers care a fost finalizat înainte de expirarea acestui interval.

Sprijinul sub formă de vouchere este acordat la solicitarea beneficiarilor eligibili: persoanelor singure cu un venit net lunar de cel mult 1.940 de lei, precum și familiilor al căror venit net lunar pe membru nu depășește 1.784 de lei. Tichetele pot fi utilizate exclusiv pentru achitarea facturilor aferente consumului de energie electrică.

online, prin aplicația EPIDS, dezvoltată și administrată tehnic de către Serviciul de Telecomunicații Speciale (STS).

prin intermediul reprezentanților oficiului poștal sau ai primăriilor corespunzătoare locului de consum declarat de beneficiar.

Persoanele care nu dețin competențe digitale pot solicita sprijin direct la oficiile poștale sau la primării, unde funcționarii publici le vor oferi asistență pentru introducerea datelor în platforma digitală dedicată.

Eligibilitatea pentru sprijinul financiar este evaluată lunar, deoarece veniturile solicitanților pot fluctua de la o lună la alta. Platforma utilizează o rețea de baze de date interconectate pentru a verifica automat dacă o persoană îndeplinește criteriile necesare.

Pentru a afla dacă beneficiază de suma acordată, în valoare de 50 de lei, solicitantul are două opțiuni: poate accesa direct platforma digitală, folosind un cod unic, un cod QR sau un cod de bare primit anterior, sau se poate adresa unui ghișeu din cadrul Poștei Române sau al primăriei, unde personalul va verifica situația sa și va furniza informațiile necesare.

Potrivit estimărilor transmise de Ministerul Energiei la solicitarea publicației Gândul, aproximativ 2,1 milioane de gospodării, echivalentul a peste 4 milioane de persoane, urmează să beneficieze de sprijin financiar sub forma unor vouchere de 50 de lei. Măsura este destinată consumatorilor vulnerabili și are un impact bugetar estimat la aproape un miliard de lei.

Cererile pentru acordarea voucherelor pot fi depuse începând din luna august, odată cu primirea facturii aferente lunii iulie. Termenul limită pentru solicitare este de 30 de zile de la data emiterii facturii.

Sumele acordate vor putea fi utilizate pe o perioadă de 12 luni de la ultima încărcare a cardului. Voucherele sunt valabile pentru acoperirea consumului de energie aferent intervalului 1 iulie 2025 – 31 martie 2026, dar pot fi folosite inclusiv în cele 12 luni care urmează acestei perioade.

Astfel, data limită până la care sprijinul poate fi utilizat este 31 martie 2027, în cazul în care beneficiarul îndeplinește condițiile pentru toate tranșele lunare. De asemenea, cererea se poate depune și retroactiv, pentru prima perioadă, până pe 28 septembrie.

Persoanele care doresc să beneficieze de sprijinul pentru plata energiei trebuie să aibă domiciliul în România sau să facă dovada că locuiesc legal pe teritoriul țării.

Cererea pentru acordarea tichetului de energie se completează o singură dată. Pentru decontarea facturilor aferente lunilor iulie și august 2025, solicitările trebuie transmise prin platforma EPIDS până cel târziu la data de 27 septembrie 2025.

Ajutorul nu se oferă în numerar și nici nu este transferat în conturi bancare. Sprijinul este valabil pentru un singur loc de consum, indiferent dacă solicitantul este sau nu titularul contractului de furnizare a energiei electrice.

Plata se efectuează la oficiile poștale, unde beneficiarul trebuie să prezinte factura emisă de furnizor și un act de identitate. Tichetul de energie rămâne valabil timp de 12 luni de la ultima încărcare, iar suma disponibilă poate fi utilizată oricând până la 31 martie 2026, mai informează sursa menționată.