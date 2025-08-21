Politica Ministerului Culturii susține că ajută artiștii prin modificarea legii drepturilor de autor







Ministerul Culturii a venit cu lămuriri după ce mai mulți artiști și compozitori i-au solicitat premierului Ilie Bolojan, printr-o scrisoare deschisă, să intervină pentru a bloca proiectul de ordonanță care vizează modificarea legislației privind Drepturile de Autor (ORDA).

Ministerul Culturii susține, în comunicat, că „își asumă angajamentul de a sprijini creatorii și artiștii și de a garanta respectarea dreptului de autor și a drepturilor conexe, în linie cu standardele europene și internaționale”.

Semnatarii documentului arată că inițiativa legislativă le va afecta grav drepturile. În replică, Ministerul Culturii susține că proiectul are în vedere o reorganizare a Oficiului Român pentru Drepturile de Autor (ORDA), fără a compromite atribuțiile sau competențele instituției.

Potrivit autorităților, intenția este integrarea ORDA într-un cadru instituțional unitar, asigurând totodată păstrarea personalului de specialitate și a expertizei existente în domeniu.

Ministerul Culturii spune că abordează cu responsabilitate sectorul drepturilor de autor și al drepturilor conexe, considerat fundamental pentru susținerea și recunoașterea valorii creației artistice și intelectuale.

consolidarea autorității administrative și legislative în domeniul drepturilor de autor și conexe;

creșterea coerenței instituționale, prin reunirea competențelor într-o singură structură cu rol de inițiativă legislativă și coordonare strategică;

utilizarea mai eficientă a resurselor publice, prin reducerea cheltuielilor administrative (inclusiv a costurilor legate de chirii și funcții de conducere redundante);

întărirea capacității de control și supraveghere a organismelor de gestiune colectivă;

simplificarea procedurilor administrative, în beneficiul creatorilor, artiștilor și al celor care utilizează opere protejate.

Ministerul Culturii își exprimă ferm angajamentul de a sprijini creatorii și artiștii, precum și de a asigura respectarea drepturilor de autor și a celor conexe, în concordanță cu standardele europene și internaționale în vigoare.

În acest context, o reorganizare instituțională este în curs de analiză, având ca scop integrarea domeniului într-o structură administrativă unitară. Potrivit autorităților, această restructurare nu va afecta expertiza existentă, atribuțiile legale sau personalul specializat, ci va urmări consolidarea acestora într-un cadru coerent și eficient.

Reprezentanții artiștilor și compozitorilor trag un semnal de alarmă în legătură cu posibilele consecințe ale unei ordonanțe propuse de Guvern, avertizând că adoptarea acesteia ar putea avea efecte negative semnificative asupra sectorului cultural.

1. Posibila încălcare a Constituției: Una dintre principalele critici vizează faptul că Legea nr. 8/1996, considerată o lege organică, nu ar putea fi modificată printr-o ordonanță de urgență, conform jurisprudenței Curții Constituționale. România are la dispoziție un termen până la 18 noiembrie 2025, stabilit de Comisia Europeană, pentru a aduce eventuale modificări în mod constituțional și transparent. Din perspectiva semnatarilor scrisorii deschise, abordarea Guvernului ocolește dezbaterea parlamentară și afectează principiul separării puterilor în stat.

2. Reorganizarea ORDA – un risc de politizare: Un alt punct sensibil semnalat de organizațiile din domeniu este intenția de a transforma Oficiul Român pentru Drepturile de Autor într-o direcție aflată în subordinea Ministerului Culturii. Reprezentanții artiștilor consideră că această modificare nu constituie o reformă autentică, ci mai degrabă un pas în direcția birocratizării și al creșterii riscului de influență politică, prin posibile numiri bazate pe criterii de afiliere politică.

3. Impact asupra organizațiilor de gestiune colectivă: În scrisoarea deschisă se mai subliniază că proiectul legislativ afectează direct organizațiile de gestiune colectivă, care administrează de peste trei decenii drepturile artiștilor și compozitorilor în relațiile cu radiodifuzorii, operatorii de cablu și alte entități. Aceste organizații, recunoscute la nivel european și internațional, susțin că inițiativa legislativă ar putea conduce la destructurarea sistemului actual și la prejudicierea atât a titularilor de drepturi, cât și a statului.

Centrul Român pentru Administrarea Drepturilor Artiștilor Interpreți (CREDIDAM) a transmis că proiectul propus ar constitui un atac fără precedent asupra funcționării acestor structuri și ar avea implicații grave asupra întregului ecosistem cultural.

„Prin acest proiect normativ toxic şi ostil, se doreşte distrugerea instituţională a organizaţiilor de gestiune colectivă şi prejudicierea atât a compozitorilor şi artiştilor, cât şi a statului român”, a transmis Centrul Român Pentru Administrarea Drepturilor Artişti Interpreţi.

De asemenea, ORDA a mai transmis: „Ca urmare a proiectului de Ordonanță pentru modificarea și completarea Legii nr. 8/1996 privind dreptul de autor și drepturile conexe, precum și privind unele măsuri de reorganizare a unor autorități publice din domeniul culturii, elaborat de către Ministerul Culturii, aflat în consultare publică pe website-ul ministerului, vizând, pe lângă unele modificări legislative, și desființarea Oficiului Român pentru Drepturile de Autor (ORDA), spunem STOP DESFIINȚĂRII ORDA”, se arată în comunicatul organizației.