Social Festivalul Național al Cântecului și Dansului Popular Românesc – Mamaia 2025. Rezultatele preselecției







În urma etapelor de preselecție desfășurate pentru Festivalul Național al Cântecului și Dansului Popular Românesc – Mamaia 2025, juriul, format din Elise Stan, Doina Işfānoni, Valentin Marin, Daniela Gibescu, Tatiana Hilca, Șerban Gheorghiu, Ștefan Coman a stabilit lista candidaților care vor urca pe scena festivalului la secțiunea Soliști Vocali și Soliști Instrumentiști.

La secțiunea soliști vocali s-au calificat următorii artiști

Vasiloiu Alexandra,

Cârlugea Larisa-Daniela,

Chelba Andrei-Nicolae

Țîrdea Ștefan-Bogdan

Costea Maria Daria

Ghile Alice-Olivia

Popa Bianca-Diana

Vlad Robert-Daniel

Popescu Simona Florentina

Delia Gandore

Mircea Ana-Maria

Buzurin Roberta

Moisă Grigorie

Din Ilinca

Cotîrlă Cosmin-Vasile

Bertea Delia-Valentina.

La secțiunea instrumentiști s-au calificat următorii candidați:

Ciaușu Cristian Andrei

Nae Ioan Valeriu

Sărbușcă Alexandru Cristian Tudor Mihai Mădălin

Vîrciu Tudor Ciprian

Vasile Daria-Teodora.

Acești tineri interpreți vor reprezenta cu mândrie folclorul românesc, aducând în fața publicului cântece și momente instrumentale autentice, cu respect pentru tradiție și cu emoția generației lor.

Organizatorii festivalului reamintesc că sunt deschise înscrierile pentru acreditările de presă, iar jurnaliștii și instituțiile media interesate se pot înregistra pe site-ul oficial:www.festivaluldelamamaia.ro.

Festivalul Național al Cântecului și Dansului Popular Românesc – Mamaia, organizat de Consiliul Județean Constanța și Centrul Cultural Județean Constanța „Teodor T. Burada este unul dintre cele mai importante evenimente dedicate folclorului autentic din România, reunind artiști consacrați și tineri talentați din toate regiunile țării. Ediția 2025 promite momente de neuitat, în care tradiția și cultura populară vor străluci pe scena de la malul mării.

Locație: Piațeta Perla, Mamaia

Piațeta Perla, Mamaia Perioada desfășurării: 27 - 29 august 2025, începând cu ora 19:00

27 - 29 august 2025, începând cu ora 19:00 Bilete: iabilet.ro

Pe parcursul a trei seri, festivalul va aduce în prim-plan un spectacol de amploare, reunind pe scenă concurenți talentați, artiști consacrați, ansambluri reprezentative ale comunităților etnice, precum și un juriu de renume. Întregul eveniment va fi susținut muzical de Orchestra Ansamblului Folcloric Profesionist „Brâulețul”, aparținând Centrului Cultural Județean „Teodor T. Burada” Constanța, sub bagheta dirijorului Cezar Cazanoi.