Cine este noul șef al ANPC. Békési Csaba anunță schimbări de abordare

Békési Csaba a transmis primul mesaj public după preluarea conducerii Autoritatea Națională pentru Protecția Consumatorilor, anunțând o schimbare de direcție în activitatea instituției. „Preluarea mandatului de preşedinte al Autorităţii Naţionale pentru Protecţia Consumatorilor înseamnă asumarea, cu seriozitate şi determinare, a rolului de garant al drepturilor consumatorilor, un rol pe care îl onorez cu întreaga mea pregătire profesională”, a transmis Békési Csaba în cadrul unui comunicat de presă.

Noul președinte al ANPC a afirmat că își asumă responsabilitatea funcției și a subliniat importanța relației dintre instituțiile publice și cetățeni.

Békési Csaba a arătat că își propune ca instituția să nu se limiteze la aplicarea sancțiunilor, ci să aibă o abordare mai activă în corectarea problemelor din piață.

„Am dezideratul ca activitatea instituţiei pe care o îndrum în acest moment să depăşească strict caracterul punitiv, orientându-se către o acţiune proactivă de remediere a disfuncţionalităţilor şi de stimulare a unui grad de conformitate în mediul economic, printr-o abordare echilibrată. Îmi propun ca această implicare să fie nu doar declarativă, ci şi vizibilă, astfel încât eforturile colegilor din cadrul ANPC să fie resimţite în mod pozitiv de către întreaga societate.”, a mai transmis Békési Csaba.

Békési Csaba Lajos a fost desemnat, luni, 23 martie, în funcția de președinte al Autorității Naționale pentru Protecția Consumatorilor (ANPC), hotărârea fiind publicată în Monitorul Oficial. Acesta face parte din PSD, formațiune care l-a susținut pentru ocuparea postului, iar anterior a condus Agenția Județeană pentru Ocuparea Forței de Muncă (AJOFM) Bihor, unde a ocupat funcția de director executiv începând cu anul 2013. Înainte de această etapă profesională, a fost șef al serviciului financiar în cadrul Gărzii de Mediu Bihor, potrivit informațiilor publicate de Bihoreanul.

Născut la data de 10 iunie 1980, Békési Csaba are studii în cadrul Universității din Oradea, unde a absolvit două facultăți, în domeniile Științe Economice și Științe Socio-Umane. Deține, totodată, două diplome de master și titlul de doctor în Sociologie. În perioada 2006–2010, a ocupat funcția de director adjunct al Direcției Județene de Statistică Bihor, iar în trecut a administrat și două companii, una specializată în consultanță și cealaltă în comerț.

Anterior numirii lui Békési Csaba, atribuțiile de conducere ale ANPC au fost asigurate de vicepreședintele instituției, Ionel Obretin, afiliat organizației județene Olt a PNL, coordonată de deputatul Gigel Sorinel Știrbu. Obretin a preluat interimatul în septembrie 2025, după ce funcția fusese ocupată de un alt vicepreședinte, Sebastian Hotca, care a condus instituția în urma demiterii lui Cristian Popescu-Piedone. De asemenea, Ionel Obretin a candidat în 2020 pentru funcția de primar al comunei Bucinișu și a figurat pe lista PNL Olt pentru Camera Deputaților la alegerile parlamentare din 2024.