Cinci țări care și-au schimbat recent denumirea. Motivele sunt uluitoare

Cinci țări și-au schimbat denumirile din diverse motive ce țin de confuziem, transcriere greșită sau revenirea la originile de dinaintea colonizării. Iat cele mai proaspete nume care au apărut pe hartă conform vanguardngr.com.

În 2022, guvernul de la Ankara a adoptat oficial „Türkiye” ca denumire internațională a țării. Schimbarea a avut ca scop reflectarea mai fidelă a culturii și identității naționale, distanțându-se în același timp de cuvântul englezesc „turkey”, care înseamnă curcan. Organizația Națiunilor Unite (ONU) a recunoscut noua denumire după ce Executivul din Turcia a solicitat în mod oficial actualizarea acesteia pe toate platformele.

În 2019, țara a adăugat „Nord” la numele său pentru a rezolva o dispută de lungă durată cu Grecia. Timp de decenii, elenii s-au opus numelui „Macedonia”, afirmând că acesta implica o revendicare asupra regiunii grecești cu același nume. Noul nume, „Republica Macedonia de Nord”, a deschis calea pentru aderarea țării la NATO și pentru avansarea către aderarea la Uniunea Europeană.

În 2018, regele din Swaziland a anunțat că națiunea va reveni la numele său precolonial, Eswatini, care înseamnă „țara swazilor”. Decizia a marcat 50 de ani de independență și a reflectat dorința de a se îndepărta de convențiile de denumire din era colonială. De asemenea, a contribuit la reducerea confuziei cu Elveția (n.r. - Switzerland în engleză), o confuzie frecventă în contextul internațional.

Guvernul de la Praga a aprobat în 2016 denumirea „Cehia”, ca nume scurt și oficial al țării, pentru a facilita utilizarea la nivel internațional. Schimbarea oferă o alternativă mai simplă în scopuri comerciale, sportive și de branding, în timp ce „Republica Cehă” rămâne valabilă în contexte formale și oficiale.

În 2013, această națiune insulară din Africa de Vest a solicitat să fie cunoscută sub denumirea de „Cabo Verde” în toate limbile Organizației Națiunilor Unite. Schimbarea din Capul Verde a avut ca scop păstrarea moștenirii portugheze a țării și unificarea modului în care numele acesteia apare la nivel mondial, evitând traducerile aproximative