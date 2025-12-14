Social

Cinci combinații de mâncăruri care au efect dezastruos. De evitat cu orice preț

Comentează știrea
Cinci combinații de mâncăruri care au efect dezastruos. De evitat cu orice prețMâncare. Sursa foto: Freepik
Din cuprinsul articolului

Sunt combinații de alimente care fac rău organismului și-l dau serios peste cap. Indiferent de grija pe care o acordați nutriției, asocierile trecute în revistă mai jos sunt neapărat de evitat pentru a nu avea probleme.

Peștele și laptele

Peștele și laptele sunt ambele bogate în proteine, dar au proprietăți aflate într-un puternic contrast. Peștele are proprietăți de încălzire a organismului, în timp ce laptele are proprietăți răcoritoare. Combinarea acestora poate da serios digestia peste cap, poate provoca acumularea de toxine și poate duce la alergii sau probleme ale pielii la unele persoane. În plus, acestea necesită enzime digestive diferite, care pot solicita intestinul, provocând disconfort sau indigestie.

alimente

alimente / sursa foto: dreamstime.com

Laptele și fructele

Laptele și fructele pot părea o combinație inofensivă, dar fructele acide sau citricele, precum portocalele, kiwi sau ananasul, pot coagula laptele, făcându-l greu de digerat. Această combinație poate provoca gaze, balonare și disconfort stomacal. În plus, poate încetini digestia și reduce absorbția nutrienților, provocând o senzație de disconfort după consum.

Ouăle și carnea

Consumul a două surse bogate în proteine, cum ar fi ouăle și carnea, poate supraîncărca sistemul digestiv. Proteinele necesită mai mult timp pentru a fi descompuse, iar consumul mai multor surse în mod simultan poate duce la balonare, senzație de greutate și digestie incompletă. Acest proces ineficient poate împiedica absorbția nutrienților și vă poate face să vă simțiți letargic sau neliniștit.

Femeia a avut noroc că a rămas în viață după ultima bătaie. S-a cerut arestarea agresorului abia după un an
Femeia a avut noroc că a rămas în viață după ultima bătaie. S-a cerut arestarea agresorului abia după un an
O nouă pensie, prin înscriere automată. Cum funcționează sistemul
O nouă pensie, prin înscriere automată. Cum funcționează sistemul

Fructe și mâncăruri grele

Fructele se digeră mai repede decât majoritatea alimentelor. Când sunt consumate împreună cu alte mâncăruri, ele tind să fermenteze în stomac în timp ce așteaptă ca alimentele mai grele să fie procesate. Această fermentație poate provoca gaze, balonare și disconfort. Mai mult, diminuează beneficiile nutriționale ale fructelor și meselor, interferând cu digestia eficientă.

Brânza și sucurile carbogazoase

Brânza are un conținut ridicat de grăsimi este de evitat cu băuturi reci și carbogazoase, pentru că această combinație poate afecta digestia. Carbonatarea încetinește descompunerea grăsimilor, ducând la balonare și disconfort. Mai mult, natura acidă a băuturilor carbogazoase poate interfera cu digestia alimentelor grase și cu conținut ridicat de brânză, putând provoca aciditate, gaze și depuneri de grăsimi în organism, conform economictimes.indiatimes.com.

Ne puteți urmări și pe Google News

Stiri calde

19:22 - Femeia a avut noroc că a rămas în viață după ultima bătaie. S-a cerut arestarea agresorului abia după un an
19:14 - O amintire unică de la căsătoria Prințesei Diana cu Charles, estimată la o valoare record
19:06 - Zelenski: Ucraina acceptă garanții de securitate, în locul aderării la NATO
18:54 - Adrian Zuckerman, despre Cătălin Predoiu: Sunt foarte dezamăgit de nedreptatea care i se face
18:40 - Cinci combinații de mâncăruri care au efect dezastruos. De evitat cu orice preț
18:32 - Atac armat pe o plajă din Sydney: Peste 12 morți și 30 de răniți. Update

HAI România!

S-a sfârșit prietenia transatlantică? Cum rescrie Trump rolul Americii în lume
S-a sfârșit prietenia transatlantică? Cum rescrie Trump rolul Americii în lume
Reîncepe Festivalul Cătușelor. Rețeaua lui Coldea contraatacă
Reîncepe Festivalul Cătușelor. Rețeaua lui Coldea contraatacă
România în comă. Între psihanaliză și spovedanie.
România în comă. Între psihanaliză și spovedanie.

Proiecte speciale