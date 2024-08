Social Cel mai dăunător aliment pe care îl consumăm zilnic: Ne distruge







Cunoscutul medic Mihail Pautov a dezvăluit care este cel mai nesănătos aliment pe care îl putem consuma. Din păcate, acest aliment este consumat zilnic de mulți români. Într-o postare pe TikTok, Mihail Pautov a subliniat că există un aliment extrem de nesănătos care ne afectează metabolismul. Surprinzător, acesta nu este pizza sau șaorma, așa cum s-ar putea crede.

„Am găsit un aliment foarte nesănătos care, efectiv, consumat greșit, ne distruge metabolic. Mă refer la aceste alimente în contextul în care le mâncăm aproape zilnic, le mâncăm în cantități mari și ne imaginăm că ele nu ne fac rău și, de fapt, ele ne fac rău”, susține dr. Pautov.

Covrigul, cel mai prost aliment

Medicul vorbește despre covrigii pe care mulți români îi cumpără în fiecare dimineață pe drumul spre serviciu.

„Într-o jumătate de oră după ce am mâncat un covrig pe stomacul gol, glicemia a ajuns la 155. Apoi, a urmat o scădere bruscă a glicemiei, aproape de 70, lucru care mi-a adus confuzie, mi-a creat un declin cognitiv tranzitoriu și mi-a dat o senzație puternică de foame. Nu mă puteam concentra, nu aveam chef să mai vorbesc cu nimeni, tot ce voiam era să mănânc. Apoi am băut o bere fără alcool și mi-am recăpătat glicemia”, a mai spus medicul.

Pautov nu spune să renunțăm complet la covrigi. Dar, este foarte important modul în care îi consumăm.

„La câteva ore, am mâncat alt covrig, cu somon, cu niște parmezan și cu o salată imensă. Rezultatul: glicemia mi-a crescut foarte puțin.

Când am mâncat covrigul alături de grăsime, proteine, multe fibre, nu am mai avut acea senzație de foame, nu mi-a crescut nici insulina, nu am mai avut acea confuzie.

Concluzia este – atenție cum mâncăm covrigul și cu ce îl combinăm!”, spune dr. Mihail Pautov.

De ce nu sunt buni covrigii?

Consumul unui covrig pe stomacul gol poate provoca o reacție metabolică puternică, adesea mai dăunătoare decât o băutură carbogazoasă.

„Un covrig mâncat pe stomacul gol este o furtună metabolică și vă face mai rău decât vă face o cola. Despre cola știți că va face rău, că vă îngrașă, că vă predispune la tot felul de probleme de sănătate și o faceți asumat, dar faceți-o asumat și atunci când mâncați un covrig, care nu este sănătos”, completează medicul.

Carbohidrații rafinați din covrigi pot provoca o creștere rapidă a nivelului de zahăr din sânge, urmată de o cădere bruscă, ceea ce poate duce la oboseală și foame accentuată. Pe stomacul gol, organismul absoarbe acești carbohidrați mai repede, ceea ce poate afecta metabolismul și poate contribui la acumularea de grăsimi. În plus, covrigii pot irita mucoasa gastrică, provocând disconfort sau indigestie. De asemenea, aceștia nu oferă suficiente substanțe nutritive esențiale, iar consumul lor fără alte alimente sănătoase poate duce la pofte pentru alte gustări nesănătoase. Astfel, este mai bine să optăm pentru o alimentație echilibrată și să consumăm covrigi în combinație cu alimente nutritive, potrivit Gândul.