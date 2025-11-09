Rodia, gustul dulce al sănătății. Cum te ajută un pahar de suc pe zi. Studiu

Rodia nu este doar un deliciu pentru papilele gustative, ci și un aliat valoros pentru sănătate. În ultimele decenii, mai multe studii clinice randomizate au arătat că consumul de rodie poate aduce beneficii semnificative organismului, de la sănătatea cardiovasculară la reducerea inflamației, potrivit news-medical.net.

Cercetările sugerează că antioxidanții din rodie, în special polifenolii, ajută la protejarea celulelor împotriva stresului oxidativ. Un studiu publicat în The Journal of Nutrition a arătat că sucul de rodie poate reduce tensiunea arterială la pacienții hipertensivi. Alte investigații au indicat o îmbunătățire a profilului lipidic, prin scăderea colesterolului LDL (“rău”) și creșterea colesterolului HDL (“bun”), contribuind astfel la sănătatea inimii.

De secole, diverse culturi au valorificat proprietățile rodiei (Punica granatum) în medicina tradițională. Medicina chineză, ritualurile tibetane și tradițiile uigure au folosit coaja, semințele, florile și scoarța fructului pentru tratarea problemelor digestive, combaterea diareei, îngrijirea rănilor și controlul paraziților.

Astăzi, rodia a depășit stadiul medicinal tradițional, devenind un ingredient apreciat la nivel global. Fructele sunt consumate proaspete, transformate în sucuri sau extracte, iar uleiurile și produsele cosmetice pe bază de rodie câștigă popularitate rapid. În plus, acestea intră în compoziția alimentelor funcționale și a hranei, consolidând statutul rodiei ca un superaliment versatil, valorificat atât pentru gust, cât și pentru beneficiile sale pentru sănătate.

Pe lângă beneficiile cardiovasculare, rodia poate sprijini sănătatea metabolică. Unele studii sugerează că polifenolii din rodie pot contribui la reglarea nivelului de glucoză și la îmbunătățirea sensibilității la insulină, aspect relevant în prevenția diabetului de tip 2.

Specialiștii recomandă însă consumul moderat de rodie sau de suc 100% natural, fără adaos de zahăr, pentru a evita aportul caloric excesiv. Includea rodiei în alimentația zilnică, alături de o dietă echilibrată și un stil de viață activ, poate fi o strategie simplă și plăcută pentru susținerea sănătății generale.

Studiile clinice randomizate indică faptul că suplimentele pe bază de rodie pot aduce beneficii semnificative sănătății adulților. Cercetările au mai demonstrat că aceste preparate contribuie la reducerea tensiunii arteriale și pot îmbunătăți performanța la efort fizic intens.

Semințele de rodie sunt bogate în antocianine, printre care glicozidele pelargonidină și cianidină, compuși cunoscuți pentru proprietățile lor antioxidante. Coaja fructului, adesea trecută cu vederea, este deosebit de valoroasă datorită conținutului ridicat de acizi fenolici, precum galic, elagic, cafeic și ferulic.

Coaja nu trebuie considerată un simplu deșeu. Dimpotrivă, aceasta reprezintă o resursă promițătoare pentru obținerea extractelor bogate în compuși benefici, utilizabili în industria alimentară și farmaceutică.

Semințele de rodie oferă și ulei valoros, cu până la 76% acid punicic, un acid gras cu efecte demonstrate anti-obezitate, antidiabetice și anticancerigene. Această combinație de proprietăți face ca uleiul să fie tot mai apreciat în formulările nutriționale și terapeutice.

Studiile farmacocinetice realizate la oameni indică faptul că atât sucul de rodie, cât și extractele standardizate, pot genera niveluri comparabile de metaboliți de elagitanină în organism, atunci când conținutul de polifenoli este similar. Aceste descoperiri susțin potențialul rodiei ca ingredient funcțional valoros pentru sănătate, susține cercetătorul Vijay Kumar Malesu, cu doctorat în Biotehnologie, Genetică microbiană, Fiziologie microbiană, Ecologie microbiană.