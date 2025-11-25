Cel puțin din 2023, Crucea Roșie Rusă (RRC) desfășoară activități pe teritoriile ocupate din Ucraina cu sprijin financiar din partea Moscovei.

Ancheta publicată de „Meduza” în februarie 2024, realizată împreună cu jurnaliști din mai multe țări, a scos la iveală că angajați ai organizației se prezentau ca personal umanitar, dar au fost implicați în abuzuri asupra prizonierilor de război într-o colonie din regiunea Donețk.

Acum, continuarea anchetei relevă că RRC și-a adâncit implicarea în activitățile mașinii militare și propagandistice ruse și, totodată, continuă să primească milioane de euro de la Mișcarea Internațională a Crucii Roșii și a Semilunii Roșii, finanțată inclusiv de Comisia Europeană și alte organizații internaționale care se opun agresiunii Rusiei în Ucraina.

În 2024, RRC a primit 1,266 miliarde de ruble de la Comitetul Internațional al Crucii Roșii (CICR) și Federația Internațională a Societăților Crucii Roșii și Semilunii Roșii (FISCR).

Această sumă a fost de două ori mai mare decât în 2022 și a reprezentat peste un sfert din bugetul organizației.

Reprezentantul Comisiei Europene a explicat pentru jurnaliști:

„Comisia finanțează un set clar definit de programe umanitare în anumite țări. Rusia nu face parte din aceste programe, iar Crucea Roșie Rusă nu este beneficiar. Alocând fondurile în mod țintit, garantăm că niciun fond european nu ajunge la RRC.”

Chiar dacă a fost creat un organism de supraveghere de către consiliul de conducere al FISCR pentru a verifica acuzațiile de încălcare a principiilor fundamentale ale mișcării, concluzia a fost că „nu există motive de sancționare a RRC”.

Pavel Savciuk, șeful RRC, și-a păstrat locul în consiliul de conducere al FISCR. Drept urmare, comisarul ucrainean pentru drepturile omului, Dmitri Lubiț, a declarat că această decizie reprezintă „o încălcare gravă a principiilor Crucii Roșii”.

Deși RRC declară neutralitate formală, organizația participă la activități ale unor organizații pro-militariste, cum ar fi „Mișcarea Primilor”, a cărei consiliu de supraveghere este condus de Vladimir Putin.

Mai multe filiale regionale RRC au co-organizat competiții naționale pentru copii, „Zarnica 2.0”, unde tinerii, începând cu vârsta de opt ani, învățau să asambleze arme și să opereze drone.

Un alt proiect comun, „Primul ajutor”, a reprezentat aproape 8% din cheltuielile RRC în 2024 și s-a desfășurat atât în Rusia, cât și în teritoriile ocupate din Ucraina, inclusiv în Donețk.

Acolo, participanții au fost evaluați de persoane purtând haine cu simbolul Crucii Roșii și membri ai detașamentului rapid „Vostok-Donețk”, care, potrivit organizatorilor, „inspirau copii prin exemplul și profesionalismul lor”.

Reprezentantul FISCR a calificat colaborarea ca „neutralitate practică”, explicând că proiectele de instruire în primul ajutor „ajută la prevenirea deceselor și sprijină comunitățile să facă față crizelor, fiind destinate tuturor: civili, voluntari, familii, profesori, studenți și organizații militare sau politice”.

În teritoriile ocupate din Ucraina, au apărut organizații locale sub brandul Crucii Roșii, precum Crucea Roșie din Donețk, Lugansk și regiunea Zaporojie.

Conform postărilor acestora în social media, există colaborare cu CICR. Un angajat al Crucii Roșii din Donețk a declarat jurnaliștilor Delfi că „toată activitatea se desfășoară cu sprijinul, participarea și cooperarea totală a RRC”.

Reprezentantul Comisiei Europene a subliniat: „CICR nu colaborează cu RRC în teritoriile ocupate. În Ucraina, CICR lucrează cu Crucea Roșie Ucraineană, nu cu cea rusă”. Totuși, organizațiile locale RRC afirmă public contrariul, menționând colaborarea cu CICR.

Ilya Șumanov, fost director executiv al Transparency International Rusia, a afirmat că „având în vedere amploarea și caracterul sistemic al încălcărilor RRC, există motive pentru acțiuni din partea FISCR”, incluzând suspendarea sau excluderea organizației dacă principiile Crucii Roșii nu vor fi respectate.

Comisarul ucrainean Dmitri Lubiț a declarat:

„Prin acțiunile sale, RRC încurajează implicarea copiilor în viitoare conflicte armate” și că „astăzi RRC îndeplinește cerințele regimului dictatorial”.

Reprezentanții CICR și FISCR nu au oferit răspunsuri referitoare la posibile sancțiuni împotriva RRC pentru activitățile sale din teritoriile ocupate sau pentru participarea la campanii propagandistice.