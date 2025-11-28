Cerere disperată a teroriștilor Hamas. Vor să scape din tuneluri fără a fi arestați

Mișcarea teroristă Hamas a emis miercuri o solicitare către țările mediator să intervină pe lângă Israel pentru a permite „ieșirea în siguranță” a unor combatanți blocați în rețelele de tuneluri subterane din sudul Fâșiei Gaza.

Armata israeliană, care consideră aceste persoane teroriști implicați în activități militare împotriva Israelului, a precizat că în ultimele săptămâni a neutralizat peste 20 dintre aceștia și a arestat alți opt.

Cererea grupării teroriste Hamas reprezintă primul moment în care gruparea recunoaște public prezența membrilor săi în tuneluri, situație care a generat tensiuni și ridică întrebări privind aplicarea armistițiului semnat la 10 octombrie 2025.

„Considerăm Israelul deplin responsabil de viețile combatanților noștri și le cerem mediatorilor să acționeze imediat pentru a exercita presiuni pentru ca fiii noștri să se poată întoarce acasă”, a declarat gruparea într-un comunicat transmis miercuri.

Tunelurile subterane din Fâșia Gaza au fost dezvoltate de gruparea teroristă Hamas și alte grupuri teroriste începând cu începutul anilor 2000, având ca scop transportul armamentului, ascunzătorilor pentru combatanți și efectuarea atacurilor împotriva Israelului.

Aceste rețele sunt considerate de Israel infrastructuri teroriste, folosite pentru a amenința siguranța civiliilor și a militarilor.

🎥WATCH: Footage reveals senior Hamas terrorists boasting about their meals in underground terror tunnels, while accusing Israel of “starvation.” The spread shown is not part of the humanitarian aid delivered. As Hamas hoards resources and hides underground, civilians above… pic.twitter.com/ArQWphFAuo — Israel Defense Forces (@IDF) July 23, 2025

Războaiele din Gaza, în special conflictele majore din 2008–2009, 2012 și 2014, au demonstrat utilizarea intensivă a tunelurilor de către grupări teroriste pentru infiltrarea pe teritoriul israelian.

În ultimii ani, Israelul a investit în tehnologii de detectare și distrugere a acestor structuri, folosind echipamente speciale, drone, forțe terestre și atacuri aeriene.

Conform estimărilor din presă, între 100 și 200 de membrii grupării teroriste Hamas sunt blocați în tuneluri sub orașul Rafah, sudul Fâșiei Gaza, o zonă aflată sub control militar israelian.

Blocarea acestora survine în urma operațiunilor armatei israeliene menite să destructureze infrastructura teroristă a grupării și să prevină reluarea atacurilor.

Armata israeliană a declarat că săptămâna trecută a ucis peste 20 de combatanți Hamas care încercau să părăsească tunelurile subterane și a arestat alți opt suspecți.

Forțele militare au considerat că orice ieșire a acestora fără control constituie o amenințare imediată la adresa securității Israelului.

Distrugerea tunelurilor reprezintă o prioritate strategică pentru Israel. Armata utilizează o combinație de tehnici: detectarea prin radar subteran, demolarea mecanică, supraveghere aeriană și operațiuni terestre, pentru a neutraliza rețeaua subterană și a preveni atacurile împotriva civiliilor.

Premierul israelian Benjamin Netanyahu a reafirmat poziția guvernului:

„Nu vom autoriza trecerea în siguranță a 200 de teroriști ai Hamas și rămânem fermi în intenția de a destructura capacitățile militare ale organizației și de a demilitariza Fâșia Gaza.”

Acordul de încetare a focului semnat la 10 octombrie 2025, mediat de Statele Unite, prevedea retragerea armatei israeliene din anumite zone ale Gazei, delimitate de așa-numita „linie galbenă”.

Această delimitare are scopul de a permite controlul civil asupra unor sectoare, menținând totodată securitatea Israelului.

Însă, tunelurile subterane utilizate de Hamas rămân în continuare în zone controlate parțial de Israel pentru prevenirea atacurilor.

BREAKING: The IDF says only 30 Hamas terrorists out of the 200 who were stuck in underground tunnels in Rafah, Gaza, are still alive. “Their end is near.” Massive FAFO. pic.twitter.com/aCMBxrzKYu — Vivid.🇮🇱 (@VividProwess) November 21, 2025

Armata consideră că predarea combatanților sau permiterea ieșirii acestora fără neutralizarea lor ar constitui o încălcare a securității statului.

Emisarul american Steve Witkoff a menționat la o conferință de afaceri din Miami că „predarea celor 200 de combatanți blocați la Rafah ar putea reprezenta un test al aplicării armistițiului”.

Egiptul, Statele Unite și alți actori internaționali au încercat să medieze pentru a găsi o soluție care să permită evacuarea teroriștilor din tuneluri, condiționată de predarea armamentului și neutralizarea capacității lor militare.

Orice soluție propusă trebuie să fie în concordanță cu armistițiul și să garanteze securitatea Israelului.

Israelul a respins solicitarea grupării teroriste Hamas, subliniind că nu va permite ieșirea teroriștilor fără predare sau neutralizare.

🚨 IDF UPDATE 4 Hamas terrorists who emerged from tunnels in Rafah were eliminated today, 2 more arrested. Since the start of the month: ✔ 20 Hamas terrorists eliminated in Rafah tunnels ✔ 8 arrested Tunnel network shrinking. Options closing. Stay connected — follow… pic.twitter.com/6rO8eg2mD5 — Mossad Commentary (@MOSSADil) November 26, 2025

Negocierile continuă, cu implicarea mediatorilor internaționali, însă gruparea teroristă nu a acceptat condițiile impuse de statul israelian.

Operațiunile israeliene împotriva tunelurilor Hamas au un efect direct asupra stabilității regionale, având ca scop prevenirea atacurilor teroriste asupra teritoriului Israelului și protejarea civililor.

Tunelurile subterane reprezintă infrastructuri strategice pentru grupările teroriste, fiind folosite pentru transportul de arme, ascunzători și infiltrarea în zone locuite, ceea ce crește riscul unor conflicte de amploare.

Neutralizarea acestor structuri reduce capacitatea organizațiilor teroriste de a lansa atacuri transfrontaliere, limitând escaladarea militară în sudul Israelului și în zona Gazei.

În plus, distrugerea tunelurilor și blocarea combatanților transmite un mesaj clar cu privire la aplicarea legii și a securității statale, consolidând controlul asupra frontierelor și a zonelor sensibile.

Această acțiune influențează totodată relațiile cu mediatorii internaționali, stabilind cadrul pentru negocieri și prevenirea reluării ostilităților.

Tunelurile sub Rafah în care sunt blocați membrii grupării teroriste Hamas reprezintă un mediu extrem de periculos, din punct de vedere structural și operațional.

Last night it happened: Guy, Eviatar, Tal and Omer at a meal they had dreamed about for two years in the Hamas tunnels. How fun to see them happy.💛 pic.twitter.com/wmATv44B8V — Eli Afriat 🇮🇱🎗 (@EliAfriatISR) November 14, 2025

Blocarea acestora în subteran îi expune riscului de prăbușiri, lipsă de ventilație, hrană și apă, în timp ce armata israeliană continuă operațiunile de distrugere a infrastructurii subterane.

Autoritățile militare israeliene avertizează că orice încercare a teroriștilor de a ieși din tuneluri fără control constituie o amenințare imediată și va fi contracarată prin forță.

Tunelurile, construite pentru activități teroriste, sunt folosite pentru ascunzătoare, depozite de arme și atacuri împotriva Israelului, iar distrugerea lor face parte din efortul de prevenire a unor noi incidente.

Situația subliniază pericolul pe care acești combatanți îl reprezintă pentru securitatea regională și justifică măsurile ferme ale Israelului pentru neutralizarea amenințării.

Situația din Rafah evidențiază tensiunile persistente în Fâșia Gaza și provocările aplicării armistițiului. Israelul continuă să neutralizeze teroriștii și să distrugă infrastructura subterană, în timp ce mediatorii internaționali încearcă să gestioneze criza. Evoluțiile următoare vor influența securitatea regională și stabilitatea acordului de încetare a focului.