Jihadul Islamic Palestinian își consolidează prezența în Siria

Organizația teroristă Jihadul Islamic Palestinian (PIJ) și-a consolidat prezența militară în Siria, în condițiile în care autoritățile siriene sunt informate despre aceste acțiuni, potrivit unui raport publicat miercuri de postul israelian KAN News.

Această dezvoltare survine într-un context mai larg, în care Hamas își intensifică activitatea în Liban prin cooperarea cu gruparea Hezbollah.

KAN News a relatat că în ultimele săptămâni, PIJ a extins capacitățile aripii sale militare, brigăzile al-Quds, pe teritoriul Siriei. Activitatea organizației a crescut mai ales în taberele de refugiați palestinieni din apropierea Damascului.

Siria reprezintă un punct strategic convenabil pentru organizația teroristă PIJ, în special în contextul interdicției informale recente impuse de Statele Unite asupra atacurilor aeriene israeliene asupra țintelor siriene.

Raportul mai precizează că regimul condus de Ahmed al-Sharaa a desemnat chiar un emisar însărcinat exclusiv cu facilitarea comunicării între conducerea organizației teroriste PIJ și guvernul sirian.

În urmă cu aproximativ un an, ministrul israelian de Externe Gideon Sa’ar declara oficialilor europeni de rang înalt de la Bruxelles că Hamas și PIJ acționează în Siria pentru a crea un front suplimentar împotriva Israelului.

„Hamas și PIJ acționează în Siria pentru a crea un alt front împotriva Israelului acolo”, a afirmat Sa’ar.

În cadrul aceleași discuții, oficialul israelian s-a referit la noul guvern sirian condus de președintele Ahmed al-Sharaa, descriindu-l ca „un grup terorist islamist jihadist”.

Imagini recente surprinse în taberele de refugiați din Damascul sirian arată persoane înarmate în cadrul unor proteste organizate pentru a celebra anunțul încetării focului în Gaza.

Potrivit fotografului Yamam Al Shaar, aceste manifestații au avut loc în tabăra Yarmouk pe 17 ianuarie 2025.

Activitatea intensificată a PIJ în Siria survine într-un context regional tensionat, în care grupările palestiniene și partenerii lor regionali încearcă să-și consolideze poziția militară și logistică în proximitatea frontierelor israeliene.

Extinderea prezenței militare a PIJ în Siria indică, potrivit analiștilor citați de KAN, o strategie de consolidare a influenței palestiniene în regiune, în paralel cu cooperarea cu alte grupări, cum este Hezbollah.

Această strategie poate fi interpretată ca o încercare de creare a mai multor fronturi, în timp ce Siria rămâne un teren relativ sigur pentru dezvoltarea capacităților organizației, datorită restricțiilor externe asupra acțiunilor militare în zonă.