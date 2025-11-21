Cum complotau teroriștii Hamas și Hezbollah cu Iranul și Siria lui Assad. Dezvăluirile IDF

În timpul operațiunilor desfășurate de Forțele de Apărare ale Israelului (IDF) în Fâșia Gaza, armata israeliană a declarat vineri că a pus mâna pe documente ce evidenţiază o legătură directă între gruparea teroristă Hamas și regimul Assad, care a fost detronat, potrivit Jerusalem Post.

Documentele, spun oficialii IDF, includ corespondență între lideri teroriști Hamas și înalți reprezentanți ai fostului regim sirian, precum și figuri din cadrul forțelor iraniene.

Potrivit relatărilor, documentele găsite conțin schimburi de scrisori între oficiali ai grupării teroriste Hamas de rang înalt — printre care Yahya Sinwar și Ismail Haniyeh — și Mohammad Saeed Izadi, comandant al „Palestine Corps” în cadrul Forței Quds a Corpului Gardienilor Revoluționari Iranieni (IRGC), precum și Hassan Nasrallah, liderul grupării teroriste Hezbollah.

Un pasaj citat în aceste scrisori arată:

„Siria este indispensabilă pentru noi, ca bază de refugiu și spațiu pentru construcție și desfășurare... Prin intermediul ei putem participa la programul de rezistență al axei Ierusalimului (axa iraniană).”

Această formulare subliniază importanța Siriei, sub conducerea lui Assad, ca „bază de refugiu” și spațiu de mobilizare pentru ceea ce Hamas numește „axă iraniană”.

În documente mai complexe au fost descoperite minute ale unei întâlniri între Hamas, Hezbollah și comandamentul IRGC (reprezentat de Izadi), în care se discută nu doar reluarea relațiilor, ci și modul în care să minimizeze reacțiile publice negative la cooperarea viitoare.

De asemenea, se menționează un demers din partea lui Haniyeh: el cere eliberarea deținuților palestinieni în Siria, argumentând că acest gest ar putea atenua criticile legate de colaborare.

Într-o altă scrisoare, un șeic apropiat conducerii Hamas avertizează cu privire la riscurile unui parteneriat deschis cu Iranul, Siria şi regimul Assad:

„Hamas are interzis să stabilească orice relații de prietenie sau cooperare cu acestea... Acesta este un declin strategic care, dacă este acceptat, se va încheia doar cu prăbușirea Hamas.”

În acest mesaj se exprimă teama că o astfel de alianță ar putea submina autonomia grupării și îi poate afecta identitatea strategică.

Analistul Centrului de Informații despre Teroare și Inteligență notează că Mohammad Saeed Izadi este figura centrală care leagă Hamas de Iran: controlul său asupra finanțării, aprovizionării și coordonării cu Hezbollah apare în documentele capturate. www.israelhayom.com

Legătura dintre Hamas, Iran și regimul Assad face parte, în opinia unor observatori, dintr-un „proces strategic” de consolidare a „axei de rezistență” — o alianță regională care are ca scop susținerea activităților anti-israeliene și crearea unor rețele geopolitice de influență. www.israelhayom.com

IDF a prezentat aceste documente drept dovezi concrete ale complicității și colaborării între Hamas și fostul regim sirian.

Din punctul lor de vedere, acest tip de cooperare ar putea consolida capacitățile militare și logistice ale Hamas într-o manieră strategică.

Pe de altă parte, existența unor voci interne în Hamas care avertizează asupra riscurilor acestei alianțe sugerează că nu toți membrii grupării susțin o relație deschisă cu Iran și Siria, ceea ce ar putea indica tensiuni interne în viitoarea strategie a organizației.

Descoperirea IDF, dacă este confirmată în întregime, ar putea schimba felul în care actorii internaționali percep rețelele de sprijin ale Hamas.

Relația directă cu regimul Assad și coordonarea cu Iranul și Hezbollah pot reconsolida o arhitectură regională a puterii militante anti-israeliene.

Totodată, valorificarea acestor documente în discursul diplomatic și militar poate influența negocierile viitoare asupra reglementării regionale, dar și asupra răspunsurilor militare israeliene.