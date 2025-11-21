Tuneluri ale teroriștilor Hamas, descoperite de IDF sub clădiri civile

Forțele israeliene au prezentat noi detalii privind rețeaua subterană din orașul Beit Hanun, situat în nordul Fâșiei Gaza, potrivit Jerusalem Post.

Informațiile au fost publicate după finalizarea unor analize desfășurate pe teren, la câteva luni după încheierea confruntărilor majore din zonă.

Potrivit comunicatului armatei israeliene, orașul Beit Hanun a reprezentat „un centru al activităților teroriste Hamas în Gaza”.

Conform aceleiași surse, „sub casele civile, Hamas a construit o rețea extinsă de tuneluri”, iar structuri de la suprafață ar fi fost utilizate în scopuri operaționale de către grupare.

IDF a precizat că „mii de structuri au servit drept depozite de arme, poziții de tragere și centre de comandă pentru teroriști”.

De asemenea, conform relatărilor militare, „teroriști înarmați operau din interiorul unei școli elementare, iar sub aceasta un puț de acces ducea către un tunel subteran”.

Imaginile și datele prezentate includ și secțiuni ale rețelei subterane, care, potrivit descrierilor, traversau zone locuite și se conectau la spații folosite pentru depozitarea armamentului sau pentru deplasare.

Conform datelor oferite ulterior de armata israeliană, până în luna iulie, „ultimele urme ale forțelor Hamas din Beit Hanun fuseseră eliminate sau se predaseră”, iar orașul fusese „aproape în întregime distrus” ca urmare a rundelor succesive de confruntări începute în octombrie 2023.

O echipă a publicației The Jerusalem Post a vizitat un punct secret al IDF aflat în apropierea orașului, cunoscut sub denumirea „Israela”.

De acolo, jurnaliștii au observat pagubele extinse din Beit Hanun, iar reprezentanți ai armatei au prezentat detalii tactice privind modul în care rețeaua de tuneluri fusese utilizată.

Punctul militar, conform descrierilor, are rol dublu: proiectarea capacității militare către nordul Fâșiei Gaza și asigurarea unei linii de apărare în eventualitatea unor atacuri viitoare.

Lt.-col. (rez.) „T”, comandant al Batalionului 969, a declarat pentru publicația citată că unitatea sa s-a concentrat pe consolidarea poziției și pe continuarea operațiunilor împotriva celulelor Hamas din zonă.

Acesta a menționat că batalionul face parte din brigada dedicată nordului Fâșiei Gaza și din Divizia 99, condusă de brig.-gen. Barak Hiram.

IDF troops uncovered a major 7 km-long tunnel in southern Rafah, 25 meters deep, including the route where Lt. Hadar Goldin was held. The tunnel runs under civilian sites—including a UNRWA compound—and contained some 80 hideouts used by senior Hamas commanders. pic.twitter.com/Y0tXf5PdQI — Israel National News - Arutz Sheva (@ArutzSheva_En) November 20, 2025

Comandantul a evitat să descrie poziția militară drept parte a unui potențial perimetru defensiv permanent în contextul retragerii din alte sectoare ale Fâșiei Gaza, precizând însă că speră ca structura să fie menținută „pe termen previzibil”, în funcție de decizia nivelului politic.

Nu este clar de ce IDF a ales să publice detaliile despre infrastructura din Beit Hanun în luna noiembrie, la aproximativ șase săptămâni după finalul confruntărilor principale.

În materialul original se menționează că „este posibil ca noua dezvăluire să facă parte din eforturile de a obține sprijinul opiniei publice internaționale în vederea demersurilor de dezarmare a Hamas în viitor”.