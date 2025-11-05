Siria își intensifică acțiunile împotriva traficului de droguri și a pastilelor de Captagon

Guvernul interimar al Siria a anunţat o intensificare a eforturilor de combatere a traficului de droguri pe întreg teritoriul ţării, în contextul în care producţia şi exportul de pastile de Captagon, un stimulant de tip amfetaminic, au reprezentat o sursă semnificativă de venituri pentru regimul precedent.

Într‑o ţară încă fragmentată de conflict şi cu zone unde statul îşi pierde parţial controlul, operaţiunile antidrog demarate de autorităţi se desfăşoară într‑un context sigurant complex.

Pe de altă parte, specialiştii atenţionează că reţelele de trafic s‑ar putea adapta şi diversifica.

Sub regimul condus de Bashar al‑Assad, Siria a devenit un centru major al producţiei de Captagon, cu exporturi către ţări din Golf şi alte pieţe regionale.

Un raport notează că „principala zonă de plecare pentru transporturile de „Captagon” rămâne Siria şi Libanul.

În plus, specialiştii au constatat că reţeaua de producţie era protejată politic şi militar, facilitând funcţionarea laboratoarelor clandestine.

De exemplu, un articol arată:

„Noul guvern sirian declară că a desființat zeci de laboratoare de droguri, multe în zone controlate cândva de fratele lui Assad, cu scopul de a opri comerțul cu Captagon, care a prosperat sub fostul regim.”

Această amprentă a traficului de droguri a creat vulnerabilităţi de securitate şi a transformat zone rurale sau frontaliere într‑unele favorabile pentru activităţi ilicite.

Autorităţile siriene au raportat mai multe operaţiuni de amploare:

În provincia Daraa, unităţi ale departamentului antidrog au interceptat aproximativ 1,7 milioane de pastile de Captagon pregătite pentru contrabandă.

Zilele următoare, s‑au confiscat patru milioane de pastile Captagon, ascunse în echipamente de producere a alimentelor, după cum arată o altă investigaţie.

Ministrul de interne sirian a declarat:

„Putem spune că în prezent nu există nicio fabrică care produce Captagon în Siria.”

Aceste declaraţii reflectă intentia autorităţilor de a invinge infrastructura de producţie care susţinea traficul. Totuşi, specialiştii avertizează că „Comerțul cu Captagon încă prosperă” şi că reţelele s‑au adaptat.

Aplicarea acestor măsuri se loveşte de mai multe obstacole:

Zonele rurale şi de frontieră, precum Daraa sau sudul provinciei Suweida, sunt vulnerabile la viduri de putere, ceea ce oferă traficantilor spaţiu de manevră.

Reţelele de producţie şi trafic nu au fost complet eliminate; ele tind să devină mai descentralizate, mutându‑se în alte zone sau adaptând modalităţile.

Colaborarea regională rămâne esenţială, având în vedere că traficul se extinde către ţări vecine precum Liban, Iordania sau Turcia.

Traficul de Captagon are şi implicaţii regionale: producţia internă a Siriei a alimentat reţele de contrabandă ce merg către ţările din Golf, dar şi către Europa în unele cazuri.

Astfel, operaţiunile syriene de combatere a traficului sunt relevante nu doar pe plan intern, ci şi pentru securitatea regională.

Un raport al institutului New Lines notează:

„Rutele de contrabandă din nordul Siriei către Turcia au implicat din punct de vedere istoric cooperarea dintre regimul sirian și facțiuni... așadar, în ciuda eșecurilor din 2024, producția de Captagon continuă în zonele controlate de opoziție.”

Pe termen mediu, succesul depinde de eliminarea completă a infrastructurii de producţie, de controlul frontierelor, dar şi de creşterea alternativelor economice legitime pentru populaţie — un aspect semnalat de analişti.