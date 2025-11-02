International

SUA lovesc o navă narco-teroristă în Caraibe. Trei suspecți uciși într-un atac cinetic

SUA lovesc o navă narco-teroristă în Caraibe. Trei suspecți uciși într-un atac cineticHegseth / sursa foto: captură YouTube
Din cuprinsul articolului

Statele Unite au efectuat, sâmbătă, o operaţiune militară în apele internaţionale din regiunea Caraibelor care a vizat o navă suspectată că participa la trafic ilicit de droguri.

Oficialii americani au declarat că atacul a fost dispus de preşedintele Donald Trump şi condus de Departamentul pe care administraţia îl numeşte „Department of War”.

Autorităţile americane au afirmat că cei trei bărbaţi aflaţi la bord au fost ucişi şi că forţele SUA nu au fost rănite.

Ce a transmis Pete Hegseth

Secretarul „Department of War”, Pete Hegseth, a postat un mesaj pe platforma X în care a afirmat că nava era cunoscută de serviciile de informaţii drept implicată în contrabandă de droguri şi că traversa o rută recunoscută pentru traficul de narcotice.

„Astăzi, la indicaţiile preşedintelui Trump, Department of War a efectuat un atac cinetic letal asupra unei alte nave narco‑traficante operate de o Organizaţie Teroristă Desemnată (DTO) în Caraibe”, se arată în postare, citată de oficiali.

Hegseth a adăugat că „toţi cei trei terorişti au fost ucişi şi niciun membru al forţelor americane nu a fost rănit”.

Contextul operaţiunilor şi numărul incidentelor recente

Administraţia americană a intensificat în ultimele luni operaţiunile la mare împotriva vaselor suspectate de a transporta droguri, anunţurile oficiale indicând mai multe atacuri în zona Caraibelor şi a Pacificului de est.

Oficialii din Washington au publicat date şi material video care, susţin aceştia, arată rezultatele unor astfel de raiduri; însă documentarea şi verificarea independenţă a acestor materiale rămân limitate în sursele disponibile public.

În rapoartele recente s‑a menţionat că zeci de persoane au fost ucise în aceste operaţiuni de la începutul campaniei.

Reacţii şi preocupări legale din Statelor Unite

Mai multe instituţii şi analişti au ridicat întrebări privind justificarea juridică şi transparenţa acţiunilor militare care se desfăşoară în apele internaţionale fără o declaraţie de război formală sau dovezi publice detaliate privind legătura directă între persoanele vizate şi organizaţii teroriste.

Specialiştii în drept internaţional au subliniat necesitatea clarificării temeiurilor legale pe baza cărora se efectuează astfel de atacuri şi solicitarea de către membrii Congresului a informaţiilor suplimentare despre operaţiuni.

Administraţia a argumentat că acţiunile fac parte dintr‑o campanie mai largă împotriva traficanţilor pe care îi consideră „narco‑terorişti”.

Date comunicate de Secretarul Hegseth

Informaţiile principale din acest material provin din comunicările oficiale ale Secretarului Hegseth şi din relatările agenţiilor de presă care au preluat declaraţiile administraţiei americane.

Afirmaţiile privind implicarea navei în trafic de droguri şi legătura cu o „Organizaţie Teroristă Desemnată” au fost făcute de reprezentanţii guvernamentali şi au fost reproduce de surse de presă; în prezent nu există în spaţiul public documente judiciare sau probe independente care să confirme toate aceste afirmaţii.

Oficialii americani au transmis că vor continua monitorizarea şi acţiunile împotriva vaselor pe care le consideră implicate în traficul de droguri şi au reiterat angajamentul administraţiei de a urmări reţelele considerate narcoterroriste.

Între timp, observatorii internaţionali, unele guverne regionale şi specialiştii în drept internaţional solicită clarificări şi documentaţie suplimentară referitoare la bazele legale şi probele care au stat la baza acestor operaţ

Războiul ascuns pentru puterea tehnologică
Războiul ascuns pentru puterea tehnologică
România se Retrage din Istorie
România se Retrage din Istorie
Pleacă Americanii! Vin Rușii?
Pleacă Americanii! Vin Rușii?

