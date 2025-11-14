Cercul Leonard, noua alianță europeană de dreapta cu reprezentanți români

În Elveția s-a lansat „Cercul Leonard”, o organizație transnațională de dreapta radicală, cu fondatori din Germania, Elveția și Austria. La conferința de inaugurare, un fost membru al Partidului România Mare a avertizat că libertatea de exprimare este amenințată, iar ultraconservatorii și-au propus să restabilească „valorile tradiționale europene”, potrivit RFI.

Organizația Leonhard-Kreis s-a înființat în Elveția și a fost prezentată publicului la o conferință de presă desfășurată la Zürich, pe 27 octombrie. Fondatorii au explicat că asociația își propune să susțină libertatea de exprimare în spațiul lingvistic german, inclusiv în Austria, Elveția și Germania.

Presa conservatoare elvețiană, precum ziarul „Tages-Anzeiger”, a remarcat că noua organizație are un program „autoritar de dreapta” și promovează teze populiste de dreapta. Evaluările reflectă preocupările legate de orientarea politică a asociației la nivel transnațional.

Organizația reunește figuri cunoscute pentru poziții naționaliste, xenofobe, anti-musulmane, euro- și coronasceptice, prezentându-se ca apărători ai apusului și ai libertății de opinie. Denumirea face trimitere la Sfântul Leonard (500-559), patronul deținuților, vitelor și cailor, simbolizând ideea de victimizare a fondatorilor de „progresismul neo-marxist”.

Printre principalii membri se numără Hans-Georg Maaßen, fostul președinte al Serviciului de Informații Interne din Germania (Verfassungsschutz), Thilo Sarrazin, exclus din Partidul Social-Democrat, Radu Gorban, fost membru al Partidului România Mare, Christine Giuliani-Sterrer, parlamentară a FPO din Austria, și politicianul elvețian Ueli Maurer.

La conferința Cercului Leonard din 27 octombrie, Radu Golban a susținut alocuțiunea „Candide, inchiziţia şi imunizarea spiritului”, afirmând că libertatea de exprimare este amenințată de o cultură intolerantă. El a subliniat, într-un clip postat pe X/Twitter, că organizația se angajează pentru apărarea acestei libertăți.

Golban, politolog și jurist cu triple cetățenii română, germană și elvețiană, s-a înscris în 2014 în Partidul România Mare și a derulat anterior campanii publicistice controversate, inclusiv revendicarea unei datorii de 18,8 miliarde de euro de la Germania, precum și atacuri împotriva Forumului Democrat German din România, pentru care a fost amendat în 2019.