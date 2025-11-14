Politica

Cercul Leonard, noua alianță europeană de dreapta cu reprezentanți români

Comentează știrea
Cercul Leonard, noua alianță europeană de dreapta cu reprezentanți româniSursa foto: Captură de ecran Youtube
Din cuprinsul articolului

În Elveția s-a lansat „Cercul Leonard”, o organizație transnațională de dreapta radicală, cu fondatori din Germania, Elveția și Austria. La conferința de inaugurare, un fost membru al Partidului România Mare a avertizat că libertatea de exprimare este amenințată, iar ultraconservatorii și-au propus să restabilească „valorile tradiționale europene”, potrivit RFI.

Cercul Leonard, o nouă organizație transnațională de dreapta

Organizația Leonhard-Kreis s-a înființat în Elveția și a fost prezentată publicului la o conferință de presă desfășurată la Zürich, pe 27 octombrie. Fondatorii au explicat că asociația își propune să susțină libertatea de exprimare în spațiul lingvistic german, inclusiv în Austria, Elveția și Germania.

Presa conservatoare elvețiană, precum ziarul „Tages-Anzeiger”, a remarcat că noua organizație are un program „autoritar de dreapta” și promovează teze populiste de dreapta. Evaluările reflectă preocupările legate de orientarea politică a asociației la nivel transnațional.

Organizația reunește figuri cunoscute pentru poziții naționaliste

Organizația reunește figuri cunoscute pentru poziții naționaliste, xenofobe, anti-musulmane, euro- și coronasceptice, prezentându-se ca apărători ai apusului și ai libertății de opinie. Denumirea face trimitere la Sfântul Leonard (500-559), patronul deținuților, vitelor și cailor, simbolizând ideea de victimizare a fondatorilor de „progresismul neo-marxist”.

Fetița moartă la dentist nu este primul caz. Tot anestezia a omorât un băiețel de 4 ani
Fetița moartă la dentist nu este primul caz. Tot anestezia a omorât un băiețel de 4 ani
Dani Cămătaru despre relația cu fiul său, după scandal: I-am cerut iertare
Dani Cămătaru despre relația cu fiul său, după scandal: I-am cerut iertare
Cercul Leonard

Sursă foto: Instagram

Printre principalii membri se numără Hans-Georg Maaßen, fostul președinte al Serviciului de Informații Interne din Germania (Verfassungsschutz), Thilo Sarrazin, exclus din Partidul Social-Democrat, Radu Gorban, fost membru al Partidului România Mare, Christine Giuliani-Sterrer, parlamentară a FPO din Austria, și politicianul elvețian Ueli Maurer.

Radu Golban, prezent la conferința de inaugurare

La conferința Cercului Leonard din 27 octombrie, Radu Golban a susținut alocuțiunea „Candide, inchiziţia şi imunizarea spiritului”, afirmând că libertatea de exprimare este amenințată de o cultură intolerantă. El a subliniat, într-un clip postat pe X/Twitter, că organizația se angajează pentru apărarea acestei libertăți.

Golban, politolog și jurist cu triple cetățenii română, germană și elvețiană, s-a înscris în 2014 în Partidul România Mare și a derulat anterior campanii publicistice controversate, inclusiv revendicarea unei datorii de 18,8 miliarde de euro de la Germania, precum și atacuri împotriva Forumului Democrat German din România, pentru care a fost amendat în 2019.

Ne puteți urmări și pe Google News

Stiri calde

12:16 - Michael Wolff și Jeffry Epstein, strategii împotriva lui Trump
12:03 - Fetița moartă la dentist nu este primul caz. Tot anestezia a omorât un băiețel de 4 ani
12:00 - Scandalul și ecranul. De la Marș TV la păruiala ONG-istelor. „7x7” cu Dan Andronic și Radu Coșarcă
11:51 - Dani Cămătaru despre relația cu fiul său, după scandal: I-am cerut iertare
11:45 - Auroră boreală neobișnuită vizibilă în timp ce o furtună solară lovea Pământul
11:34 - Colect suspect descoperit în Sibiu. Traficul a fost restricționat de forțele de intervenție

HAI România!

Scandalul și ecranul. De la Marș TV la păruiala ONG-istelor. „7x7” cu Dan Andronic și Radu Coșarcă
Scandalul și ecranul. De la Marș TV la păruiala ONG-istelor. „7x7” cu Dan Andronic și Radu Coșarcă
Progres fără morală, fără adevăr și fără iertare. În absența căinței.
Progres fără morală, fără adevăr și fără iertare. În absența căinței.
Duval Furniture, o afacerea românească ajunsă la a treia generație. Opt decenii de lucrat în lemn
Duval Furniture, o afacerea românească ajunsă la a treia generație. Opt decenii de lucrat în lemn

Proiecte speciale