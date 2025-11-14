Irina Vlah, inclusă pe lista sancțiunilor alături de figuri-cheie din rețeaua „Șor”, contestă măsura și cere Canadei retragerea acesteia

Republica Moldova. După ce a analizat răspunsul primit de la Biroul pentru Sancțiuni al Ministerului Afacerilor Externe al Canadei, președintele Partidului Republican „Inima Moldovei”, Irina Vlah, susține că documentul ar demonstra lipsa unor argumente pentru includerea sa în lista persoanelor sancționate. În aceste condiții, politiciana a adresat o nouă solicitare autorităților canadiene, cerând excluderea numelui său din lista măsurilor restrictive.

„Analizând răspunsul autorităţilor canadiene la adresarea mea, din data de 10 septembrie 2025, m-am convins încă o dată că am avut dreptate atunci când am presupus din start că urmele vor duce la Chişinău. Autorităţile canadiene spun că au lucrat cu date deschise şi chiar au ataşat unele linkuri în acest sens. Nu vreau să dau denumiri de site-uri (cel puţin nu la această etapă), dar ţin, totuşi, să precizez că e vorba de site-uri dubioase din Republica Moldova, despre care se ştie că fac partizanat politic. Am menţionat acest lucru în noua mea adresare către autorităţile canadiene şi am adus argumente că informaţiile denigratoare în adresa mea nu corespund realităţii, iar unele, în genere, nu au nicio relevanţă în contextul deciziei adoptate în raport cu mine”, afirmă Irina Vlah.

Politiciana mai susține că decizia de includere în lista sancțiunilor ar fi fost folosită ulterior de adversarii săi politici din Republica Moldova pentru a o persecuta public și mediatic.

Lidera Partidului Republican „Inima Moldovei” a cerut autorităților canadiene să „repare nedreptatea” pe care consideră că a suferit-o, prin excluderea numelui său din lista persoanelor sancționate.

În luna august, Canada a anunțat sancțiuni împotriva mai multor persoane fizice și juridice, invocând „activitățile de interferență malignă” ale Rusiei în Republica Moldova, în preajma scrutinului parlamentar din 28 septembrie 2025. Pe listă figurează, alături de persoane apropiate rețelei „Șor”, fosta bașcană a Găgăuziei, Irina Vlah, parte a blocului electoral „Patriotic al Socialiștilor, Comuniștilor, Inima și Viitorul Moldovei”.

Regulamentul adoptat de Canada presupune înghețarea activelor persoanelor vizate, interzicerea tranzacțiilor și a furnizării de servicii financiare, precum și declararea acestora inadmisibile pe teritoriul canadian, conform Legii privind imigrația și protecția refugiaților.

În anexele regulamentului figurează numele: Evghenia Guțul, Mihail Vlah, Irina Vlah, Iurii Cuznetov, Ilia Uzun, Victor Petrov, Nelli Parutenco, Natalia Parasca, Dumitru Chitoroagă, Dmitri Buimistru, Alexei Lungu, Veaceslav Valico, Victoria Furtună, Irina Lozovan, Alexandr Nesterovschi, Chiril Guzun.

Entitățile vizate sunt: Blocul politic „Pobeda” și Asociația Persoanelor cu Epoleți „Scutul Poporului”.

Pe 1 iunie 2023, Canada a aplicat sancțiuni unor persoane, inclusiv oligarhi, politicieni și entități moldovenești asociate cu Rusia și cu activități de destabilizare a Guvernului de la Chișinău.