Justitie Irina Vlah, cu conturile blocate. Guvernul de la Chișinău aplică sancțiuni după decizia Canadei







Republica Moldova. Irina Vlah va avea conturile bancare blocate, după ce Guvernul Republicii Moldova a decis aplicarea unor sancțiuni împotriva liderei Partidului „Inima Moldovei”. Măsura vine în urma deciziei Canadei de a o include pe lista persoanelor vizate de restricții pentru „activități maligne de interferență ale Rusiei în Moldova”.

Anunțul a fost făcut de premierul și candidatul la parlamentare, Dorin Recean, care a subliniat că „nu vom tolera ca securitatea națională. Potrivit Guvernului, Serviciul Fiscal va bloca „fondurile și resursele economice ale Irinei Vlah” în termen de două zile de la identificare.

„Nu vom tolera ca securitatea națională să fie călcată în picioare și transformată în jucăria unor portavoce ale Kremlinului. Azi Consiliul Interinstituțional de Supervizare a luat decizia de aplicare a măsurilor restrictive internaționale ale Canadei. Măsuri instituite împotriva activităților maligne de interferență ale Rusiei în Republica Moldova. Prin urmare, Serviciul Fiscal de Stat va bloca, în termen de 2 zile de la identificare, fondurile și resursele economice ale Irinei Vlah”, a menționat Recean.

Pe lista persoanelor și organizațiilor împotriva cărora au fost aplicate sancțiuni internaționale și s-a decis blocarea fondurilor se află deja. Evghenia Guțul, Mihai Vlah, Irina Vlah, Iurii Cuznetov, Ilia Uzun, Victor Petrov, Nelli Parutenco, Natalia Parasca. De asemenea, Dumitru Chitoroagă, Dmitri Buimistru, Alexei Lungu, Veaceslav Valico, Victoria Furtună, Irina Lozovan. Totodată pe listă se mai regăsesc Alexandr Nesterovschi, Chiril Guzun, Asociația Obștească „Scutul Poporului” și Blocul „Victorie”.

„Toți au obligația să respecte legea. Cei care o încalcă și lucrează în interesul unui stat străin pentru a destabiliza Republica Moldova vor fi sancționați corespunzător. Indiferent de cât de tare se victimizează pentru a obține scor electoral”, a adăugat Dorin Recean.

Irina Vlah nu a oferit, deocamdată, o reacție la măsurile anunțate de autorități. În schimb, Igor Dodon, colegul ei de alianță, a criticat dur decizia guvernului.

„În cel mai josnic și umilitor mod, ca o guvernare servilă și supusă colonizatorilor, Guvernarea PAS aplică sancțiuni străine (emise, de exemplu, de Canada), împotriva cetățenilor moldoveni. În timp ce toate statele care se respectă își apără cetățenii în fața sancțiunilor străine, Guvernarea PAS acceptă toate sancțiunile din exterior pentru a umili poporul și pe fiecare cetățean în parte”, a scris liderul socialist.

Pe 28 august, Irina Vlah a fost plasată sub sancțiunile Canadei pentru presupusa implicare în activități de interferență malignă ale Rusiei în Republica Moldova. Ea a declarat atunci că este „uimită” să-și vadă numele pe listă.

Ulterior, pe 2 septembrie, patru persoane au fost reținute de ofițerii Centrului Național Anticorupție (CNA). Acestea figurează într-un dosar privind finanțarea ilegală a unei formațiuni politice. Conform unei postări pe Facebook a Irinei Vlah, perchezițiile ar fi avut loc la unii colegi de partid.