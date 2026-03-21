Cele mai vechi restaurante din lume care funcționează și astăzi

Cele mai vechi restaurante din lume care funcționează și astăziCafenea. Sursa foto: Pixabay
Restaurantele au o istorie îndelungată, iar unele funcționează de sute de ani. Aceste spații au trecut prin generații și au păstrat rețete și obiceiuri culinare specifice. În timp, au ajuns să fie repere pentru cultura gastronomică din diferite regiuni ale lumii.

Restaurante istorice din Europa

În Europa, unul dintre cele mai cunoscute restaurante vechi este St. Peter Stiftskulinarium din Salzburg, Austria. Acesta funcționează încă din anul 803, conform informațiilor prezentate de site-ul oficial. Localul este menționat în documente istorice încă din perioada lui Carol cel Mare, ceea ce confirmă existența sa de peste un mileniu.

Restaurantul păstrează specificul bucătăriei austriece, iar meniul include preparate inspirate din rețete vechi, adaptate cerințelor actuale.

St. Peter Stiftskulinarium este împărțit în 11 săli de mese diferite, fiecare dintre ele făcând referire la istoria Austriei, la fel ca și crama rămasă din perioada în care clădirea găzduia o mănăstire. Meniul include preparate austriece clasice, vechi, dar poate nu la fel de vechi ca restaurantul însuși, precum tafelspitz sau carne de vită locală fiartă și șnițel din carne de vițel. De-a lungul timpului, locul a fost frecventat de personalități culturale, însă activitatea sa principală a rămas servirea preparatelor tradiționale.

Cele mai scurte căsătorii dintre celebrități. Relații care s-au încheiat după foarte puțin timp
Biserică ortodoxă din România, mutată pe bucăți în Japonia. Cât a costat transportul lăcașului în care se vor ruga românii din Țara Soarelui Răsare
St. Peter Stiftskulinarium din Salzburg

Un restaurant japonez cu tradiție de secole

Un alt exemplu este Honke Owariya din Kyoto, Japonia, un local cunoscut pentru preparatele pe bază de tăiței soba, care își are începuturile în anul 1465. Pe site-ul oficial al restaurantului se arată că afacerea a început în acel an, când o cofetărie din provincia Owari s-a stabilit la Kyoto, devenind „Honke Owariya”.

De-a lungul secolelor, localul și-a păstrat profilul culinar și continuă să funcționeze și astăzi, fiind prezentat chiar de restaurant drept un nume cu tradiție de peste cinci secole.

Honke Owariya

Restaurantul Sobrino de Botin din Madrid, deschis încă din anul 1725

Un alt exemplu este Sobrino de Botín din Madrid, Spania, deschis în anul 1725. Potrivit informațiilor publicate de Guinness World Records, acesta este considerat cel mai vechi restaurant din lume care funcționează fără întrerupere în aceeași locație.

Restaurantul este cunoscut pentru preparatele sale din carne, în special purcelul de lapte și mielul gătit în cuptor cu lemne, utilizat încă de la deschidere. Continuitatea activității și păstrarea metodelor tradiționale au contribuit la statutul său actual.

Elemente care au asigurat continuitatea

Aceste restaurante au reușit să funcționeze pe perioade foarte lungi datorită respectării unor principii constante. Printre acestea se numără păstrarea rețetelor originale, utilizarea ingredientelor locale și transmiterea cunoștințelor culinare din generație în generație. În același timp, adaptarea la cerințele clienților a fost realizată fără modificări majore ale specificului gastronomic.

Cum a fost tras pe dreapta Nicolae Ciucă. Fostului premier i s-a făcut scârbă de combinațiile din jur
Liderii Opoziției, George Simion și Călin Georgescu, controlați de sistem. Care e marele obiectiv
Silviu Mănăstrie: Cum și-a confecționat Ilie Bolojan imaginea de primar imaculat. Dedesubturile afacerilor din Oradea

