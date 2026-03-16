Cele mai gustoase și crocante șnițele de soia. Ingredientul care adaugă un plus de savoare

Șnițelele de soia sunt o alternativă gustoasă și crocantă pentru mesele de post. Cu toate că multe persoane evită acest tip de proteină și nu sunt impresionate de gust, acest detaliu poate fi schimbat cu ajutorul unui ingredient mai puțin cunoscut: fulgii de drojdie inactivă. Aceștia adaugă un ușor iz de parmezan și pot fi presărați inclusiv peste salate.

Ingrediente pentru această rețetă:

200 g de soia

200 ml apă caldă

2 linguri sos de soia

1 linguriță boia dulce

1/2 linguriță usturoi granulat

Sare și piper după gust

3 linguri făină

4 linguri pesmet

2 linguri fulgi de drojdie inactivă

3-4 linguri ulei pentru prăjit

Pune bucățile de soia într-un bol și toarnă apă caldă peste ele. Adaugă sosul de soia și lasă-le să se înmoaie timp de 20 de minute. După aceea, stoarce excesul de apă cu mâna sau cu un prosop curat. Într-un bol separat, amestecă boia, usturoi granulat, sare și piper. Adaugă proteinele de soia și amestecă bine până se distribuie uniform condimentele.

Pregătește trei farfurii: una cu făină, una cu apă, și una cu amestecul de pesmet și fulgi de drojdie inactivă. Ia fiecare bucată de soia, trece-o mai întâi prin făină, apoi prin apă și la final prin pesmetul cu drojdie, presând ușor pentru a adera bine crusta.

Încinge uleiul într-o tigaie la foc mediu. Prăjește șnițelele 3-4 minute pe fiecare parte până devin aurii și crocante. Ai grijă să nu le arzi și să le întorci ușor cu spatula.

Scoate șnițelele pe hârtie absorbantă pentru a elimina excesul de ulei. Acestea pot fi savurate cu un piure de cartofi pregătit cu lapte de soia și unt vegan, cu tocăniță de cartofi sau chiar alături de o salată.

De asemenea, șnițele pot fi servite cu mujdei de usturoi și mămăligă caldă.