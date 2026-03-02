Social

Cel mai violent deținut din arestul Poliției Capitalei a bătut 14 oameni. A fost luptător în Legiunea străină

Cel mai violent deținut din arestul Poliției Capitalei a bătut 14 oameni. A fost luptător în Legiunea străinăArestat. Sursa foto: Pixabay
Marian Tudor, fostul șef al arestului Central a explicat într-un podcast că l-a avut în detenție pe cel mai violent personaj întâlnit vreodată. Ștefan Akim a fost antrenat în legiunea străină și a reușit să dărâme o ușă de la arest.

Infractor extrem de periculos în arestul Central

Ștefan Achim a fost adus în arestul central pentru a fi extrădat. Numai că violența lui a uimit pe toată lumea. ”Cel mai violent om pe care l-a avut poliția vreodată în arestul Capitalei. Un om extrem de violent, a culcat la pământ două camere cu 9 inși și alți 5. I-a culcat la pământ în maxim 5 minute cu picioare rupte cu tot.

Bărbatul arestat

Luptător într-o organizație străină, fusese legionar. Omul era căutat pentru omor și trebuia să-l extrădăm. A fost atât de violent și a vrut să îmi arate asta, că atunci când l-au adus mascații mi-a zis: tu ești comandatul de aici?! Când plec de aici te iau de cap și te duc la Universitate și mi-a desfășurat câteva filme îngrozitoare mi-a zis și cum o să mă omoare. M-am uitat la el, am încercat să nu schițez nimic”, a povestit fostul șef al arestului.

 Ștefan Achim, extrădat cu trupe speciale

Ba mai mult, când a venit vorba de transportul lui, țara care l-a cerut s-a asigurat că-l va și duce în închisoare. ”Se ducea la locul de plimbare, se oprea în același loc și lovea în perete cu o forță greu de descris. Practic voia să văd că eu eram zidul pe care îl lovește. Tot voia să merg să negociez.

Nu am vrut să negociez nimic și a lovit ușa de arest cu pumnii și picioarele până când a căzut zăvoraul de pe mijloc. Mai era foarte puțin până când ușa ar fi cedat și ieșea balaurul. Urma să îl ia un avion militar. Au venit 6 luptători din sistemul de apărare naționale a țării respective, foarte buni, comando de armată. L-au preluat, ar fi trebuit să plece cu avion de linie, dar nu exista această variantă”, a mai spus polițistul.

Mama lui a intrat în arest cu un pistol

Exact în seara de dinainte de extrădare, mama lui a venit la vizită și a vrut să-i ducă un pistol încărcat. ”În seara respectivă a primit pachet de la mama lui cu o piatră pe post de cuțit, dar și un pistol încărcat. Mămica lui, o bătrânică amabilă. Eu am făcut filtru la intrare, degeaba. Noroc cu un coleg care m-a ajutat și a descoperit pistolul”, a mai explicat Marian Tudor.

