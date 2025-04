Monden De ce fascinează violența în cinema. Top 5 cele mai violente filme din toate timpurile







Deși violența este ceva ce majoritatea oamenilor evită în viața reală, în lumea cinematografiei, în filme, ea devine deseori un instrument artistic sau narativ.

Granițele reprezentărilor violente au fost împinse dincolo de convențional

Filmele violente pot oferi o formă de catarsis, o intensitate emoțională sau chiar o reflectare a naturii umane.

În ultimele decenii, datorită relaxării cenzurii și creșterii toleranței spectatorilor, granițele reprezentărilor violente au fost împinse dincolo de limitele convenționale.

Iată o selecție a celor mai violente cinci filme realizate vreodată, acoperind genuri variate, de la crimă și thriller, la horror și acțiune pură. Ierarhia a fost realizată de Collider.

Top 5 cele mai violente filme

Pe locul 5 se situează Revenge (2017) – regia Coralie Fargeat, un film feminist despre supraviețuire și răzbunare, Revenge urmărește o tânără femeie care își face dreptate după ce a fost agresată și abandonată în deșert. Violența este grafică și intensă, dar este redată cu o precizie artistică remarcabilă, devenind o alegorie vizuală a forței feminine.

Pe locul 4 avem I Saw the Devil (2010) – regia Kim Jee-woon, un thriller coreean devastator, despre un agent care pornește o vendetă personală împotriva unui criminal în serie. Cu o durată de peste două ore, filmul este o spirală de violență și răzbunare, unde nici eroul și nici antagonistul nu scapă de brutalitate.

Podiumul este ocupat de următoarele trei filme cele mai violente, din toate timpurile:

3. Tokyo Gore Police (2008) – regia Yoshihiro Nishimura: O nebunie vizuală sci-fi, Tokyo Gore Police îmbină cyberpunk-ul cu splatter horror-ul. Sângele curge în valuri, membre sunt tăiate, corpuri se transformă grotesc, într-un film unde grotescul devine normă, nu excepție. Este un experiment stilistic pentru cei cu stomacul tare.

2. The Night Comes for Us (2018) – regia Timo Tjahjanto: Considerat mai brutal decât The Raid 2, acest film indonezian combină arte marțiale cu un nivel demn de filmele horror. Fiecare luptă este o demonstrație de cât de mult poate fi distrus un corp uman în 30 de secunde, iar ritmul susținut nu lasă loc de respiro.

1. Cannibal Holocaust (1980) – regia Ruggero Deodato: Infamul film italian a șocat lumea cu violența sa realistă și cruzimea împotriva animalelor. Deși are o componentă satirică despre media și exploatare, modul în care este redată violența l-a făcut să fie interzis în numeroase țări. Este un exemplu extrem al cinema-ului provocator, dar profund neliniștitor.