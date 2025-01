Monden Povestea unui orfan care a devenit rege. Filmul care a spulberat topurile, în doar trei zile







Filmul 'Mufasa: The Lion King' a revenit în fruntea box-office-ului nord-american. Lungmetrajul a obținut încasări de 15,5 milioane de dolari de vineri până luni, ridicând totalul încasărilor sale din Statele Unite și Canada la aproape 210 milioane de dolari în cinci săptămâni de proiecții.

Mufasa: The Lion King, în fruntea box-office-ului nord-american

Luni este o zi de sărbătoare în Statele Unite pentru a marca nașterea lui Martin Luther King Jr și multă lume va merge să vadă faimosul film. În weekendul precedent, 'Mufasa: The Lion King' cedase prima poziție în box-office-ul nord-american în fața filmului de acțiune 'Den of Thieves: Pantera'.

Mufasa: The Lion King ni-l prezintă pe Simba, devenit rege, care a decis ca puiul său să-i urmeze pașii. În același timp, animația explorează originile răposatului tată al lui Simba, Mufasa.

Pe locul al doilea este comedia cu dialoguri ireverențioase și situații incorecte politic 'One of Them Days', cu cântăreața americană SZA pe afiș, lansat vineri. Cu un buget de producție de doar 14 milioane de dolari, în comparație cu cel de 200 de milioane de dolari al filmului 'Mufasa: The Lion King', acest lungmetraj s-a descurcat mai bine decât superproducția Disney de vineri până duminică. Pelicula ar putea pierde din încasări luni.

Un film horror, pe locul trei

A treia treaptă a podiumului este ocupată de un alt film nou lansat, lungmetrajul horror 'Wolf Man', regizat de cineastul australian Leigh Whannell (cunoscut pentru 'Saw', 'Aquaman'), ale cărui vânzări de bilete vor ajunge la 12 milioane de dolari în primele sale patru zile de proiecții (12,5 milioane de dolari dacă sunt incluse și avanpremierele).

Lungmetrajul animat 'Sonic the Hedgehog 3' este pe locul al patrulea cu încasări de 10,3 milioane de dolari în acest weekend prelungit și 218 milioane de dolari în cinci săptămâni de proiecții, în timp ce poziția a cincea este ocupată de o altă animație, 'Moana 2', cu încasări de 8,4 milioane de dolari.

Alte filme care sunt în top 10