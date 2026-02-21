Ce câștiguri au luptătorii din legiunea străină. Merită sau nu să te înrolezi

Alex Dorneanu, fost luptător în legiunea străină a povestit și care era salariul la momentul înrolării. Acesta a explicat că pentru începutul anilor 2000, banii erau bineveniți.

Alex Dorneanu a povestit faptul că la începutul anilor 2000 foarte mulți bărbați se înrolau în legiunea străină. Asta pentru că și câștigurile erau foarte bune pentru acea perioadă.

”Nu se plătea terenul, ce făceai exerciții, trageri. Tot ce lucrai în afara regimentului nu se plătea. Dar aveai solda, era de 1300-1400 de euro. Asta era pe lună. Când am ajuns la parașutiști am început să câștig prima de aer, pentru că erau pericole în plus. Câștigam la 1900 de euro”, a explicat acesta.

În misiuni se câștigă mult mai bine decât în regiment. Practic salariul se dublează. Numai că și riscurile sunt pe măsură. ”Când am plecat, solda de bază ajunsese la 2.000 de euro. Când pleci în misiuni se dublează, în funcție de specificație, Afghanistan, Africa, eu am fost de două ori în 2010 și 2016.

Am luat cam 3900 de euro. Poți să pui bani la ciorap. Poți să îeși în permisie, în unitate ai totul asigurat. Dar primii 5 ani nu ai voie să ai mașină, să fii căsătorit, să ieși în oraș. Nu aveam voie să ieșim în ținută civilă. S-a schimbat mult după atacurile din 2015 că au fost inclusiv împotriva militarilor și au băgat ținute civile”, a mai spus el.

Luptătorii din legiunea străină își riscă viața în misiunile în care merg. ”Am avut colegi împușcați în misiune. Un coleg care a făcut instrucția cu mine, din Bolivia. Eram în Afghanistan în 2010 și a fost împușcat prin perete. Pentru că acolo pereții sunt subțiri. Era un fel de lut presat. Și a trecut prin perete glonțul i-a intrat în picior și a deviat a intrat pe lat”, a încheiat Dorneanu..