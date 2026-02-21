Social

Ce câștiguri au luptătorii din legiunea străină. Merită sau nu să te înrolezi

Comentează știrea
Ce câștiguri au luptătorii din legiunea străină. Merită sau nu să te înroleziMercenari. Sursa foto: X
Din cuprinsul articolului

Alex Dorneanu, fost luptător în legiunea străină a povestit și care era salariul la momentul înrolării. Acesta a explicat că pentru începutul anilor 2000, banii erau bineveniți.

Care era solda unui mercernar

Alex Dorneanu a povestit faptul că la începutul anilor 2000 foarte mulți bărbați se înrolau în legiunea străină. Asta pentru că și câștigurile erau foarte bune pentru acea perioadă.

”Nu se plătea terenul, ce făceai exerciții, trageri. Tot ce lucrai în afara regimentului nu se plătea. Dar aveai solda, era de 1300-1400 de euro. Asta era pe lună. Când am ajuns la parașutiști am început să câștig prima de aer, pentru că erau pericole în plus. Câștigam la 1900 de euro”, a explicat acesta.

Solda se dublează în misiuni

În misiuni se câștigă mult mai bine decât în regiment. Practic salariul se dublează. Numai că și riscurile sunt pe măsură. ”Când am plecat, solda de bază ajunsese la 2.000 de euro. Când pleci în misiuni se dublează, în funcție de specificație, Afghanistan, Africa, eu am fost de două ori în 2010 și 2016.

Limită pentru plata în numerar impusă de UE. Intră în vigoare din 2027
Limită pentru plata în numerar impusă de UE. Intră în vigoare din 2027
Separatismul transnistrean, susţinut de biserica ortodoxă rusă. Gestul patriarhului Kiril pentru Vadim Krasnoselski
Separatismul transnistrean, susţinut de biserica ortodoxă rusă. Gestul patriarhului Kiril pentru Vadim Krasnoselski
Grupul Wagner

Sursa: Arhiva EVZ

Am luat cam 3900 de euro. Poți să pui bani la ciorap. Poți să îeși în permisie, în unitate ai totul asigurat. Dar primii 5 ani nu ai voie să ai mașină, să fii căsătorit, să ieși în oraș. Nu aveam voie să ieșim în ținută civilă. S-a schimbat mult după atacurile din 2015 că au fost inclusiv împotriva militarilor și au băgat ținute civile”, a mai spus el.

Riscurile sunt enorme

Luptătorii din legiunea străină își riscă viața în misiunile în care merg. ”Am avut colegi împușcați în misiune. Un coleg care a făcut instrucția cu mine, din Bolivia. Eram în Afghanistan în 2010 și a fost împușcat prin perete. Pentru că acolo pereții sunt subțiri. Era un fel de lut presat. Și a trecut prin perete glonțul i-a intrat în picior și a deviat a intrat pe lat”, a încheiat Dorneanu..

1
2
Ne puteți urmări și pe Google News

Stiri calde

20:10 - Donald Trump majorează taxele vamale la 15% pentru toate importurile. Decizie cu efect global
20:01 - Sorana Cîrstea și Alexandru Țiriac s-au despărțit. Anunțul făcut după apariția zvonurilor
19:54 - Marius Lazurca: Nu am fost izolați. Prezența României la Consiliul de Pace a fost apreciată în SUA
19:41 - Limită pentru plata în numerar impusă de UE. Intră în vigoare din 2027
19:33 - Mirabela Dauer, nostalgie amară după anii de glorie: Spectacolele erau civilizate. Azi e altceva
19:21 - Cum se încarcă corect telefonul, etapele descrise un specialist. Toți facem aceleași greșeli

HAI România!

Călin Popescu Tăriceanu, despre discursul lui Nicușor Dan în fața lui Trump: Ar fi putut să pună accent pe elementele cheie
Călin Popescu Tăriceanu, despre discursul lui Nicușor Dan în fața lui Trump: Ar fi putut să pună accent pe elementele...
Adio, pace de vitrină: mesajul crud de la München și noua ordine NATO 3.0
Adio, pace de vitrină: mesajul crud de la München și noua ordine NATO 3.0
Mesajul secret al lui Trump. Descifrat de Călin Popescu-Tăriceanu, cu Dan Andronic și Radu Coșarcă
Mesajul secret al lui Trump. Descifrat de Călin Popescu-Tăriceanu, cu Dan Andronic și Radu Coșarcă

Proiecte speciale