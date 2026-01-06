Ce ar însemna un hub european de securitate maritimă la Marea Neagră și de ce vrea Uniunea Europeană acest tip de centru

Un „hub de securitate maritimă” nu este o bază militară clasică și nici un simplu birou de coordonare. În logica instituțională europeană, un astfel de hub ar funcționa ca un centru de fuziune operațională, adică un loc unde informațiile despre ce se întâmplă pe mare sunt colectate, verificate, corelate și transformate rapid în decizii și reacții coordonate.

Inițiativa apare într-un moment în care Marea Neagră a devenit o zonă de interes major, atât prin prisma războiului din Ucraina, cât și a vulnerabilităților crescânde ale infrastructurii critice, ale rutelor comerciale și ale capacității de a răspunde la amenințări hibride.

În declarațiile sale publice, europarlamentarul Victor Negrescu a susținut că există un sprijin la nivelul Comisiei Europene pentru un asemenea proiect și a argumentat că România poate fi gazda centrului. El a transmis că a primit „un răspuns oficial” și că „mesajul Comisiei este clar” în privința posibilității de a crea hub-ul și a susținerii demersului.

Pentru a înțelege concret despre ce e vorba, discuția trebuie mutată din zona etichetelor politice în zona funcțiilor tehnice. Ce ar face efectiv un hub, ce competențe ar concentra, ce infrastructură ar necesita și ce există deja în România sunt întrebările care transformă o idee de strategie într-un proiect realizabil.

În strategia sa pentru regiunea Mării Negre, Uniunea Europeană a introdus explicit propunerea unui „Black Sea Maritime Security Hub” și i-a descris rolul în termeni operaționali. Documentul indică o logică de urgență și face legătura directă cu „războiul de agresiune” al Rusiei, subliniind nevoia de a întări securitatea și siguranța maritimă, de a proteja infrastructura critică și mediul marin.

Comisia Europeană și Înaltul Reprezentant au formulat în același cadru ideea că hub-ul ar trebui să crească „maritime situational awareness”, adică o imagine cât mai completă a situației maritime, prin schimb de informații și monitorizare „în timp real”, inclusiv „de la spațiu la fundul mării”, și prin avertizare timpurie pentru amenințări sau activități malițioase.

Această formulare are o importanță practică. Ea sugerează că hub-ul nu ar opera doar cu date clasice, precum poziția navelor. Ar trebui să integreze și informații din satelit, senzori subacvatici, sisteme de supraveghere la coastă, raportări ale autorităților și, acolo unde este posibil, date furnizate de agenții europene și platforme comune de schimb de informații.

În securitatea maritimă, cel mai scump lucru nu este lipsa de nave sau de drone. Cel mai scump lucru este întârzierea. O mină derivantă detectată târziu, o anomalie lângă un cablu submarin observată după incident sau o navă fără identificare clară urmărită fragmentat pot produce efecte disproporționate pentru comerț, energie și siguranță publică.

Hub-ul este gândit tocmai pentru a reduce această întârziere. În documentele europene, se vorbește despre schimb de informații „în timp real” și despre sisteme „mai integrate și interoperabile”, inclusiv prin folosirea capacităților existente ale agențiilor europene și prin deschiderea unor platforme de partajare pentru parteneri regionali, atunci când cadrul permite.

Practic, un hub ar funcționa ca un „creier” care primește fluxuri din mai multe surse, le verifică, le corelează și generează o imagine operațională comună. În jargonul de securitate, aceasta devine un „common operational picture”, un tablou comun de situație. De aici se pot emite avertizări, se pot recomanda reacții și se pot coordona intervenții, fie că vorbim despre misiuni de siguranță a navigației, fie despre protecția infrastructurii critice.

În explicațiile sale publice, Victor Negrescu a punctat că miza ține de „securitatea rutelor maritime”, de „protejarea infrastructurii critice” și de combaterea amenințărilor hibride, iar hub-ul ar aduce „mai multă coordonare” și o prezență europeană mai concretă.

În strategia europeană, infrastructura critică maritimă este menționată direct. Documentul vorbește despre monitorizarea cablurilor submarine, a instalațiilor offshore și a operațiunilor energetice, inclusiv gaze și proiecte eoliene, și descrie folosirea de tehnologii precum senzori subacvatici, nave fără pilot și drone de supraveghere.

Asta înseamnă că un hub nu ar fi doar despre nave militare sau despre granițe. Ar fi și despre reziliența economică a UE, deoarece cablurile și infrastructura energetică sunt nervii digitali și energetici ai Europei. În plus, UE a indicat explicit că Marea Neagră este vizată de amenințări hibride, iar strategia sa pentru regiune pune accent pe contracararea acestui tip de risc.

Marea Neagră are un set de riscuri care nu sunt doar teoretice. Strategia UE discută explicit despre deminare și despre pericolul minelor derivante și al muniției neexplodate, care afectează siguranța navigației, economia albastră și mediul.

Tot în acest cadru, documentul european menționează riscurile legate de „shadow fleet”, adică nave folosite pentru ocolirea sancțiunilor și pentru transporturi opace, cu efecte atât de securitate, cât și de mediu.

Pe lângă acestea, ultimele luni au adus și exemple de amenințări noi, precum utilizarea dronelor maritime. Un incident raportat oficial de partea română, cu neutralizarea unui obiect de tip dronă maritimă în Marea Neagră, arată că spectrul de risc nu mai este doar clasic, ci include și capabilități asimetrice, greu de detectat și de atribuit.

Într-un asemenea mediu, un hub ar avea rolul să conecteze informația despre mine, drone, nave suspecte și posibile atacuri asupra infrastructurii într-un tablou unic și într-un set de proceduri comune de reacție.

Un element cheie al conceptului european este folosirea platformelor și agențiilor deja existente. Strategia menționează explicit rolul agenției europene de siguranță maritimă și integrarea sistemelor interoperabile, precum și utilizarea programelor spațiale ale UE, în special serviciile de supraveghere maritimă bazate pe Copernicus.

Tot aici intră și conceptul CISE, „Common Information Sharing Environment”, care este gândit ca o rețea de partajare structurată și securizată a informațiilor între autorități maritime civile și militare din statele UE, peste granițe și sectoare.

În practică, asta înseamnă că un hub de la Marea Neagră ar trebui să fie compatibil din start cu standardele și cu mecanismele europene de schimb de date. Altfel, riscă să devină doar un centru național „mai mare”, nu o platformă europeană.

Un hub de securitate maritimă nu poate fi construit doar ca un proiect IT și nici doar ca o instituție. Este o arhitectură care cere proceduri comune între instituții cu culturi diferite, de la autorități maritime, poliție de frontieră și porturi, până la structuri de apărare și parteneri europeni.

Strategia europeană vorbește despre lărgirea cooperării între paze de coastă după modele existente în alte bazine și despre mecanisme de cooperare care includ atât state UE, cât și state riverane non-UE, atunci când condițiile politice și tehnice permit.

Din această perspectivă, un hub ar trebui să fie proiectat cu două niveluri. Primul nivel este cel operațional, cu monitorizare și reacție, unde viteza contează. Al doilea nivel este cel de coordonare strategică, unde se construiesc standardele, exercițiile comune, schimburile de personal și compatibilitatea tehnică.

Dacă un hub trebuie să ofere monitorizare „de la spațiu la fundul mării”, atunci infrastructura sa trebuie să conecteze patru straturi.

Primul strat este supravegherea la coastă, care include radare și sisteme electro-optice. România are deja un sistem integrat de observare și supraveghere la Marea Neagră, cunoscut ca SCOMAR, descris ca având un centru de comandă și control în zona Constanța și centre locale de supraveghere de-a lungul coastei, cu senzori și infrastructură asociată.

Al doilea strat este identificarea automată, prin AIS, care este esențială pentru imaginea traficului maritim și pentru filtrarea rapidă a anomaliilor. În zona portuară, România operează și un serviciu de tip VTS, dedicat managementului traficului și asistenței de navigație în zona de responsabilitate a portului Constanța.

Al treilea strat este supravegherea spațială, prin servicii europene de tip Copernicus, la care strategia UE face trimitere ca parte a capabilităților pe care hub-ul ar trebui să le capitalizeze.

Al patrulea strat este cel subacvatic, unde intră senzori pentru detectarea activităților lângă cabluri și instalații offshore, precum și platforme fără pilot. Strategia europeană menționează explicit astfel de tehnologii și sugerează că hub-ul ar trebui să le folosească pentru a susține monitorizarea infrastructurii critice.

În România, acest strat subacvatic este partea unde investițiile ar fi, cel mai probabil, cele mai consistente, deoarece presupune capabilități noi, integrare cu operatori civili și un cadru de securitate al datelor mult mai strict.

Un hub nu poate funcționa doar cu date publice. În practică, ar lucra simultan cu două categorii de fluxuri.

Există fluxuri neclasificate, utile pentru siguranța navigației, pentru gestionarea incidentelor de mediu și pentru coordonarea civilă. Există și fluxuri sensibile, care țin de securitate, de protecția infrastructurii, de investigații și de activități hibride.

CISE este relevant tocmai pentru că promite un cadru de partajare structurată, securizată și inter-sectorială între autorități. Într-un hub de la Marea Neagră, o parte majoră din infrastructura de comunicații ar însemna conectarea în mod controlat la astfel de rețele și definirea clară a cine vede ce, când și în ce condiții.

Acesta este și motivul pentru care ideea unui hub nu se reduce la o clădire. O mare parte din valoare este în arhitectura de date, în procedurile de acces și în capacitatea de a opera în regim de criză, când atacurile cibernetice și dezinformarea tind să însoțească incidentele fizice.

Un hub european ar avea nevoie de un nucleu de comandă și coordonare, dar și de un nucleu de analiză. Acolo se construiește partea de „sens” din date, adică diferența dintre o alertă falsă și o amenințare reală.

În același timp, ar fi necesare facilități de instruire și exercițiu. Strategia europeană vorbește despre proiecte cooperative și despre mecanisme care pot activa sau adapta inițiative de dezvoltare a capabilităților, inclusiv în cadre europene de cooperare.

Pentru România, asta ar însemna că o parte din infrastructura „hub-ului” ar putea fi construită ca extensie și integrare a unor structuri existente, iar o altă parte ar trebui creată ca platformă de lucru cu agenții și parteneri. Important este ca acest centru să fie proiectat ca un nod european, nu ca o instituție națională cu etichetă europeană.

Marea Neagră este un spațiu în care securitatea se sprijină inevitabil pe infrastructura portuară. Porturile sunt noduri logistice, dar sunt și ținte. Iar în contextul în care UE își vede conectivitatea ca instrument de reziliență, investițiile în infrastructură dual-use, utilă și civil, și pentru mobilitate și securitate, devin parte din aceeași poveste.

În România, portul Constanța are deja o importanță majoră ca nod regional de comerț, iar proiectele de dezvoltare logistică și capacitatea de a gestiona volume crescute au fost prezentate în ultimii ani ca elemente de infrastructură relevantă pentru regiune.

Pentru un hub, suportul logistic înseamnă și altceva. Înseamnă capabilitatea de a susține nave de intervenție, de a integra cooperarea cu operatori de căutare și salvare, de a gestiona incidente de poluare și de a coordona reacții rapide în caz de incident. România are structuri și proceduri de tip SAR asociate zonei portuare, dar un hub european ar ridica standardele și ar cere interoperabilitate și exerciții comune mai intense.

Dacă întrebarea este ce există deja în România, răspunsul nu este „nimic”. Există infrastructură de supraveghere la coastă și de management al traficului, există centre de comandă și control în zona de responsabilitate a poliției de frontieră pentru supravegherea maritimă și există servicii VTS pentru zona portuară Constanța.

Problema este alta. Hub-ul european, așa cum este descris în strategia UE, cere integrare în platforme europene, acces la servicii ale agențiilor UE, interoperabilitate și un salt tehnologic către monitorizarea infrastructurii critice „de la spațiu la fundul mării”.

Asta ar însemna, în termeni practici, investiții în infrastructura de date, în securitatea cibernetică, în senzori subacvatici și în platforme fără pilot, precum și în facilități de coordonare care să permită cooperare civilo-militară și partajare de informații în regim controlat.

În paralel, ar însemna o decizie de guvernanță. Cine conduce? Cine decide? Cum se împart responsabilitățile între instituții? Cum se definește accesul la date? Aceste întrebări nu sunt doar administrative, ci sunt esențiale pentru credibilitatea unui hub european.

În comunicarea de prezentare a strategiei pentru Marea Neagră, conducerea executivului european a legat explicit rolul UE de securitate și pace în regiune, în contextul războiului din Ucraina.

În același text, șefa diplomației europene a indicat că în centrul strategiei se află îmbunătățirea securității și că una dintre propuneri este un „Maritime Security Hub”, alături de infrastructură de transport pentru mobilitate și măsuri de contracarare a amenințărilor hibride, descriind Marea Neagră drept o țintă majoră pentru acest tip de acțiuni.

În această cheie, hub-ul este mai mult decât un proiect tehnic. Este o declarație de capacitate strategică, adică felul în care UE arată că poate fi prezentă la frontieră nu doar prin declarații, ci prin instituții, proceduri și infrastructură care funcționează.

Un hub european de securitate maritimă la Marea Neagră, în forma descrisă de UE, ar fi un centru care produce permanent o imagine comună de situație, care emite avertizări timpurii și care sprijină decizii și reacții coordonate. El ar lega supravegherea de coastă, managementul traficului, datele din satelit și monitorizarea subacvatică, cu accent pe protecția infrastructurii critice și pe contracararea amenințărilor hibride.

Pentru România, discuția despre găzduire ar implica două piste care trebuie să se întâlnească. Prima este pista infrastructurii existente, unde se pot valorifica sisteme precum supravegherea la coastă și serviciile de trafic maritim. A doua este pista infrastructurii care lipsește sau trebuie modernizată pentru standard european, mai ales în zona subacvatică, de securitate a datelor și de integrare în platforme de schimb de informații la nivelul UE.

În final, un astfel de hub ar fi evaluat nu după dimensiunea clădirii sau după titulatură, ci după trei rezultate concrete. Cât de repede vede amenințările, cât de bine le explică din date, și cât de eficient coordonează reacția între instituții și parteneri. În Marea Neagră, timpul și coordonarea sunt, de fapt, cele două monede reale.