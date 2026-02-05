Cât trebuie să plătească Robert Negoiță pentru a fi eliberat. Dacă nu plătește riscă arestul

Primarul Sectorului 3, Robert Negoiță, va părăsi sediul Direcției Naționale Anticorupție în stare de libertate, însă va fi plasat sub control judiciar, cu obligația depunerii unei cauțiuni în valoare de 800.000 de lei. Măsura a fost dispusă de procurorul de caz, potrivit unor surse judiciare citate de stiripesurse.ro.

Conform acelorași surse, în situația în care edilul nu va indisponibiliza suma stabilită prin ordonanța procurorului în favoarea DNA, există posibilitatea ca anchetatorii să solicite înăsprirea măsurii preventive. Într-un asemenea scenariu, Robert Negoiță ar putea fi plasat în arest la domiciliu sau chiar în arest preventiv.

Sursele judiciare indică faptul că audierile în dosarul care îl vizează pe primarul Sectorului 3, precum și pe mai mulți angajați ai primăriei, s-ar fi încheiat. În perioada următoare, anchetatorii urmează să continue administrarea de probe în cauză.

La ieșirea din sediul DNA, Robert Negoiță a fost abordat de jurnaliști și întrebat dacă se consideră vinovat. Răspunsul edilului a fost scurt și categoric: „Nu, nici vorbă”.

În momentul difuzării acestei informații, mai mulți subordonați ai primarului Sectorului 3 s-ar fi aflat în continuare la DNA, unde erau audiați în legătură cu lucrările realizate la un drum amplasat pe proprietatea fratelui edilului, în cadrul unui ansamblu rezidențial, potrivit surselor judiciare.

Printre persoanele aduse la audieri s-ar număra și Gabriela Ușurelu, directoarea Direcției Întreținere și Reparații Drumuri din cadrul Primăriei Sectorului 3. Aceasta ar fi semnat mai multe documente și ordine privind construirea drumului care traversează terenul aparținând fratelui primarului.

Primăria Sectorului 3 și biroul primarului Robert Sorin Negoiță au fost percheziționate joi dimineață de procurori și ofițeri DNA, în cadrul unui dosar de abuz în serviciu. Anchetatorii investighează modul în care ar fi fost construit un drum public de aproximativ un kilometru, într-un demers care ar fi urmărit interesele familiei edilului, susțin surse judiciare.

Potrivit acestora, perchezițiile au avut loc atât la sediul primăriei și în cabinetul primarului, cât și la domiciliul acestuia. Drumul vizat ar fi fost realizat din fonduri publice pe un teren ce ar aparține fratelui edilului, Ionuț Negoiță, cu scopul de a sprijini un proiect imobiliar al familiei.

Robert Sorin Negoiță este primar al Sectorului 3 din anul 2012, fiind în prezent la al patrulea mandat consecutiv. Activitatea sa politică a început în 2004, odată cu aderarea la PSD. De-a lungul anilor, a ocupat mai multe funcții în structurile partidului, inclusiv vicepreședinte al Tineretului Social Democrat, președinte al Ligii Tinerilor Întreprinzători Social Democrați și vicepreședinte al PSD Ilfov. În 2020, Negoiță a fondat Partidul București 2020, sub sigla căruia și-a depus candidatura la alegerile locale. La scrutinul din 27 septembrie 2020, acesta a obținut un nou mandat de primar al Sectorului 3.

Robert Sorin Negoiță s-a născut la 29 martie 1972, în localitatea Măneciu, județul Prahova. La începutul anilor ’90, s-a orientat către mediul de afaceri, punând bazele mai multor companii care funcționează și în prezent.

Activitatea sa antreprenorială a fost recompensată cu mai multe distincții, printre care premiul Think Big, acordat în 2007 în cadrul galei „Premiilor Business Magazin pentru Tineri Manageri”, pentru proiectul Rin Grand Hotel, precum și premiul special pentru „Cel mai îndrăzneț proiect de afaceri”, oferit în 2008 la Gala „Celebritățile Anului – Trofeele Celebrității”, organizată de TVR.

În plan academic, Robert Sorin Negoiță a urmat cursurile Facultății de Drept a Universității Bioterra între 2004 și 2007, precum și pe cele ale Facultății de Economie a Turismului Intern și Internațional din cadrul Universității Româno-Americane, în perioada 2004–2008.