Castraveți murați ca în Ungaria. Ingredientul care le schimbă gustul complet

Murăturile se află pe lista celor mai apreciate delicatese ale bucătăriei ungurești. Uborka édes-savanyú sau castraveții dulci-acrișori se prepară în casele gospodinelor unguroaice din Transilvania. Pe lângă gustul acru specific murăturilor, acestea au o subtilă de dulceață.

Dacă preferi murăturile mai dulci, această rețetă te va impresiona.

Ingrediente pentru castraveți murați dulci-acrișori:

Castraveți proaspeți, de preferat mici și tari

Apă

Sare

Zahăr (pentru a echilibra gustul acru)

Oțet (opțional, pentru intensificarea aromei)

Usturoi

Frunze de mărar și frunze de dafin

Boabe de muștar sau piper (opțional, pentru aromă suplimentară)

Hrean (pentru un plus de gust și conservare)

Castraveții se spală bine și se curăță eventual capetele. Este recomandat să folosești castraveți mici și fermi, pentru a rămâne crocanți după murare.

Borcanele se spală și se sterilizează prin clătire cu apă fierbinte sau prin fierbere rapidă. Se așază la baza fiecărui borcan frunze de mărar, frunze de dafin, felii de hrean și căței de usturoi.

Castraveții se așează vertical sau orizontal în borcane, cât mai strâns pentru a evita golurile de aer. Într-un vas separat, se fierbe apă cu sare, zahăr și, dacă se dorește, oțet. Proporțiile pot fi adaptate după gust: de obicei se folosesc 1 lingură de sare și 1 lingură de zahăr la 250 ml de apă, iar oțetul se adaugă după preferință, 1–2 linguri pentru fiecare borcan de 500 ml.

Saramura fierbinte se toarnă peste castraveți în borcane, astfel încât să acopere complet legumele. Se apasă ușor pentru a elimina eventualele bule de aer.

Borcanele se închid bine cu capace și se lasă să se răcească la temperatura camerei. Borcanele se păstrează într-un loc răcoros și întunecat timp de 3–7 zile, timp în care castraveții încep să se acrească și să dezvolte aroma specifică. După primele zile, se recomandă verificarea gustului și ajustarea dulceații sau acrei după preferințe.

Acestea se pot păstra în frigider sau într-un loc răcoros și uscat, pentru câteva săptămâni. Castraveții vor rămâne crocanți pe toată durata iernii.