Cartofii gratinați cu smântână și cașcaval sunt o alegere potrivită pentru zilele răcoroase de toamnă, când o mâncare caldă, pregătită la cuptor, poate transforma o cină obișnuită într-un adevărat răsfăț culinar. Rețeta este simplă, nu necesită ingrediente costisitoare și poate fi pregătită chiar și de persoanele care nu au foarte multă experiență în bucătărie.

Preparatul are o textură cremoasă la interior și o crustă rumenită de cașcaval la suprafață. În plus, poate fi servit atât ca fel principal, alături de o salată proaspătă sau murături, cât și ca garnitură pentru friptură.

Pentru o tavă potrivită pentru 4 persoane, ai nevoie de următoarele ingrediente:

1 kg de cartofi

300 ml de smântână pentru gătit

200 g de cașcaval ras

50 g de unt

2 căței de usturoi

2 ouă

Sare, după gust

Piper proaspăt măcinat

Un praf de nucșoară, opțional

Puțin unt pentru uns tava

Primul pas este pregătirea cartofilor. Aceștia se curăță de coajă, se spală bine și se taie în felii subțiri, de aproximativ jumătate de centimetru. Este important ca feliile să aibă grosimi apropiate, pentru a se găti uniform.

Într-un bol încăpător se amestecă smântâna pentru gătit cu cele două ouă, usturoiul zdrobit, sarea, piperul și nucșoara. Compoziția se omogenizează până când devine un sos cremos.

Se unge o tavă termorezistentă cu unt, apoi se așază un prim strat de cartofi. Peste acesta se toarnă o parte din sos și se presară puțin cașcaval ras. Operațiunea se repetă până când sunt folosite toate ingredientele.

Ultimul strat trebuie să fie format din sos și cașcaval, pentru ca preparatul să capete o crustă aurie și apetisantă.

Tava se introduce în cuptorul preîncălzit la 180 de grade Celsius și se lasă aproximativ 45-55 de minute. Timpul de coacere poate varia în funcție de grosimea feliilor și de cuptor.

Pentru a verifica dacă preparatul este gata, se înțeapă cartofii cu o furculiță. Dacă aceasta intră ușor, înseamnă că sunt bine pătrunși.

Dacă suprafața începe să se rumenească prea repede, tava poate fi acoperită cu folie de aluminiu în prima parte a coacerii, urmând să fie descoperită spre final.

Pentru un rezultat reușit, cartofii trebuie tăiați cât mai uniform, iar smântâna trebuie distribuită între toate straturile. Astfel, aceștia se vor găti în sos și nu vor rămâne uscați.

Un alt truc este să păstrezi o parte din cașcaval pentru ultimele 10-15 minute de coacere. Acesta se va topi și va forma o crustă rumenită, cu un aspect apetisant.

După ce sunt scoși din cuptor, cartofii se lasă să se odihnească aproximativ 10 minute înainte de porționare. Sosul se va stabiliza, iar feliile vor putea fi servite mai ușor.

Preparatul poate fi servit cald, cu murături asortate, salată de varză sau castraveți murați.